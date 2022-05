Encontraron un combustible en el cuerpo del neurólogo que murió en la casa de Felipe Pettinato

Qué dijo la familia Pettinato sobre el incendio

Esta semana, Tamara Pettinato, hermana de Felipe, habló en el programa radial donde es panelista en Radio con Vos : “No voy a hablar de la etapa judicial, porque hay una investigación sobre qué paso y por qué se inició al fuego. Tampoco lo contaría porque hacer un show de lo que pasó aquella noche es innecesario y tampoco me sale”

Y siguió: “Sí me sale decir que estamos muy tristes, que lo que pasó es una tragedia espantosa que nadie se esperaba y que no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás de todo esto". Luego Tamara hija le envió las condolencias a la familia del neurólogo, el amigo de Felipe que falleció en el incendio, y explicó cómo está su hermano, en estos momentos. “Está internado, bajo tratamiento y en shock”, dijo. Después, finalizó: “Si la ley de salud mental fuera de otra manera y cualquiera de los familiares de los enfermos psiquiátricos pudieran intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan, se podría haber evitado”.

Cómo fue el incendio en el departamento de Felipe Pettinato

El 16 de mayo, un incendio se desató en el departamento de Felipe Pettinato, ubicado sobre la calle Aguilar al 2390, en pleno barrio de Belgrano. Cuando la Policía llegó al lugar, salvó a Pettinato y encontró el cuerpo de Melchor Rodrigo con quemaduras.