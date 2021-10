Encubrimiento, poder político e impunidad: a 20 años de su desaparición, piden justicia por Darío Jerez

De la desaparición de Darío Jerez en Santa Teresita pasaron ya 20 años. Durante ese tiempo hubo distintos fiscales que investigaron lo sucedido, un juicio sin culpables, y varios sospechosos que siguen impunes. De lo que pasó esa mañana en que fue visto por última vez muy poco se sabe, y de lo que ocurrió luego, menos. Por eso, en otro aniversario para recordarlo, este lunes la familia del hombre de 49 años realizará una marcha y un homenaje para pedir algo que reclaman hace mucho: justicia.

Darío Jerez, que era vendedor de Arcor y comercializaba la tarjeta de crédito Comprar, desapareció en la mañana del 25 de octubre de 2001 en la esquina de 29 y 3, en la localidad de Santa Teresita. Los testigos que justo lo vieron dicen que llegó manejando a contramano su Ford Fiesta y que se lo veía nervioso.

En la mencionada esquina, las mismas personas dicen haberlo visto conversando con “un hombre más alto que él” luego de haber realizado un cobro en el negocio de José Stoll. Lo que se sabe después de eso es que el auto apareció con las llaves puestas, el suéter amarillo del hombre en el asiento del acompañante, un paquete de galletitas y el cargador del celular en el piso. El teléfono nunca apareció, y tampoco Jerez.

Tiempo después se supo, cuando su mujer Viviana Zubiaurre prestó declaración ya con muchas dudas acerca de lo que había pasado, que su esposo le había comentado que días antes había estado en la comisaría, a donde había ido a hablar con un policía conocido, pero raramente ese agente siempre negó haber estado con él.

Recién en el año 2013, luego del paso por la causa de 5 fiscales, la causa fue a juicio con 6 personas imputadas, 5 por encubrimiento agravado y 1 por falso testimonio. Quienes estuvieron acusados en el proceso son Jorge Grande ( ex secretario de Gobierno del entonces intendente Guillermo Magadán); el ex concejal Daniel Claudio López, y el ex jefe de inspecciones, Cristian Ibarra; y los empresarios vinculados a la Tarjeta Comprar Alejandro Muñoz y Carlos Subirol, todos ellos por encubrimiento agravado. El sexto imputado, por falso testimonio, fue Leandro Alzugaray (ya fallecido), que la familia de Jerez señaló como quien “hacía los trabajos sucios para Grande”.

Tras un mes de audiencias y 184 testigos, finalmente el Tribunal Oral Penal N° 2 de Dolores absolvió a todos por no poder acreditarse el delito base, que es la desaparición forzada. Ante la falta de justicia, la familia de Jerez apeló el fallo absolutorio y el Tribunal de Casación Bonaerense ordenó en el año 2014 la realización de un nuevo juicio, al entender que se hizo una valoración errónea de la prueba.

Casación entendió que, a partir de los testimonios de un buen número de testigos se torna “inverosímil” la hipótesis de que Jerez se haya ausentado voluntariamente, y a esto, se suma que la Dirección de Migraciones informó que el comerciante no registró salidas del país. Sin embargo, el proceso nunca se llevó a cabo por la prescripción de la causa.

De hecho, al día de hoy hay una recompensa de 500.000 vigente para cualquier persona que presente información sobre Darío, ya que la fiscalía aún tiene la investigación abierta.

En medio de tanta impunidad, este lunes la familia decidió llevar a cabo una marcha en la calle 32, en Santa Teresita, a las 19.45. "La marcha tendrá postas musicales y contaremos con la participación de los bomberos voluntarios que fuero los primeros en salir a buscarlo aquel 25 de octubre de 2001. Viene y apoya Derechos Humanos de la Nación, y también nos apoyan los representantes de los Sitios de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, pero todos vienen a agarrarse de la bandera y a acompañar a la familia", explicó Guillermina Farías, arquitecta a cargo del evento.

De la concentración participarán 60 artistas, profesionales y gente de la comunidad, todo bajo le lema de "verdad y justicia para Darío", pero la única que hablará en el escenario será Viviana, quien detallará el estado de la causa.

"Lo que queremos recalcar es que creemos en la justicia, por eso seguimos pidiéndola, y que no nos queremos acostumbrar a pedir justicia. Eso es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad", cerró Farías.