Le robaron hasta las cenizas de sus mellizas en una entradera: "Me van a matar en vida"

Celeste Santos tiene 20 años y actualmente vive con Marcos Gómez, de 24. El pasado 8 de septiembre atravesó por uno de los momentos más duros que puede pasar una mamá: cuando estaba transitando el séptimo mes de embarazo de las mellizas Jazmín y Anissa, se descompuso. Ya en el hospital, la noticia la llenó de una angustia difícil de describir: los corazones de sus hijas se habían detenido dentro de su vientre.

Con una angustia que le llenaba el corazón, Celeste y Marcos decidieron cremar los cuerpos de ambas pequeñas y reunieron el dinero como pudieron, debido a que él no puede cumplir con su trabajo por la distancia que tiene desde su domicilio y ella fue despedida. Además, las urnas salían 8 mil pesos. Por esta razón, juntos se pusieron a vender ropa y juguetes para afrontar, entre otros muchos gastos, la cremación de los cuerpitos.

Gracias a la ayuda de familias, amigos y distintas personas que colaboraron con la causa, Celeste pudo llevar las cenizas de sus hijas a su casa, ubicada en San Francisco Solano, Quilmes. Allí, la pareja armó un lugar especial para que sus hijas pudieran descansar en paz. Sin embargo, el 28 de septiembre volvieron a recibir un duro golpe: la pareja fue desvalijada y se llevaron, inclusive, las cajitas donde descansaban las mellizas.

Así lo contó la propia Celeste, quien denunció el hecho a través de las redes sociales e imploró a los delincuentes que, al menos, le regresen las cenizas de Jazmín y Anissa. "Hoy entraron a mi casa... Una foto anterior del altar y el después de que entraron, tiraron todo. Fui a hacer entregas por la zona, mientras que Marcos retiró algo en (San Francisco) Solano", comenzó denunciando la angustiada mujer.

Y detalló: "Me fui de 11.10 hasta 12.20, cuando llego me encuentro la casa en revoltijo. Se llevaron los cofrecitos de las mellis, plata del alquiler, una netbook, perfumes y hasta la garrafa se quisieron llevar. También cosas de algún valor y electrodomésticos, como un parlante. Pero mis mellis, no había necesidad. Si ofrecen esos cofres y la netbook, ofrezco una recompensa. ¡Por el por de Dios, es el único que me dieron mis bebes!".

Finalmente, le dedicó unas palabras al o los delincuentes que entraron a su domicilio a robar: "Hace poco me las entregaron (por las cenizas), por favor te pido que me las devuelvas. ¡Me vas a matar en vida!". Las muestras de apoyo para la desolada mujer, que descartó en hacer la denuncia policial debido a que en anteriores oportunidades fue ignorada, no tardaron en inundar las redes sociales, sobre todo Facebook.

Afortunadamente, en las últimas horas un desconocido se contactó con Celeste y le devolvió las cajas junto a las cenizas de sus hijas. "Gracias a la persona que me llamó y habló conmigo en la mañana para entregarme las urnas. No me pidió nada a cambio, le quise dar dinero y no lo aceptó, ya que la persona que se lo llevó cometió un gran error y no pensó que tenía cenizas", contó la mujer en Facebook.

Y agregó: "Pregunté si tenía oportunidad de recuperar la netbook y me dijo que no, pero bueno no pasa nada... hace rato me las trajeron hasta mi casa y puedo decir que ahora estoy con los pies sobre la tierra y voy a dispersar las cenizas sobre una linda planta. Creo que va hacer lo mejor, gracias a todos los que compartieron y ayudaron. Como le dije a la persona del otro lado, no te voy a juzgar ni denunciar.. sólo quería que me devuelvas lo que es nuestro".