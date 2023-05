"Entraron y se llevaron todo": desvalijaron la casa del bajista de La Renga

Gabriel “Tete” Iglesias fue víctima de un brutal robo: le desvalijaron la casa cuando el artista se encontraba en Concordia junto a La Renga. Según la investigación, ninguna puerta de la casa fue forzada y los delincuentes se llevaron dos bajos, una guitarra, implementos de batería, un piano, dos televisores, una consola de sonido, un celular, cinco anillos y tres cadenas de oro.

Debido a la gira que La Renga realiza en todo el país, Iglesias se encontraba en Entre Ríos junto a sus colegas, entre ellos su pareja y baterísta, Silvina Cendón. Sin embargo, al volver a su domicilio ubicado en Mataderos, Buenos Aires, el músico se sorprendió al ver su casa revuelta y llamó de inmediato al 911. La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía Penal Contravencional y de Falta N°29.

Cendón realizó una publicación en sus redes sociales, en donde relató lo sucedido y pidió ayuda para intentar recuperar los instrumentos que los delincuentes se llevaron. “El sábado, mientras estábamos en Concordia entraron a robar a nuestra casa y se llevaron todo. Voy a publicar algunos de todos los instrumentos que se llevaron. Si los ven publicados en algún lugar contáctense conmigo o con alguien de mi familia, gracias”, escribió.

De la misma forma lo hizo su hija Wayra Iglesias, quién compartió la publicación en sus redes sociales y le pidió ayuda a todos los seguidores que ganó tras su paso por la Voz Argentina 2022.

Cabe recordar que el desagradable episodio tuvo lugar en medio de un grato momento de la banda, no solo por el último show que dieron para 50 mil personas en Concordia, sino también por la presentación que tuvieron en el estadio de Vélez Sarsfield en el recital de Divididos, quienes celebraron sus 35 años.

Si bien esto fue una sola presencia en el recital de sus colegas, para La Renga significó un episodio particular ya que no tocaban en Capital Federal desde el 2017. En aquella oportunidad, llevaron a cabo su show en Huracán y por motivos burocráticos no pudieron volver a encender la luz de los escenarios porteños.