"Era un pibe hermoso": donarán los órganos del joven asesinado a machetazos en México

El lunes por la tarde se dio a conocer que Benjamín Gamond, uno de los jóvenes argentinos atacado a machetazos por la espalda en una playa del estado mexicano de Oaxaca, lamentablemente falleció en el Hospital General de la capital de ese país, donde había sido trasladado en un avión sanitario para su intervención quirúrgica. "La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dió. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", rezaba el posteo hecho en Instagram por Facundo Gamond y que fue replicado por Marcos, hermanos del joven de 23 años.

A su vez, en dicha publicación la familia expresó: “Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Pedimos sepan entender el momento y pueden respetar el dolor de la familia”. Precisamente, Facundo llegó en las últimas horas a la capital de México para acompañarlo: "Gracias por esperarme!! Volá muy alto torito!!! Nos veremos de nuevo!! Te amamos!!", expresó en su perfil de Instagram.

En este contexto, la familia de Benjamín aseguró que donarán los órganos y su hermano Marcos les pidió a las autoridades locales que lo ayuden para que el proceso donativo sea lo más rápido posible. “Queremos que sea rápido, projilo y transparente, como tiene que ser la donación de órganos. Estamos permanentemente en campaña para que la gente done. Hay que ser empático, la familia está por detrás de esto”, sostuvo en diálogo con TN.

Entre lágrimas y con un dolor inaguantable, Marcos recordó a Benjamín y lo definió como "una persona de luz". "Era un pibe hermoso, divino. No puedo decir más que eso, era una persona especial. Le gustaba mucho la playa, era un espíritu muy libre. Siempre hizo lo que sentía su corazón y nosotros lo acompañábamos. Lo veíamos muy feliz. En marzo vinimos a visitarlo con nuestra familia", dijo.

En este sentido, contó: “Estaba disfrutando de la experiencia, era un turista más. Estaba conociendo y haciendo lo que hace una persona de 23 años, buscando su lugar en el mundo”. La noticia, que causó gran conmoción entre conocidos y amigos de Gamond, también fue confirmada por fuentes de la Cancillería Argentina, que colabora desde el principio del hecho con los familiares de las víctimas a través de los consulados y de la Embajada argentina en México.

Las autoridades del Tala Rugby Club, institución a la que pertenecía Benjamín, ta,también se hizo eco de la triste noticia y despidieron al joven a través de un comunicado en la cuenta oficial de Facebook: “Abrazamos y acompañamos a su mamá, sus hermanos y toda su familia, a sus amigos y a toda la comunidad blanquinegra en este tristísimo momento”.

Benjamín Gamond había sido trasladado el domingo en un avión sanitario hacia la Ciudad de México tras quedar herido de gravedad por una lesión en la cabeza, y permanecía internado en estado reservado en el Hospital General de la capital mexicana donde finalmente falleció. Desde la Cancillería habían explicado que el traslado fue organizado por la Secretaría de Salud de México en un "avión ambulancia de la Armada" de ese país.

El ataque ocurrió durante la tarde del viernes último en la zona turística denominada Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa Tutupepec. Por motivos que aún se investigan, un joven agredió a machetazos a los tres argentinos oriundos de Córdoba, e identificados como Benjamín Gamond (23), Santiago Lastra (22) y Macarena González (23).

Según contaron luego los familiares, Gamond era la segunda vez que viajaba a México y en esta oportunidad se había instalado en Tulum para trabajar durante la temporada en el área gastronómica y ahorrar dinero. Junto a él, se hallaba Lastra, de quien era amigo desde la infancia y compartía el gusto por el deporte, ya que coincidieron en el club Tala Rugby Club; y Macarena, su novia.

Según la Coordinación Municipal de Protección Civil de Tutupepec, Gamond resultó gravemente herido en la cabeza con un machete y logró ser internado en un centro asistencial de la zona. En tanto, los otros dos jóvenes sufrieron lesiones cortantes en manos y brazos y fracturas, por lo que fueron atendidos y se encuentran evolucionando favorablemente.

Los tres heridos fueron atendidos en la costa por paramédicos de Protección Civil Municipal y luego trasladados de urgencias al hospital Ángel del Mar de Puerto Escondido, hasta que finalmente ayer domingo Gamond pudo ser derivado a Ciudad de México. Mientras que la Policía municipal detuvo al sospechoso del ataque, a quien identificó como Cruz Irving Martínez Flores (21), oriundo de Ometepec, Guerrero.