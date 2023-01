"Eran 20 chicos abusando a mi hijo": mataron a un adolescente de un botellazo "por una gorra”

Agustín Ávila tenía 16 años y participó de la segunda jornada del Festival Nacional de Doma y Folclore: allí, mientras paseaba con su familia, fue atacado por un gran número de personas -hay al menos 20 detenidos- y fue asesinado de un golpe en su cabeza cerca del Anfiteatro José Hernández de la ciudad cordobesa de Jesús María. De acuerdo a las primeras versiones, el adolescente falleció a causa de un botellazo en la cabeza, algo que deberá confirmar la autopsia.

El hecho ocurrió pasadas las 4.40 de este domingo sobre la calle Figueroa Alcorta. Tras el aviso al 911, efectivos llegaron al lugar donde se producía el enfrentamiento entre dos grupos de personas, quienes "al percatarse de la presencia policial se dispersaron del sector, quedando una persona tendida en la vía pública". Ese no era otro que Agustín, que .se acuerdo con el médico que lo atendió- recibió un botellazo en la cabeza que le quitó la vida.

De acuerdo a las primeras versiones, la pelea -al parecer motivada por el robo de una gorra- se inició dentro de un boliche cercano al Anfiteatro, y tras ser retirados del local, el enfrentamiento continúo en la vía pública, con el fatal desenlace. “Agustín no estaba con ningún grupo de amigos, estaba con un grupo de familia, madre, padre, hermanos, tíos, sobrinos, primos, y un amigo particular que viajó con él. No había una patota”, contó Vanesa Arrieta, su mamá.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La mujer dialogó con Arriba Córdoba (ElDoceTV) y reveló que no habían salido del local bailable, sino que se encontraban paseando. “Estábamos atrás del festival, como todo el mundo, nadie hizo nada”, explicó, y añadió que todo comenzó cuando una persona “le robó una gorra” a su hijo. “No fue una pelea, eran 20 chicos y chicas abusando a mi hijo, le clavaron algo en el cuello, todos lo atacaron”, sostuvo entre lágrimas.

Miguel, el papá de Agustín, lo despidió en sus redes sociales con profundo dolor. “Qué dolor hijo, qué golpe mi amor, solo pido justicia para ti. Este dolor lo llevaré por siempre”. “A Dios le pido que hagan justicia. Agustín, mi guachín, como te decía, descansá en paz hijo. Justicia”, expresó el hombre. La Policía de Córdoba confirmó a medios locales que por el hecho hay 20 personas detenidas, entre menores y adultos.

Además, el caso quedó en manos de las fiscales Carolina Elías y Gisela Nesutta, y el Juzgado de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de Jesús María, a cargo de la Dependencia de Feria, quienes confirmaron que intentan identificar a nuevos sospechosos que habrían tenido participación en el ataque. Tras el hecho, se montó un operativo en la zona de la terminal de ómnibus de esa localidad del departamento Colón.

Allí, la Policía detuvo a 20 personas, quienes fueron trasladadas a la sede judicial local, "con el secuestro de elementos que estarían relacionados a la causa", precisaron las fuentes. “Estaba esperando ver salir a Soledad por la puesta de atrás del festival y se armó una pelea entre varios chicos. Vi a uno de ellos morir ahí. Le pegaron un botellazo y lo mataron”, dijo una testigo en declaraciones al portal El DoceTV, la cual prefirió preservar su identidad.

En ese sentido, describió que el crimen ocurrió en cercanía del ingreso de los artistas al anfiteatro y hay versiones que indican que el corte que terminó con la vida de Agustín podrían habérselo producido con otro elemento. “Estamos trabajando en el lugar del hecho con testigos. Se trató de un homicidio cometido en las inmediaciones del estadio. Está por llegar la Policía Judicial y Científica. Pedimos colaboración de testigos y gente que pudiera aportar más información", pidió la fiscal Elías.