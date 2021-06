Es árbitro de AFA, pateó a una perra y quedó grabado: su novia lo dejó y enfrenta una demanda penal

El nombre de Arián González adornó las redes sociales a lo largo de esta semana a raíz de un aberrante episodio que lo tiene como protagonista: el joven árbitro, que hasta esta semana trabajaba en la Liga de Chascomús y estaba inscripto para cursar el primer año en la Escuela Nacional de Arbitraje, fue filmado mientras le propinaba una serie de cobardes patadas al caniche de su, por entonces, novia.

El desagradable hecho ocurrió durante la mañana del último domingo, cerca de las 9 de la mañana. Las cámaras de seguridad de un edificio en La Plata registraron la salvaje agresión que González le propina al animal. En las imágenes en cuestión se lo ve al hombre pasar acompañado del perro, a quien lleva con la correa. De un momento al otro, sin embargo, comienza a golpear una y otra vez a la perrita, que del miedo, atina a esconderse detrás de una maceta.

Esto no le importó a González, quien la persiguió, abrió la puerta del edificio y la lanzó de una patada hacia la calle. a partir de la viralización del video, recibió el repudio de distintas ONG y del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA). De hecho, fue denunciado penalmente por maltrato animal por la Ley 14.346 en una causa que se tramita en la UFI Nº6 platense, a cargo del fiscal Marcelo Romero.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

González ya fue notificado y será citado para la audiencia indagatoria, donde adelantaron fuentes cercanas a la causa sería procesado e imputado por violación a la ley Sarmiento, que protege los derechos del animal y tiene una pena máxima de un año de cárcel, razón por la cual no será detenido. El árbitro es oriundo de Tornquist y fue echado a partir de la viralización del video del local de ropa en el que trabajaba.

La dueña de la caniche, que resultó ser la novia de González, se mostró "muy sorprendida" con la actitud del hombre y reveló que decidió terminar la relación con él. “Fue mi pareja, lo conocí el año pasado y la verdad es que me sorprendió esta situación porque nunca hubo violencia, nunca discutimos, nunca me levantó la voz”, contó la mujer, consultada sobre las imágenes que tiene a su mascota como víctima.

Según explicó, nunca se dio cuenta que su ex pareja maltrataba al animal. “Yo no me había dado cuenta de nada y me enteré por la administración. Se me cayó todo cuando vi las imágenes, no lo podía creer. Él dice que la perrita lo quería morder, pero no hay nada que justifique un acto así. Le mandé el video y le dije que directamente no aparezca más. Me pidió perdón por mensaje y no hablamos más”, contó.

La familia de González hizo trascender su preocupación por la "repentina" reacción violenta del joven y analizan la posibilidad de consultar a un profesional psicológico. La perrita de nombre Mía, de 6 años, se encuentra "bien" y no tuvo ningún tipo de lesiones tras el ataque, contó su dueña. La caniche fue revisada por una médica veterinaria que le hizo unas placas este miércoles para descartar cualquier tipo de herida interna.