Es concejal, lidera una banda santafesina y cantó en el casamiento narco:  "Yo la vi sencilla la boda"

Mientras que la investigación sobre los asesinatos de Iván Maximiliano Giménez, de 35 años, su pareja Erica Vanesa Romero, de 37, y Elena, la hija de ambos de apenas un año, a manos de supuestos sicarios sigue su curso, se van conociendo cada vez más detalles de la boda que tuvo como protagonistas a Brisa Milagros Leguizamón Ferreyra y Esteban Enrique “Pinky” Rocha, los cuales aún siguen prófugos de la justicia.

De la boda fueron parte una multitud de personas, entre 150 y 300 invitados, vinculadas al narcotráfico. De hecho, en el lugar estaban miembros del clan Cantero, de la banda Los Monos. ”La obscenidad que hemos visto nos demuestra el poder económico y la impunidad de estos grupos. Era una típica fiesta mafiosa. Esto no era una fiesta inocente, era la película de El padrino”, había dicho el secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Bortolozzi.

En ese contexto, trascendió un dato inquietante, perturbador y que pone en el centro de la polémica a un funcionario de Santa Fe. Juanjo Piedrabuena, concejal en la capital provincial de 44 años, fue acusado de haber participado del polémico casamiento que derivó en el triple crimen como cantante. Sí, Piedrabuena fue el encargado de la música y del show que entretuvo a los novios y a los invitados, muchos de ellos ligados al narcotráfico.

Si bien admitió que actuó en la celebración, desmintió que mantenga un estrecho vínculo o relación con Leguizamón y Rocha, quienes están procesados en una causa por narcotráfico y son investigados por integrar la banda de Olga Medina, condenada en junio de 2020 a cinco años de prisión por comercialización de drogas. Los novios están acusados de “integrar una organización dedicada al traslado, acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes”.

Piedrabuena asumió su cargo público en diciembre e incursionó por primera vez en la política como representante de Unión Federal, luego de desempeñarse como cantante y líder del "Grupo Alegría". Sin embargo, no tardó en aparecer en el plano mediático a causa del triple crimen que conmociona a todo Rosario. En ese sentido, aseguró que aquel fin de semana viajó a Ibarlucea, cerca de Rosario, "como a cualquier laburo".

En ese sentido, remarcó que no conoce a "Pinky" Rocha ni a su flamante esposa personalmente. "A la pareja le gusta mi música. Fui contratado a través de mi productor", explicó sobre el evento que se llevó a cabo en el barrio privado Campos. De hecho, reveló que aquel fin de semana brindó varios shows como cantante/concejal y dijo que al casamiento fue "como a cualquier cumpleaños".

Después de la presentación con su banda, volvió a Santa Fe y entonces se enteró del triple crimen. Uno de los aspectos que está investigando la justicia es de dónde sacaron los novios los ingresos para pagar el lujoso casamiento que contó con invitados en la lista vinculados a la cúpula de Los Monos y el show del concejal Piedrabuena. De acuerdo a la información "oficial", “Pinky” Rocha figura como un gasista -al menos así está registrado en los rubros de la AFIP- que cobraba el año pasado la Asignación Universal, y como empleado de una firma dedicada a producir engranajes. Brisa, también cobraba la AUH y el plan Progresar, y nunca tuvo un empleo en blanco en su vida.

Con respecto a esto, Piedrabuena aclaró que nada le llamó la atención mientras estuvo en el casamiento, destacó que no vio autos de alta gama en el country -a pesar de que las víctimas viajaban a bordo de Audi TT al momento de ser acribilladas- y volvió a resaltar que el contrato lo cerró su productor. "Yo la vi sencilla como cualquier otra fiesta", comentó en diálogo con Canal 3.

A la hora de describir la fiesta, Piedrabuena destacó que había "mucha seguridad" cuando llegaron al barrio privado. Acompañado por su sonidista y su banda, ingresaron después de haber presentado el pase sanitario que certifica la vacunación contra el coronavirus. "A partir de ahora, voy a tomar todas las precauciones. Que se fijen e indaguen bien a dónde vamos a trabajar y para quién", afirmó.

Y en ese sentido, no descartó ni confirmó si su representante facturó el dinero que cobraron por la presentación al norte de Rosario. "Fui, canté y me volví a mi casa. Hay 20 familias que viven de mi trabajo. Es mi prioridad como músico porque me da de comer todos los días", concluyó.