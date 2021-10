"Es desesperante cada día que pasa": la mamá de Guadalupe, a cuatro meses de su desaparición

Guadalupe Lucero desapareció en la provincia de San Luis hace 4 meses. Mientras jugaba con otros niños de su familia en la puerta de la casa de su tía, de repente alguien se la llevó y desde entonces nadie sabe su paradero. Dolida, cansada y con el deseo de que pronto la niña de 5 años regrese, la mamá de la pequeña, junto al resto de su familia, convocó a una marcha para esta tarde.

"Llevo todo esto con angustia. Es desesperante cada día que pasa, pienso en cosas que podría estar compartiendo con Guada y no la tengo. Me refugio en Benja (su otro hijo) para no decaer", admitió en comunicación con BigBang, muy triste.

La concentración será a las 17 frente al correo central en San Luis Capital, aunque el clima amenaza con arruinar el encuentro, y hay chances de que por el mal tiempo se pase para otro día. De todos modos, la madre de Guadalupe, Yamila Cialone, no deja de recordar y pensar a su hija. Por eso habrá también una movilización virtual, en la que se invita a enviar una imagen o video con un cartel que diga "¿dónde está Guadalupe?".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A decir verdad, Yamila todo el tiempo se pregunta dónde está su hija, y lo único que quiere es que aparezca. "Sé que están trabajando los fiscales en el expediente de Guada, pero más que eso no sé", aseguró. Además, admitió que muchas veces las cosas que pasan la exceden, pero sobre todo algunas las hieren profundamente. "Hay cosas que me exceden, cosas que me afectan a mí, a mi estado emocional y mental. A veces no salgo en los medios por eso", admitió.

La menor de edad fue vista por última vez el pasado 14 de junio, cuando estaba en la casa de su tía en el barrio 544 Viviendas de San Luis festejando un cumpleaños. Según lo que se pudo reconstruir, la niña estaba jugando en la vereda, cuando alguien se la llevó, y uno de los chicos que estaba con ella entró a la casa a avisar su ausencia.

De ahí la búsqueda no paró hasta el día de hoy, y aunque esa tarde y noche los vecinos ayudaron, nadie vio con quién se fue Guadalupe. Sólo uno de los chicos pudo declarar que se la llevó una chica joven vestida de negro, pero hasta ahora, la identidad de esa persona es desconocida.

Si bien al principio se barajaron, como suele suceder ante la desaparición de un niño, varias hipótesis referidas a un ajuste de cuentas o a problemas familiares, la realidad es que al día de hoy no se sabe qué pudo haber sucedido.

Uno de los últimos rastros que se tiene de Guadalupe se descubrió hace poco, tras la insistencia de la madre y su abogado. Yamila quería que el adiestrador de perros Santiago Díaz, quien forma parte de la Brigada Internacional R.I.K-9, participará en el caso de su hija porque confiaba en su experiencia, y aunque al principio el pedido fue negado por los investigadores, finalmente se logró que Díaz estuviera y su intervención resultó más que importante.

Junto a su perra, el adiestrador fue hasta la casa donde vivía la niña, le hizo oler una de sus prendas, y desde ahí se fue hasta la casa de la tía, la llamada "zona cero", donde detectó la presencia de Guadalupe en la calle, lugar en el que estuvo jugando antes de que se la llevaran. Desde ahí siguió el camino hasta la Ruta 7, un dato que apareció por primera vez y que permite pensar que a la niña la trasladaron en auto desde ese punto.

Hace poco, en una de las tantas cosas que hace para buscar a su hija, Cialone viajó hasta Buenos Aires para reunirse con el presidente Alberto Fernández, y también lo hizo con el Ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, y la Ministra de Género, Elizabeth Gómez Alcorta, a quienes les habló de la desaparición de la pequeña y les pidió ayuda para encontrarla. Después de la visita de Yamila a Buenos Aires cambió la recompensa (para quienes aporten datos), que era de 2 millones y pasó a ser de 5 millones.

Respecto a los últimos avances de la causa, José D'Antona, abogado de la querella por parte de la Fundación María de Los Ángeles (creada por Susana Trimarco), dijo que hay novedades recientes en la investigación, pero que hay muchas cosas que por el momento prefiere no contar, para no entorpercer.

"Está trabajando activamente el grupo de gendarmes que seleccionó Trimarco, y no hay que olvidar qué hay 70 cuerpos de expediente, que son los que tiene que analizar de cero la justicia federal", dijo a este portal. Sucede que hace dos semanas se inició una nueva causa en la Justicia Federal, aunque a su vez continúa la investigación provincial, en la que interviene desde el comienzo el juez Ariel Parrillis.