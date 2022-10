Es el entrenador de su hija tenista y fue detenido tras darle una brutal golpiza: el recordado caso del argentino

Oriunda de la misma ciudad que Novak Djokovic, fanática del mismo deporte, y profesional a los 14 años. Sin ningún tipo de límite y con mucha agresión, una menor de edad fue atacada a golpes por su entrenador de tenis, que también es su papá. El hecho ocurrió en Belgrado, antigua Yugoslavia.

El activista contra el maltrato infantil, Igor Juric, compartió a través de su cuenta de Twitter un video en donde se ve explícitamente como sucede éste hecho y comenzó relatando: "Puedo decir que estoy un poco conmocionado, esto es una de las muchas cosas terribles que hemos visto. Es importante ver como reaccionarán las instituciones, porque se trata de un ciudadano extranjero".

Según lo que se puede observar en el video, y en el relato del Juric, el hecho comenzó tras una pausa en el entrenamiento de la menor. Lo que comenzó con un diálogo, terminó con un atroz acto de violencia. El padre y entrenador de la víctima comienza a pegarle, y mientras ella comienza a dirigirse al banco, y no conforme con lo que ya estaba haciendo, el hombre comenzó a patearla y a pegarle muchas veces más mientras ella se inundaba en llanto.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Tenemos las identidades tanto de la víctima como del abusador, ¡presentaremos una denuncia penal! Esto sucedió en Belgrado en las canchas de tenis de Crvena Zvezda, del Club Estrella Roja", explicó el activista. Además según la información confirmada por el diario serbio Republika, la niña fue atacada con la excusa de que "no se esforzaba lo suficiente".

“Los entrenadores que trabajaron con ella dicen que es una niña excepcional, y el motivo de este comportamiento violento supuestamente fue que uno de los entrenadores, que estaba en ese momento con la joven, dijo que no se esforzaba lo suficiente y que ella no quería moverse para hacer lo que se le pedía. Supuestamente, esta fue la razón de esta violencia cruda y brutal que sucedió. Estos son ciudadanos chinos, pero no puedo decirles cuántos más viven en Serbia. Sé que visitaron otros clubes de tenis. Lo que sí sé es que el padre maltratador no habla serbio", concluyó Igor luego de confirmar que se ordenó la búsqueda y captura del hombre.

Caso de la violencia a la que fue sometido Guillermo Pérez Roldán

A pesar de ser epiléptico convulsivo y de estar desgarrado en varias oportunidades lo hicieron jugar igual. Recibiendo brutales y violentos castigos frente a sus derrotas, nunca bajó los brazos. La terrible historia del tenista argentino que lo llevó a intentar quitarse la vida.

Guillermo Pérez Roldán fue un competidor y tenista argentino que brillo en la década del 90. Su padre, quien también era su entrenador creyó que podía hacer de la vida de su hijo lo que él quisiera. Lo convirtió en una maquina gracias a la cual se quedo con todo. "Deje de jugar en el 93 y en el 94 no tenía más plata", reveló Roldan en una entrevista con Infobae. Con tan solo 14 años, en 1983 comenzó su tormentosa vida de la mano de quien debía resguardarlo y cuidarlo.

"Ese señor veía que yo tenía todas las armas como para generar más dinero y dejé de ser un hijo para él, para pasar a ser un proyecto. En ese momento empecé a sufrir mucho más las consecuencias", reveló el tenista sobre los maltratos y torturas a los que los sometía su padre y entrenador, Raúl Pérez Roldán. Desde provocarle asfixias, a sumergirle la cabeza dentro de inodoros, a darle golpes con cinturones en el cuerpo desnudo y arrancarle dientes. Estas fueron algunas de las acciones más violentas que su papa tuvo para con él.

La violencia que tuvo que sufrir Guillermo fue durante su carrera profesional, y una vez terminada. Ya que el hombre relata en su documental que si bien había ganado millones de dólares, y muchos trofeos, tenía que pedir cien dólares para poder comer ya que el control de su padre sobre él era "absoluto".

Padre de tres hijos y casado desde hace muchos años, Pérez Roldan se pregunta como es posible que su propio padre haya sido tan malo, "tan indigno de pretender vivir a costa de su hijo". En conjunto con la justicia, el tenista abrió una causa penal para investigar no solo el trabajo esclavo e inhumano al que era sometido, si no a todos los episodios de violencia a las que fue sometido a lo largo de su vida.