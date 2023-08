Es el hijo de un diputado y denunció que su novia se descompensó por "falta de aire": la había estrangulado

Un caso de violencia de género estremecedor ocurrió el domingo pasado en el municipio de Moreno cuando una llamada al 911 alertó que una mujer había fallecido. La llamada fue hecha por Cristian Zarza de 36 años (hijo de Jorge “Coki” Zarza, diputado provincial de Formosa y secretario general del gremio de empleados municipales provincial), y la víctima fatal era su pareja: Cecilia Manzano de 35 años.

El llamado alertó a las autoridades policiales que, al llegar al domicilio donde convivían Zarza y Manzano, corroboraron que el cuerpo de la mujer yacía ya sin vida. En ese momento y frente a las autoridades, Zarza declaró que su pareja “se había descompensado” mientras miraban una película, todo sucedió alrededor de las 3.30 de la madrugada.

Zarza también había declarado que a su novia le faltaba el aire y luego sufrió esa descompensación. Pero los resultado de la autopsia hablaron por sí solo: “Había sido una muerte violenta y la víctima había fallecido como consecuencia de una compresión externa por estrangulamiento”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Frente a esta situación, el hijo del legislador provincial formoseño quedó detenido y según fuentes judiciales, podría estar en graves problemas: “El imputado está en una situación comprometida porque el resultado de la autopsia no deja lugar a dudas de que se trató de una muerte violenta por estrangulamiento y Zarza dijo que esa madrugada en la casa estaban solos, que no había ninguna otra persona”.

Según el imputado, estaban viendo películas por streaming cuando a su novia le empezó a faltar el aire y a descompensarse, es por eso que -según su relato- dio aviso al 911. Cuando los resultados de la autopsia fueron comunicados a la familia de la víctima, se hicieron presentes en Buenos Aires para velar su cuerpo en Formosa. Sin embargo, esto no fue posible porque la investigación de lo que sucedió aquella noche, por lo tanto tuvieron que despedir a Cecilia en Morón.

La familia fue “rehén” hasta que no se supo la verdad: “En un primer momento, la familia de la víctima no tuvo ningún tipo de sospecha. Es más, desde que llegaron a Buenos Aires, hasta que se supo el resultado de la autopsia, estuvieron parando en la casa con Zarza. Tras la detención del sospechoso recordaron algunas situaciones violentas, sobre todo de insultos y de cosas rotas en alguna discusión, pero no de violencia física”.

Leandro Ventricelli, fiscal a cargo de la investigación dejó detenido a Zarza por “homicidio agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género”. Al momento de la detención, Zarza se negó a declarar pero trascendió que conoció a Cecilia en Formosa, de donde ambos son oriundos, más precisamente en un centro de rehabilitación por consumo de estupefacientes.