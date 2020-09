Es hijo de una ex jueza, lo imputaron por arrojar al vacío a su novia y cumple domiciliaria en donde encontraron el cuerpo

Jorge Julián Christie, el hijo de la ex jueza Ana María Stagnaro, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, tras bajar 500 mil pesos de fianza. Tiene 31 años y está imputado por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género" de su novia, Julieta Riera.

Carolina Castagno, vocal de Juicios y Pelaciones 1 de Paraná, le otorgó el beneficio del arresto morigerado por el plazo de 60 días, accediendo al pedido realizado por los abogados de Christie, quienes sostuvieron que no existía riesgo de fuga, ni de entorpecimiento de la investigación.

Christi regresará en las próximas horas con una tobillera electrónica a su deparamento del sexo piso, el mismo en el cual apareció el 30 de abril el cuerpo de Riera. Quedará bajo la custodia de su madre, quien es exmagistrada en lo Civil y Comercial. La medida ya fue apelada por el fiscal Ignacio Aramberry y la abogada querellante Corina Beisel: piden extender la prisión en la cárcel de Paraná.

"Le doy la razón a la defensa de que no puede entorpecer las pruebas que faltan, restando informes psiquiátricos y pericias sobre el recorrido del cuerpo, entre otras pruebas", se amparó la jueza, al tiempo que explicó: "No es descabellado presumir que pueda fugarse por la expectativa de pena, pero se tiene en consideración los lazos con la madre, la calidad de vida al contar con recursos económicos, no tener un ingreso laboral fijo y la residencia de su hermana en Paraguay".

La condición, además de la tobillera y la tutela de su madre, fue la entrega de su pasaporte y la negativa a poder tomar contacto con cualquiera de los testigos que declararon en la causa. Cabe recordar que Christie explicó que Riera murió "por accidente", después de que se comprobara que la joven había sido arrojada al vacío desde el balcón del departamento en el que convivían y la pericia estableciera que había sufrido una golpiza previa.

"La golpeó y después la tiró del balcón". Los primeros detalles que se conocieron de la autopsia de Riera, la joven de 23 años que murió luego de ser arrojada de un sexto piso en la ciudad de Paraná, advierten que el ataque a la joven se dividió en dos etapas.

De acuerdo a la investigación, María Julieta fue asesinada entre las 2.20 y las 2.50 de la madrugada del pasado jueves 30 de abril, tras ser arrojada a más de 19 metros de altura. "Le dio muerte a su pareja, con quien convivía en un vínculo caracterizado por la violencia de género, maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas", sostuvo el fiscal.

Para la abogada que defiende a la familia de la víctima, Corina Beisel, no hay dudas: "Estamos en condiciones de afirmar que es el autor penalmente responsable de este hecho". La letrada confirmó que la víctima, a quien conoce desde su infancia, iba a comenzar a trabajar como pasante en su estudio: "Julieta siempre fue una joven muy dulce y con grandes sueños; quería luchar por la Justicia. Tenía pensado que esté como pasante en mi estudio, nunca se me ocurrió que estaría como un legajo en mi biblioteca".

Los primeros resultados de la autopsia advierten que la joven fue golpeada y luego arrojada al vacío. "El informe médico preliminar da cuenta de dos momentos de lesiones. Uno que es previo a la caída, donde se observan numerosos golpes, hematomas y escoriaciones. Y un segundo momento que provoca el impacto de la caída", sostuvo la abogada, en diálogo con el canal local El Once.

De acuerdo a la abogada, la relación también estaba atravesada por una dominación económica por parte de Christe. "Hay un patrón común y es la vulnerabilidad económica. Es un dato a tener en cuenta en la medida que todos tengan contacto con mujeres que necesiten un trabajo para irse de un lugar donde se produce violencia. El contexto del aislamiento no ayuda para nada. Muchos actores sociales dicen que es un factor que contribuye a que la violencia se recrudezca".