Es policía y fue denunciado por drogar y violar a su ex: "Te puse algo en el helado”

Después de padecer un verdadero infierno, Paula Segurotti se animó a denunciar al papá de sus hijos, a quien acusa de drogarla y abusar sexualmente de ella en la ciudad de Mar del Plata. "Hoy fue un día atípico para mi, jamás pensé llegar a donde estoy. Nunca en mi vida imaginé poder denunciar y desear que el papá de mis hijos esté tras las rejas. Pero pienso en que ´no es el papá de mis hijos´ es un monstruo", escribió en un contundente descargo en sus redes sociales.

Según contó, se había separado de él en febrero, cuando se enteró de que había tratado de abusar de una nena de 14 años. "Es alguien que no conozco. Estuve 8 años con un VIOLADOR y nunca lo pude ver. ¿Cómo puede ser? Cuando me pasó todo esto, deseaba no vivir más, sentía que mi vida estaba arruinada. Me costó horrores poder bañarme, desnudarme y poder darme un baño. Pasé tres días sin poder hacerlo", recordó.

Después de negarle en varias oportunidades que viera a los hijos que tienen en común, el 23 de marzo pasado el hombre la convenció, pasó por su casa y desató un verdadero infierno en la vida de Paula. “Cuando llegó trajo dos cuartos de helado, uno para ellos (los hijos) y otro para mí. Luego de comer el helado comenzó a darme sueño y no me permitió convidarles a los chicos de mi pote”, declaró la mujer en diálogo con El Marplatense.

Lo último que recuerda es que llevó a los chicos a su cuarto y que al momento de abrir los ojos, estaba acostada con su ex encima suyo. Confundida, alterada, preocupada y con mucho pánico, Paula analizó la situación hasta que se animó a llamarlo y preguntarle qué había ocurrido: “Al principio lo negó luego me dijo: ´Sí, te puse algo en el helado´. Ahí entendí que me había violado y drogado. Me fui de la casa, le conté a mi psicóloga y a mi hermana, y realicé la denuncia”.

La policía llegó a su casa el 24 de marzo, cerca de las 12 de la noche, y la sometió a un análisis de sangre que dio negativo. “El algodón que me pasaron por la pierna para saber si tenía restos de semen no se analizó. Desde Policía Científica no me dieron los motivos, pero él tiene muchos conocidos ya que trabajó allí. “Hasta el momento somos 14 chicas, una es menor y otra es su prima quién sí se animó a denunciarlo. No todas tuvieron acceso carnal, pero sí abuso", aclaró.

De acuerdo con su testimonio, el agresor es policía, le quitaron su arma reglamentaria, fue suspendido de la fuerza a raíz de la denuncia y sigue en libertad. Además, Paula consiguió una restricción de acercamiento hacia ella y hacia sus hijos por parte de este hombre. "Buscaba cualquier rincón de la casa para poder descargarme, y llorar hasta quedarme sin aliento. No quería que mis hijos me vean así, entonces me escondía o esperaba a la noche cuando ellos dormían", contó.

Y siguió: "Actuaba por inercia, iba por impulso solo para ellos. ¿Hasta cuando? Hasta que más mujeres empezaron a hablarme. Diciéndome que les había hecho lo mismo. Y ahí pude entender que no era personal, pude entender que yo no hice nada malo para merecer eso. A algunas las bañaba después de violarlas, a los días las volvía a ver (metiéndose en sus casas o por la calle) y las amenazaba. Diciéndoles que tenia videos, que las había filmado y los iba a hacer públicos".

Paula sostuvo que su ex intimidaba a sus víctimas para que no lo denunciaran y concluyó: "Hoy por lo menos estamos logrando la condena social! Pero queremos llegar hasta que se haga justicia! Gracias a todos los que se toman su tiempo en compartirlo. En sentirlo propio. No puedo creer que gracias a que hable y esto se hizo público, ayudo a tantas mujeres que atraviesan situaciones parecidas con el o con otra persona, siendo víctimas de violencia de género".