"Es un invento": Caniggia declaró en la Justicia y negó los golpes y el abuso a Nannis

El escándalo entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia parece no tener fin. Esta vez, el ex matrimonio volvió a ser noticia por la declaración indagatoria del ex futbolista ante el fiscal Carlos Velarde en la causa por supuesto abuso sexual y violencia de género que le inició su ex mujer.

La denuncia por "violencia doméstica y tentativa de abuso sexual agravado" fue hecha por Nannis en 2020 y corresponde a un episodio de violencia que aparentemente la mamá de Charlotte y Alexander padeció en manos del ex delantero en mayo de 2018. Mariana cuenta en su denuncia, hecha el 20 de agosto de 2020, que estaba con Caniggia en la zona de Puerto Madero y que él la tomó, por eso es tentativa, para intentar tener "relaciones sexuales no consensuadas".

Ante la negativa de Mariana, siempre de acuerdo con el escrito, Claudio Paul comenzó a agredirla físicamente. De acuerdo con la denuncia, el 5 de mayo de 2018, Nannis llegó a la habitación 221 del Hotel Faena, en la que vivía con Caniggia en la zona de Puerto Madero. En ese momento, él la habría tomado del brazo a la fuerza e intentó tener relaciones sexuales no consensuadas. Ante la negativa de Mariana, habría comenzado a golpearla.

En el documento, Nannis sostiene que terminó "lesionada en las piernas, hombros, brazo y antebrazo, toda moretoneada porque se defendió de la agresión sexual". Además, agregó que ese día Caniggia llegó "raro", en estado de ebriedad, a su departamento a las 4 de la mañana. Y, según lo que se lee en la denuncia, él le habría dicho "si hacés esa denuncia tu cabeza va a rodar" y "si salís por esa puerta, te voy a mandar a matar".

El documento también sostiene que esa noche, la pareja salió de un casamiento en el Hipódromo de Palermo para luego dirigirse al Faena. “Caniggia condujo a gran velocidad mientras discutía con Nannis, propinándole un manotazo en una de sus manos”, dice la acusación. Caniggia tuvo que declarar ante el fiscal Velarde a través de la plataforma Zoom y negó los hechos afirmando que todo es un invento de su ex esposa. “Estoy tranquilo, siempre voy de la mano de la verdad”, afirmó.

Cabe destacar que la mamá de los mellizos lleva otras dos causas contra el ex delantero: una es por asociación ilícita y la otra por enriquecimiento ilícito. A mediados de agosto de 2020, Mariana Nannis decidió darle un nuevo disgusto a su ex marido al denunciarlo por "abuso sexual" a través de sus abogados, Carlos Roitman y Alejandro Cipolla, en el Juzgado en lo Criminal y Correccional número 18.

En la denuncia, la mediática afirmó que el ex jugador de la Selección Argentina le provocó "lesiones agravadas" y un "aborto sin consentimiento" durante el matrimonio. Vale recordar que la mediática había contado, invitada al programa que conducía Susana Giménez por la pantalla de Telefe, un episodio de violencia de género en manos del ex delantero que le causó la pérdida de un embarazo.

En aquella oportunidad, reveló que internó a Caniggia en varias oportunidades por “drogadicción”, que recibió golpes de puño en la cara de parte del ex deportista y que durante una discusión, él la empujó contra un auto haciéndole perder un embarazo de dos meses. “Él mató a mi bebé, es así de simple”, sostuvo.

La denuncia estuvo acompañada por varias fotos de golpes en el rostro y en el cuerpo que Nannis mostró en esa oportunidad. "Tenía dos meses y medio cuando pasó esto (por el empujón). Hoy tendría un hijo de 12 años. Lo cambió por un paquete de cocaína", se lamentó la botinera. Según contó, Caniggia la maltrató físicamente durante los últimos 30 años, afirmó que llegaba a las 4 de la madrugada a la casa y como ella no quería tener relaciones sexuales, la golpeaba.

A principios de junio del año pasado, se dio a conocer los resultados de las pericias a las que fue sometida Nannis por un equipo de psiquiatras y psicólogos para determinar la veracidad de su relato. Según el informe, Nannis describió a su ex marido de manera despectiva, acusándolo de "manipulador, psicópata, cocainómano, enfermo y violento”. Además, la pericia remarcó que la ex del "Pájaro" manejó en su relato un "pobre nivel de fundamentación".

A su vez, la psicóloga forense señaló que Nannis presenta "un trastorno de la personalidad con rasgos histéricos y narcisistas, sostenida en una organización yoica con marcada inmadurez psicoemocional y egocentrismo, inestabilidad y predominio de lo afectivo sobre lo racional”. Por estas horas, el fiscal evalúa la posibilidad de procesar a Caniggia, mientras que la defensa del ex futbolista, a manos Fernando Burlando, pedirá el falso testimonio para las amigas de la víctima que declararon en el expediente. Una de ellas, identificada como A.R.P, relató que estaba presente en el casamiento aquel 5 de mayo del 2018 y que esa noche vio a Caniggia en “muy mal estado” y discutiendo con Nannis.