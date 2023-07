"¡Es un monstruo violento!": habló la ex pareja del hombre que secuestró y violó a una mujer en Villa Devoto

Luciano Sebastián Calvo fue detenido la semana pasada acusado de secuestrar y violar reiteradamente a una mujer de 47 años durante tres semanas. Si bien el hecho había trascendido el viernes debido a la gravedad del caso, ocurrió el martes pasado. Todo se inició por el llamado de un vecino al 911 que reportaba un presunto caso de violencia de género en una casa de la calle Pareja al 4500, en Villa Devoto.

Oficiales de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad fueron hasta allí y tocaron el timbre, pero nadie los atendió. Incluso, desde el domicilio no tuvieron ninguna respuesta y todo aparentaba estar en silencio. Por este motivo, los efectivos decidieron consultar a los vecinos y éstos advirtieron que les resultaba "extraño" que no haya nadie en el lugar ya que afirmaron que el dueño de la casa era "ruidoso, conflictivo y violento".

De hecho, uno de los vecinos admitió haber sido quien realizó el llamado al 911, al escuchar gritos de una mujer suplicando que la dejaran de golpear dentro de la vivienda. Los oficiales, ante tal panorama, consultaron a la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Sebastián Corral Galvano, quien ordenó el envío de especialistas de la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género de la Policía de la Ciudad.

Por esta razón, al lugar llegó una comisión de la División Protección Familiar Área Oeste, el área especializada en estos casos de la policía porteña. Tras una revisión general, uno de los policías levantó una persiana maltrecha del frente de la casa, y pudo ver a un hombre con el torso desnudo y a su lado una mujer, con el cuerpo y el rostro con lastimaduras visibles y con una mochila en la espalda.

Según las fuentes, la mujer, al ver al policía, quebró el silencio con un grito de auxilio desesperado: “Ayúdeme a salir”. Sin dudarlo y con el permiso del juez del caso, el personal del área de Violencia de Género de la Comisaría Vecinal 11B ingresó a la casa, rescató a la mujer y detuvo al hombre de 38 años. “¡Es un monstruo!, una persona violenta”, sostuvo Laura, su ex pareja, en diálogo con Telefe.

La mujer contó en primera persona el infierno al que Calvo la sometió durante el tiempo que fueron pareja. “La última vez que lo vi (en diciembre de 2022) me tuvo un día y medio encerrada, me quitó el celular y por suerte logré volver a mi casa. Habíamos tenido situaciones de violencia, uno de los vidrios que está roto en la pieza de él lo rompí yo pataleando, tratando de irme, pidiendo auxilio, pero nadie me escuchó”, recordó Laura.

Según contó, pudo escapar con la excusa de que “tenía que ir a trabajar” y tras esa horrible experiencia, decidió “no verlo nunca más”. ”En 2019 le hice una denuncia porque me había quitado el celular, volví a la casa de él con policías, él me sorprendió, salí corriendo de la casa y por suerte la policía lo detuvo y por pedido de él no ratifiqué la denuncia”, agregó Laura.

Durante su testimonio, calificó su relación con Calvo de ser "muy sofocante”, lo definió como “una persona violenta” y cerró: “Me hacía videollamadas todo el tiempo, pero pensaba que sus celos eran por amor. Pasé muchas situaciones violentas: no me llegó a dar una paliza, pero sí trató de ahorcarme o darme una trompada. La verdad que no sé que lo llevó a ser tan monstruo, últimamente era un monstruo y me pone triste lo que le pasó a esa chica porque sé cómo es él enojado"

El juez del juzgado Criminal y Correccional 25 porteño, Alejandro Villanueva, decidió este sábado dictar la prisión preventiva de Calvo por “abuso sexual con acceso carnal, privación ilegal de la libertad, lesiones agravadas, desobediencia y resistencia a la autoridad”. Lo hizo tras el pedido realizado por la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Sebastián Corral Galvano. Horas después, el magistrado se declaró incompetente en el caso y remitió el expediente a la Justicia nacional.