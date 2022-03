“Es un perverso”: Una joven denunció que uno de los violadores de Palermo abusó de ella cuando tenía 14 años

La Justicia investiga la violación en grupo en la que seis hombres sometieron a una chica de 20 años en pleno Palermo, en la tarde del lunes y dentro de un vehículo. En ese contexto, una mujer denunció que uno de los detenidos abusó de ella hace seis años. “No me puedo quedar callada”, afirmó Giuliana, que sufrió un abuso cuando tenía 14 años a manos de Ignacio Retondo.

En una entrevista, la joven relató: “Pasaron seis años, pero a mí me marcó la vida. A veces la Justicia en este país no es lo mejor y me indigna. No me sorprendió verlo en las noticias. Una persona que es violador, un perverso, lo va a ser siempre”.

Luego, relató cómo fue el abuso. “Lo conozco desde los 11 años, jugábamos al básquet en el club vecinal de Munro. Nos veíamos en partidos, eventos, pero era ‘un hola, chau’. Él me parecía un chico lindo, era alto y jugaba bien”.

En ese punto, agregó: “Un día nos cruzamos en el cumpleaños de un conocido en común, fue el 30 de diciembre de 2015. Él estaba con su grupo de amigos, lo saludé y en un momento nos ponemos a hablar, me quiere tocar, le digo que no, que había gente y que no quería... Yo era my chica, nunca me imaginé ni esperé eso. La estaba pasando mal”.

En tanto, sobre su reacción en aquel momento, Giuliana afirmó: “Me costó hablar porque hay un mandato que dice que nosotras tenemos la culpa de que ocurra, por cómo nos vestimos. Me sentía culpable, creía que yo había hecho que él se comportara de esa forma. Yo no tuve la culpa, tenía 14 años, qué sabía yo de la vida”.

Y también afirmó: “Fue fuerte y tardé mucho en hablarlo. Se lo conté a cinco amigas, algunas no le dieron importancia y siguieron juntándose con él. Me marcó para mal. Yo pienso lo peor de él. No me sorprendió. Sé que él se fue alejando de sus amigos, se fueron dando cuenta”.

Luego de ver que su presunto abusador era uno de los acusados por la violación grupal en Palermo, Giuliana lo denunció en la Comisaría de la Mujer. La denuncia fue remitida a la Oficina Fiscal del Fuero Penal y Juvenil de San Isidro, a cargo de la fiscal Silvia Gremes, ya que si bien el acusado actualmente es mayor de edad, este episodio ocurrió cuando tenía 15 años. La víctima tenía 14 años en el momento del abuso. Tras la denuncia, Giuliana afirmó: “Me puse a llorar. Tanto tiempo sin contarlo por miedo al qué dirán. Ahora me siento aliviada y sé que esto puede ayudar a muchas mujeres”.

Retondo era un militante de la organización Lealtad Corriente Militante de Vicente López, junto a Lautaro Ciongo, otro de los detenidos. Apenas salió a la luz que ambos habían violado a una chica, fueron echados de la agrupación. Además, de repudiar el delito que realizaron los jóvenes, la organización política se puso a disposición de la víctima y de su familia.

Desde Lealtad Corriente Militante emitieron un comunicado, que fue difundido por el concejal de Vicente Lopez y referente de la organización, Lucas Boyanovsky, a través de su cuenta de Twitter: “Es nuestra obligación ser implacables ante cualquier forma de violencia por razones de géneros. Comparto el comunicado de Lealtad Vicente López”.

Y en el documento se lee: “Somos implacables en nuestro posicionamiento, no permitiremos que alguien que haya ejercido una de las formas más extremas de la violencia de género como lo es la violencia sexual, continúe participando en actividades de nuestra organización”.

En su tuit, Boyanovsky escribió: “Es un delito gravísimo y nuestro rechazo es compromiso en la construcción de una organización y una sociedad libre de violencias”. En ese sentido, se puso a disposición de la víctima y también de su familia.