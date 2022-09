"Es un psicópata": manipulaba a sus alumnas de 7 años para "hacerles upa y masturbarse"

Todo comenzó con la curiosidad de un par de alumnas del secundario del Colegio San Francisco de Sales, las cuales al oír un ruido extraño se asomaron al patio de la institución y se convirtieron en testigos de un espeluznante, aberrante y muy condenable hecho: un profesor se masturbaba con una nena de segundo grado mientras le hacía upa y delante de otra compañerita. Ambas de tan solo siete años.

Las adolescentes no lo dudaron, sacaron sus teléfonos y registraron el horripilante episodio. Todo ocurrió el jueves pasado y no tardó mucho tiempo para que el material llegara a las autoridades, no solo del colegio salesiano San Francisco de Sales de Almagro, quienes lo suspendieron y le iniciaron una causa penal, sino también del Movimiento Evita, al que pertenecía y fue inmediatamente removido.

El protagonista de esta historia es Nahuel Quagliarello. Era profesor de Educación Física de 1ro. y 2do. grado, y renunció a su cargo al conocer los cargos por "abuso sexual infantil" que recaen en su contra. De acuerdo a los padres de las víctimas, el docente fue grabado por alumnas del secundario con una nena a upa y otra a sus pies haciendo movimientos "inapropiados y tocando sus genitales".

Incluso, los familiares de los alumnos que tenía Quagliarello a su cargo protestaron este martes frente a las puertas de la institución educativa y pidieron que el director los reciba. “El profesor tenía actas labradas por conductas inapropiadas con chicos de quinto grado, y lo pasaron con niños de segundo y tercer grado”, dijo Ana, tía de un alumno, en diálogo con eltrece. Sin embargo, hacía 14 años que el docente trabajaba allí.

Según dijo, su sobrino le contó que el acusado “le hacía upa y cosquillas”. “Confiados, dejamos a nuestros niños al cuidado de un perverso. Los chicos creían que era normal ver al profesor tocándose sus partes íntimas”, agregó la mujer, que pidió la detención del docente. Fue a partir de un video donde se ve al docente que tiene a upa a una menor mientras dicta su clase donde se lo ve masturbándose delante de las criaturas ", dijo la tía de una de las víctimas. "Este profesor ya tiene actas por hacer upa a los niños, incluso ha hecho upa a mis sobrinos y a sus compañeros. Él les decía que les hace cosquillas y les daba besos en el cuello", se lamentó Ana.

Y agregó: "Eran conductas que ya estaba registradas y no se hizo nada por eso exigimos una respuesta. Y preguntamos por qué no se actuó. Le pregunté al director general si él hacía upa a los niños y dijo que no porque está prohibido. Desde la institución dijeron que no lo removieron del cargo porque no pensaban que pudiera llegar a ser un abusador. Es un psicópata. Manipulaba a los nenes". A modo de ejemplo, la mujer contó que el profesor de gimnasia “tenía un cuaderno verde y les decía que si no hacían lo que decía, iba a anotarlos en el cuaderno verde. Los nenes le tenían pánico al cuaderno verde”. "Vinimos a hablar por los chicos que durante muchos años se callaron", aseguró Ana.

Según su relato, el profesor “muchas veces hacía un juego donde él era el papá” para poder manosear a los chicos. “Y nosotros, como papás, ¿qué hacemos?: ‘Papá y mamá te pueden vestir, papá y mamá te pueden cambiar’. Iba por ese lado”, sostuvo. Como si esto fuera poco, este no sería el único caso en la escuela. De acuerdo con Ana, hace un mes un sacerdote de la misma institución “quiso invitar a tres niños a su casa”.

Esto no ocurrió -explicó- “porque una profesora impidió que se los llevara”. Al enterarse de lo sucedido, el Movimiento Evita Comuna 9 emitió un comunicado en las redes sociales donde señala: "Al tomar conocimiento de una situación de abuso sexual hacia una niña en un ámbito laboral por parte de Nahuel Quagliariello, quien fuera miembro de nuestra fuerza, definimos la expulsión inmediata de esta persona de la organización".

Y sigue: Asimismo, exigimos se investiguen los hechos y la justicia se expida. A su vez, expresamos nuestra más profunda solidaridad a la familia afectada en este momento y nos ponemos a su disposición. La violencia machista recorre todos los ámbitos de la vida social y nuestro Movimiento no está exento de ella. La erradicación de cada una de las formas en las que esta violencia se expresa debe ser asumida como un compromiso...".

Finalmente señalaron que con ese objetivo, "nuestra organización construye feminismo popular". "Esa es la razón principal por la que acompañamos a víctimas de violencia de género, impulsamos diversas instancias de prevención y concientización en los barrios, exigimos la implementación de la Ley Micaela en todos los ámbitos, articulamos con actores políticos y estatales para diseñar estrategias de intervención y reivindicamos el derecho a la salud sexual integral democrática", cerraron.