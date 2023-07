"Es un psicópata": tenía 14 años, lo encontraron muerto en una casa abandonada y detuvieron a su amigo

"¡Sperani!" nombró una preceptora del colegio Ipem Nº 278 “Malvinas Argentinas” el jueves al mediodía mientras tomaba lista, pero Joaquín no dijo "presente". El adolescente de 14 años no estaba en su aula, pero su bicicleta sí se encontraba en el patio de la escuela. Su voz no se volvió a escuchar y su paradero fue una gran incógnita hasta este domingo, cuando fue hallado muerto en una casa abandonada en la ciudad cordobesa de Laboulaye.

Joaquin tenía solo 14 años y la principal hipótesis que investiga la policía local es que se trataría de un homicidio. Además, las autoridades establecieron que el presunto autor del crimen sería un compañero de colegio. El cuerpo del adolescente fue encontrado en una vivienda ubicada a unos 100 metros de la escuela secundaria a la que concurría.

Al lugar acudieron bomberos, un servicio de emergencia, policías y la fiscalía de turno para retirar el cuerpo e iniciar las primeras investigaciones del caso. Tras el terrible hallazgo, la mamá de Joaquín, Mariela Flores, culpó al compañero de escuela de su hijo que está detenido. “Todo indica que fue él quien lo mató, es un psicópata basura”, aseguró en diálogo con TN.

En medio del dolor y la conmoción, sentenció: “Hay muchas pruebas que lo incriminan. Era un amigo de toda la vida, no sé qué se le cruzó por la cabeza. En este momento no tengo las fuerzas para hablar, pero en unos días voy a decir un montón de cosas”.

Las dudas se hicieron certezas cuando el papá del chico, Martín Sperani manifestó esta mañana en diálogo con Radio Mitre de Córdoba: “Él estaba declarando cuando me dieron la noticia, nos dividía una pared. Él declaró que había matado a mi hijo, fue muy duro y desgarrador ese momento”.

La desaparición de Joaquín Sperani

Todo comenzó en el colegio. La preceptora tomaba lista y cuando llegó al apellido de Joaquín, se hizo un silencio apabullante y misterioso porque su bicicleta estaba en el patio de la escuela. Sus compañeros tampoco pudieron dar certezas sobre si lo habían visto ese día.

Las horas pasaban, seguía sin aparecer y el misterio se hacía cada vez más grande. Mientras tanto, la mamá esperaba, angustiada y nerviosa, el llamado de Joaquín. En medio de la desesperación, la mujer realizó una denuncia cuando ya era la noche del jueves. “Me pone nerviosa no saber nada de él, no puede haberse esfumado”, dijo en diálogo con Cadena 3.

La búsqueda de Joaquín movilizó a toda la ciudad. Amigos, vecinos, familiares comenzaron una exhaustiva campaña en redes sociales para pedir su pronta aparición. La pregunta se repetía: ¿Dónde está Joaquín? Este sábado, se convocó una marcha que terminó en la Jefatura de la Unidad Regional Departamental. En ese lugar, el padre de Joaquín manifestó su agradecimiento por el apoyo. “Agradezco por esta inmensa reunión que se hizo. Sin ustedes no sé qué haríamos, son el pilar que nosotros tenemos”, expresó, según indicó el medio local Nexos del Sur. El domingo los papás se encontraron con una triste realidad, Joaquín había sido asesinado.