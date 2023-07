"Es un psicópata y un cobarde": la nueva estrategia de César Sena para huir de la pena

La defensa de César Sena, el joven de 19 años acusado de homicidio agravado a su esposa Cecilia Strzyzowski, le dio un giro inesperado a la causa que lo tiene como uno de los principales sospechosos del presunto femicidio de la joven de 28 años que fue vista por última vez el 2 de junio. Sin ir más lejos, los abogados plantearon que el imputado se "autopercibe mujer" y pidieron que sea trasladado a un penal femenino.

Se trata de un recurso que fue entregado en las últimas horas por su abogado, Ricardo Osuna. El letrado no solo pidió su traslado para que comparta el encierro con mujeres en el lugar de hombres, sino que también busca evitar la figura de femicidio, donde la única pena es la prisión perpetua. Luego de darse a conocer la noticia, Gloria Romero, la mamá de la joven que lleva desaparecida un mes en la ciudad chaqueña de Resistencia, se mostró poco sorprendida por la nueva estrategia de Sena. “Es una táctica, la mayoría de los violadores y femicidas hacen eso”, destacó.

Además, en un video que compartió en sus redes sociales, subrayó: “Victimizarse es el comportamiento natural de este tipo de personas. Son psicópatas y son cobardes”. Hace pocos días su propia madre, Marcela Acuña, difundió una carta dirigida a los medios de prensa y apuntó contra su hijo: “¿Por qué si fue César el responsable nos incriminan a nosotros?”. Y como si esto fuera poco, otra misiva fue secuestrada en la comisaría de Resistencia, donde está detenido Emerenciano Senae, padre de César. Según trascendió, su hermana Marcelina le hizo llegar un mensaje con supuestas directivas sobre cómo enfrentar la causa y lograr su arresto domiciliario.

Incluso, las fuentes revelaron que Marcelina le transmitió en el escrito al dirigente social que Ricardo Osuna, el abogado defensor de su hijo César, “tiene todo bajo control”. “Eme, Osuna tiene todo bajo control. Necesitamos que Marcela no haga ningún tipo de declaración. Si Marcela declara se hunden los tres, esas fueron sus palabras. También me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de Garantías de la fiscalía 3. Que hagas bajar tu azúcar así apuramos más tu domiciliaria. No tienen nada, están esperando resultados de ADN”, se lee en la misma.

La carta fue descubierta cuando le llevaba medicación a su hermano en la comisaría de Santa María de Oro al 700 en Resistencia, donde él está detenido. También en otro escrito le dice a su hermano: “Mientras, no conviene ningún tipo de declaración. Si llegara a dar positivo el ADN, ahí sí conviene su declaración porque si lo hace ahora, ella ni nadie va a poder arreglar más ni un tipo de declaración. Me dijo que, si el fuera tu abogado, ustedes ya estarían afuera. Llamalo y si querés. Podés cambiar de abogado pero vos tenés que pedir haciendo una nota al fiscal”.

La referencia del abogado es a Osuna, quien, por ahora, solo es defensor de César Sena en la causa y a quien Marcelina le hace saber a su hermano que él tendría que designarlo al frente de la causa también como su defensor. Por ahora, Emerenciano está detenido, pero pidió su arresto domiciliario, supuestamente, por problemas de salud debido a diabetes y pólipos sangrantes.

Casos similares en el mundo

La nueva estrategia de Sena no es nueva y ya son varios los acusados por femicidio que han apelado a esta táctica para esquivar una pena mucho más grave. De hecho, a mediados de mayo, el femicida de Micaela Ortega, la nena de 12 años que, en 2016, fue la primera víctima de grooming seguido de muerte en Argentina, declaró que cambió de género y solicitó ir a una cárcel de mujeres. El pedido, según informó el medio bahiense La Nueva, fue formulado a través de un habeas corpus presentado por el Comité Contra la Tortura bonaerense y sostenido por la defensa de Luna.

Por otro lado, Fernando Alves Ferreira acusado de asesinar de seis disparos a Eduarda Santos de Almeida, de nacionalidad brasileña, en las inmediaciones de Lago Escondido, en la zona de Circuito Chico de Bariloche, declaró que se autopercibe mujer. El hombre está imputado por el delito de femicidio triplemente agravado. Su defensa solicitó el cambio de carátula al alegar: “Un femicidio solo lo puede cometer un hombre”.

En el año 2019, en Córdoba, un hombre había sido acusado por violencia de género, al correr unos meses inició un trámite ante el Registro Cívico y logró cambiarse de género. Él pasó a llamarse Gabriela Nahir. Tras su cambio, la Justicia le otorgó la posibilidad de que se cambie a un centro penitenciario de mujeres, cuando lo hizo dejó embarazada a una de las internas.