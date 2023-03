"Es un tema sensible, pero la Justicia ya decidió": la polémica defensa de Burlando a Jey Mammon

Luego de que Jey Mammon saliera a pedir un "juicio por la verdad", tras la filtración de la denuncia prescrita por abuso sexual de Lucas Benvenuto, el abogado defensor Fernando Burlando criticó a los medios de comunicación por no haber investigado la carga probatoria en la causa que, según su testimonio, demuestra que la víctima tenía 16 años cuando conoció al músico, y no 14 como denunció.

"Yo noto, en esta escalada de deterioro en la educación, situaciones que antes, tal vez, el periodismo atendía", comenzó declarando el letrado ante un móvil de LAM. "Si vos ves el video donde en esa denuncia refiere a una fiesta, donde lo conoce a Jey. Si vos constatás la fecha y tenés en cuenta la edad de quien denuncia, en ese momento no tenía 14 años, tenía 16. Esto es periodístico, lo tienen que hacer ustedes, no tengo que constatarlo yo", cuestionó.

La crítica de Burlando pareciera querer evitar la mirada juzgadora con el cual el conjunto de la sociedad analiza el caso, a partir de los testimonios de la víctima. Inclusive, las filtraciones de la declaración de Benvenuto en la denuncia, revelaron con mucha más crudeza lo que vivió el por entonces menor, quien contó que fue drogado, maltratado y no respetado en su consentimiento.

Para el abogado es "un tema delicadísimo, sensible", que cuando se presentó "había fallecido hacía muy poquito tiempo el papá" del conductor. "Yo por Jey tengo un gran afecto, un gran cariño y me parece que es un artista único, diferente. Hay testigos que refieren a algo diametralmente opuesto a lo que se refiere la denuncia", expresó Burlando. "Yo los hubiese ido a buscar, porque son fáciles de buscar, antes de emitir algún tipo de opinión. Porque hoy el periodismo son formadores contundentes de opinión. Es contundente la palabra de ustedes. Lo que ustedes digan genera categóricamente una definición", reflexionó, nuevamente poniendo el ojo acusador sobre los comunicadores.

Al mismo tiempo, el letrado reveló que al tomar el caso constataron "una circunstancia que tiene que ver con el orden público, que es el transcurso del tiempo", lo cual definió como "más importante que hasta los hechos mismos". "Las causas, cuando pasa determinada cantidad de tiempo, se pueden extinguir. Infinidad de causas se han resuelto así. No le permiten a los protagonistas, o en este caso, al más interesado, que era Jey, mostrar el tenor de su palabra o tratar de recrear los hechos históricamente", describió Burlando.

Por otro lado, para despejar dudas, confirmó que "la Justicia ya dio su palabra" y que "Jey no está condenado". "No podemos presumir la culpabilidad de nadie sin una condena firme de por medio. Todo el mundo se presume inocente hasta que una sentencia condenatoria diga lo contrario. No va a pasar. La Justicia ya decidió", indicó respecto a la posibilidad de que Mammon pague su delito en prisión.

En ese contexto fue que volvió a apuntar hacia el rol de los medios, quienes según él fueron parte de lo que provocó "este despliegue de la opinión pública a su máxima expresión, con adeptos y gente que lo detracta", mientras que insistió en que "no hay pruebas en la causa" y que "lo único que hay es una denuncia".

El último miércoles el acusado difundió un video en sus redes sociales donde asegura que no drogó ni violó a nadie. "Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy hacer. Lo niego rotundamente, estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante", expresó el músico.

"Lo conocí el 25 de abril de 2009. El dice que me vio en esa fiesta, en una fiesta que se dio ese día y que él tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16, en esa fiesta nos conocimos, intercambiamos palabras, ahí nos conocimos. Hay testigos, hay vídeos, se puede probar esto que estoy diciendo", reveló Jey, en coincidencia con su defensor.