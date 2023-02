“Es una desgracia todo esto”: habló la abuela de las gemelas y confirmó que sufrían "acoso"

Alana tenía 12 años y falleció luego de saltar del balcón de un tercer piso del edificio en el que vivía junto con sus padres en el municipio de Sallent, en las afueras de Barcelona, España. Su hermana gemela, Leila, también saltó con ella y se encuentra en estado crítico en el Hospital Parc Taulí de Sabadell. Por estas horas, la policía investiga el caso como un posible suicidio pero también se barajan hipótesis de problemas familiares o bullying escolar.

El hecho ocurrió el martes cerca de las 15, cuando ambas hermanas, de nacionalidad argentina, se arrojaron desde el tercer piso del departamento, ubicado en la calle Estación 4. Hasta el momento, el caso se investiga como un posible suicidio aunque los investigadores no descartan otros motivos, como problemas familiares o bullying escolar.

La familia vive en la localidad de Sallent desde hace unos dos años y el caso provocó una fuerte conmoción en esta localidad de poco más de seis mil habitantes. El Ayuntamiento decretó tres días de luto y se hizo un minuto de silencio frente a esta dependencia pública este mediodía, mientras que se suspendieron todos los actos públicos programados, entre ellos los festejos de carnaval.

De hecho, el alcalde local, Oriol Ribalta, en conferencia de prensa, aseguró que ya se puso " a disposición de la necesidad que pueda haber de todas las personas afectadas, primeramente de la familia y también a todos que lo consideren oportuno para poder pasar este hecho que nos entristece muchísimo a todos". Sin embargo, el funcionario evitó desmentir o confirmar cualquier hipótesis.

El departamento de Educación de la Generalitat informó que el Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica activó el protocolo para brindar contención a los compañeros de colegio de las gemelas, en conjunto con profesionales del Programa de Bienestar Emocional. Leila y Alana estaban en primer año de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria), según la legislación española.

Cursaban en el Instituto Público Llobregat donde, según el Ayuntamiento del pueblo, recibían asistencia psicológica. "Sus padres hablaron con la dirección del colegio y del instituto. Eran dos niñas muy buenas que no se metían con nadie pero había un grupo que se reía de ellas por su acento", confesó Kevin, quien el diario español La Vanguardia identificó como un primo segundo de las hermanas.

Sin ir más lejos, este primo apuntó a que padecían acoso en la escuela, por hablar con acento argentino, “por ser argentinas”, aseguró. "Dos criaturas hermosas y pequeñas que no habían aprendido todavía a vivir y que siempre estaban sonriendo. Lo estaban pasando mal, y de hecho tenían hora para ir al psicólogo. Pero sus padres no eran conscientes de que la situación era tan grave", reconoció.

Según trascendió, algunos compañeros de clase habrían contado que Alana “se había cortado el pelo y quería que la llamáramos Ivan”. Pero respecto al cambio de sexo, según declararon los padres a los investigadores, era algo que desconocían y que nunca habían oído por parte de sus hijas. Los progenitores habían sufrido idas y venidas en su pareja, pero se encontraban en una situación buena, según aclararon a los medios españoles.

Según fuentes policiales, las víctimas dejaron dos sillas en el balcón, desde las que habrían saltado, y cartas manuscritas despidiéndose de sus padres. “Los padres hablaron con el colegio, pero no se hizo nada”, dijo la abuela de las gemelas consultada desde Buenos Aires por Informativos Telecinco. La mujer reveló que Leila se encuentra sedada mientras le realizan estudios para “ver que no salen coágulos en la cabeza”.

Dijo que la menor tiene “varios huesos rotos” y que será intervenida quirúrgicamente el viernes, pero aclaró que “seguramente haya más operaciones”. La abuela sostuvo que sus nietas sufrieron acoso escolar en 2022 debido a su nacionalidad. “Los padres hablaron con el colegio, pero no se hizo nada”, precisó la abuela y agregó que este año, al pasar a Educación Secundaria en el Instituto Llobregat de Sallent, volvieron a surgir problemas en clase. “Estamos consternados, es una desgracia todo esto. Casi no he podido hablar con mi hija (la madre de las hermanas) porque está en shock”, sentenció la mujer, visiblemente conmovida por la situación.