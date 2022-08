Escándalo en Crucero del Norte: el club denunciará a dos futbolistas del plantel por apuestas ilegales

Todo arrancó en marzo de este año, cuando varios jugadores del club El Porvenir fueron acusados de cometer "irregularidades" durante varios de los encuentros que disputó el equipo que milita en la Primera C. Fue por esa razón que el presidente de la institución, Enrique Merelas, decidió despedir a ocho futbolistas luego de realizar una denuncia por apuestas clandestinas, tras la confesión de los implicados después de la derrota ante Berazategui por 1 a 0 de visitante.

A este verdadero escándalo que manchó al fútbol argentino, se le sumó semanas atrás la investigación de oficio que inició el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires para determinar si la patada que lesionó al delantero de Boca, Exequiel Zeballos, en el partido con Agropecuario de Carlos Casares por la Copa Argentina, estuvo vinculada al negocio de las apuestas deportivas, tal y como ya había trascendió en algunos medios.

La lesión de Zeballos se produjo el 10 de agosto a partir de una descalificadora patada del defensor de Agropecuario Milton Leyendeker a los 8 minutos del primer tiempo del partido disputado en la provincia de Salta, el cual se fue expulsado y recibió una sanción de ocho encuentros. La investigación fue iniciada de oficio por la fiscalía Especializada en Eventos Masivos, a cargo de Celsa Ramírez, quien intentará determinar si existieron apuestas.

De acuerdo con la investigación, existe la posibilidad de que el jugador de Agropecuario fuera expulsado antes de los 10 minutos del encuentro a raíz de una insólita apuesta. Lo cierto es que en las últimas horas dio comienzo a un nuevo capítulo en torno a las apuestas ilegales en el fútbol a raíz de la separación del plantel dos jugadores de Crucero del Norte de Misiones luego del 0-4 ante Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos, por el Federal A (Tercera División).

Este resultado, sobre todo algunas jugadas puntuales que terminaron en goles del rival, generaron mucha repercusión en las redes sociales. "La Comisión Directiva del club Crucero del Norte tomó la decisión de separar provisionalmente a dos jugadores del plantel principal que participa en el torneo Federal A, ante la presunta participación en apuestas deportivas", publicó el club que tuvo su paso por la Primera División en 2015.

Si bien la identidad de los futbolistas no fueron informadas, el club agregó: "Repudiamos categóricamente a los que se involucran en este tipo de actividades ilícitas y la comisión directiva se compromete a tratar de dilucidar los hechos, para salvaguardar el buen nombre de la institución como así también de los jugadores que obran de buena fe y se entrenan a diario para competir lealmente".

El domingo, Crucero del Norte viajó hasta Pronunciamiento, en Entre Ríos, para jugar por la fecha 27 del Federal A frente a Defensores de esa ciudad. A los 20 minutos perdía 3 a 0, con un gol en contra a los 80 segundos de Lucas José Vera (Manuel Rivas anotó un doblete). En el segundo tiempo hubo otro tanto en propia puerta, obra de Adrián González. "La decisión (de separarlos) fue en conjunto con la comisión directiva", explicó Dardo Romero, presidente del club.

En diálogo con Argenzuela, ciclo que conduce Jorge Rial por la pantalla de C5N, el dirigente resaltó que se tomó esta drástica decisión "ante la sospecha que despertó este partido con Pronunciamiento del último domingo". "Hemos decidido separar a los dos jugadores del plantel e iniciar un trámite legal, presentar una denuncia, ante la fiscalía de la provincia a raíz de la sospecha que nos generó el gol y las apuestas deportivas", destacó.

A partir de la "mala tarde" de los jugadores de Crucero del Norte, en las redes sociales comenzó a circular con fuerza que, un minuto antes del inicio del partido, en las casas de apuesta la cuota por la victoria de Defensores de Pronunciamiento bajó 0,70 (de 2,05 a 1,30 dólares). "Sabemos que las hay, existen y pensamos que nunca íbamos a estar en esa situación, pero hoy nos toca de cerca y la única forma de llegar a la verdad es a través de la justicia", dijo Romero.

Y sumó: Mañana estaremos presentando la denuncia en la fiscalía con toda la información que juntamos con la comisión directiva y los abogados del club para tratar que se sepa la verdad. Después que pasó el partido, uno empieza a hacer memoria y no es por ahí el único partido que nos pasó esto. Hubieron otros partidos como contra Atlético Paraná donde veníamos segundos, ganando quedábamos punteros, y pasó algo parecido: perdimos 4 a 0 y hubieron jugadores ex pulsados".

Como si esto fuera poco, el presidente del "Colectivero" hizo mención al encuentro con Antoniana de Salta y aclaró: "No fueron los únicos partidos, por eso queremos ir a la justicia y tratar de saber la verdad. Hablé personalmente con los jugadores y viendo las imágenes, es difícil de justificar más allá de que ellos plantearon su situación y lo negaron absolutamente. Acá es la palabra de ellos contra la nuestra. Somos un club del Federal A, del interior, nací, me crié y jugué desde la liga hasta llegar a primera división en 2015 acá. Hoy soy dirigente y que esto pase, me duele mucho. La única forma y la vía potable que encontramos para llegar a la verdad es a través de la justicia".

Sobre las jugadas puntuales, resaltó: "Por ahí hay errores que pueden pasar, porque uno como jugados los pasó, pero una vez que pasó lo del domingo, recabando información, recordando y haciendo una cronología de los partidos y los goles, da para sospechar. Atrás de todo esto están los jugadores, sino la familia, la gente que trabaja día a día en el club. Nosotros hacemos un esfuerzo enorme para cumplir, pagar los sueldos, estar al día y de darle todo a los jugadores. También están los sponsors que nos ayudan y confían en nosotros. Este es un tema muy delicado y doloroso. Tanto a los jugadores como al cuerpo técnico les hemos dado las explicaciones que corresponden y obviamente que nos han apoyado".

Las desafortunadas jugadas que terminaron en la goleada del club, sumado a las cuotas bajas en las casas de apuesta, motivó las sospechas por la actitud de los dos futbolistas que fueron separados preventivamente del plantel. Era un partido importante para nosotros, pero como es un torneo que no se televisa o tal vez se lo hace vía streaming, no tiene muchos seguidores que vayan a la chancha y acompañen a este tipo de equipos. Por eso es difícil de apostar y más que nada un resultado como se dio, que sinceramente levanta muchas sospechas. Nosotros iniciamos la denuncia justamente porque teníamos la información que la casa de apuesta", explicó Romero.

Y sentenció: "Cinco minutos antes de que inicie el partido recibió muchas apuestas. Para un partido de esta magnitud, la verdad es que es muy llamativo. Hay distintos salarios. Hay jugadores que ganan 200 mil pesos por mes, otros 150 y algunos 120. Ese es el promedio del salario para un torneo de la tercera categoría y semiprofesional. Son jugadores que, más allá de tomarlo como un trabajo, deben tomarlo con orgullo y amor propio. Pero eso depende de cada uno y este tipo de hechos nos hacen daño como club y le hacen daño al fútbol. Esto recién empieza y creemos que puede traer muchos problemas a todos porque hay jugadores, dirigentes y técnicos involucrados en este tipo de apuestas".