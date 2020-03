Escándalo en Jujuy: una ex funcionaria denunció por violación al titular del Superior Tribunal de Justicia

Una grave denuncia se conoció en los últimos días en la provincia de Jujuy, luego de que la ex directora de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos Ana Juárez Orieta, acusara al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, de haberla abusado sexualmente en agosto de 2019, después de haber mantenido durante dos años una relación amorosa.

La denuncia fue presentada ante la Comisaría de la Mujer el viernes pasado, cuando finalmente la víctima tomó coraje y se animó a relatar los traumáticos hechos que vivió. Como respuesta, el propio Baca emitió un comunicado en el que, además de negar todo, sostuvo que es víctima de una extorsión.

La trama que alcanza al juez Baca comenzó el 25 de enero pasado, cuando en el sitio El Cohete a la Luna, que dirige Horacio Verbitsky, publicaron una serie de audios que dejan al descubierto que el juez no trabajaba con independencia del gobernador Morales y que se había torcido la ley para encarcelar a Milagro Sala.

Cuando esas grabaciones salieron a la luz, un grupo de diputados provinciales comenzó en la Legislatura jujeña un proceso para juzgar a Baca por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, mientras que además pesa sobre él un pedido de juicio político, solicitado por el bloque del Frente de Todos por “ausencia de independencia de los poderes”.

Por esto, el magistrado formuló una denuncia penal contra su ex y su hermana, la diputada provincial Debóra Juárez, por el delito de coacción, al mismo tiempo que ante la Justicia Federal las acusó por los delitos que penan el acceso o la posesión indebida de comunicaciones y la violación de la privacidad.

En medio de este cruce de reproches, lo cierto es que el viernes pasado Juárez Orieta decidió hablar por primera vez de manera pública, e hizo una denuncia por abuso sexual contra el magistrado, convencida de que su caso no fue el primero.

"No lo denuncié en ese momento porque tenía miedo, y sigo teniendo miedo. Pero lo hice porque no puedo vivir ya con esto. Desde finales de 2016 y hasta 2018 yo tuve una relación con él, amorosa, de pareja, él es un hombre casado, pero me dijo que tenía una relación aparente. Que en realidad seguía con la esposa por la función que tiene. Al final, quise dejarlo porque empezó a cambiar. No era como al principio, se empezó a poner violento en la manera que teníamos de relacionarnos, cuando no estábamos juntos, cuando yo no quería estar con él, o le decía que no podía verlo. Empezó a maltratarme, cambió", relató muyo dolida en El Cohete.

Según comentó la ex funcionaria, en julio de 2018 comenzó la violencia, y en agosto de 2019 la abusó, después de haber estado meses sin verse. En su relato, comentó que Baca la citó en su estudio con el pretexto de entregarle unos papeles comprometedores para el fiscal de Acusación Lello Sánchez, pero que en lugar de haberle dado los documentos que prometió, la atacó sexualmente.

"Con una mano, me tenía agarrada del pelo y me puso de rodillas, y con la otra mano se soltó el cinto, y se bajó la bragueta. Y me llevó la cara. Y yo no quería abrir la boca. No quería abrir la boca. Y entonces, me tiró más del pelo. Y me pegó en la cara, y me dijo 'abrí la boca, nena mala, abrí la boca, ¿sabés lo que les hago a las nenas malas? Chupala'. Nunca dejé de decirle que no. Yo no quería. Y entonces, me dijo 'no lo estás haciendo bien'. Y me levantó del pelo desde el piso, y me tiró de nuevo en el sillón. Y me apoyó la cabeza contra el sillón y me pidió que me ponga sobre los brazos. Me dijo, 'vení, y hacé lo que vos sabés que tenés que hacer' ", dijo entre lágrimas.

Todavía conmocionada, explicó que ya desde el primer momento que entró al despacho de Baca, las cosas se salieron de control porque él la besó, aun cuando le había pedido que no quería que pasara nada más entre ellos. Sin importarle su deseo, volvió a besarla, y antes de que la ex funcionaria pudiera hacer algo, la atacó violentamente.

En su descargo, la víctima también habló de un abuso con acceso carnal, en la que el juez la penetró con sus dedos. "Yo le decía que no, que no siga, que me estaba lastimando. Y él decía 'nena mala, nena mala'. Como no podía terminar, me bajó al piso de los pelos de nuevo y se empezó a masturbar con la otra mano y me eyaculó en la cara", confesó.

Después de este descargo que tiene detalles morbosos y crueles, el magistrado salió a defenderse y negó la acusación en su contra. En un comunicado de prensa que compartió a BigBang, aseguró que su ex pareja lo grabó en forma clandestina durante años para después entregar el material y generar una denuncia en su contra.

"La prueba de que la denuncia es falsa proviene de las mismas grabaciones que ella entregó, ya que aparece parece una conversación amistosa que mantuvimos el 11 de octubre de 2019. No podríamos haber conversado en esos términos si unos días antes se hubiera producido un ataque como el que denuncia. Lo real es que Juarez Orieta grabó, en forma ilegal y clandestina, distintas conversaciones en el marco de una relación informal", sostuvo.

Aunque la ex directora de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos aclaró que Baca siempre supo que ella grababa con su celular todas las conversaciones por un problema laboral previo que tuvo hace años, el juez desestimó la afirmación y comentó que nunca estuvo al tanto de esta situación.

"Grabó conversaciones con un fin que no podía ser lícito durante, por lo menos, tres años, en connivencia con su hermana Débora Juárez de Bracamonte, legisladora provincial. Algunas semanas atrás, las grabaciones aparecieron en una nota de un diario digital. Habían sido manipuladas para cambiar el sentido de las frases, para eliminar lapsos temporales y para descontextualizar el contenido, todo lo que acredité mediante una pericia informática. Los objetivos eran presentar un argumento a favor de la presunta falta de independencia del Poder Judicial de Jujuy y también vincularme a causas en las que me encuentro excusado", sumó.

Según dijo, cuando hizo pública su intención de denunciar a su ex y a la diputada, empezó a sufrir extorsiones a través de distintas personas que le avisaban que ambas mujeres tenían material para perjudicarlo.

"Lo que dejo en claro es que, frente a las amenazas, ante la extorsión ahora consumada, he optado por cumplir con mis deberes, sin hacer prevalecer en ningún momento mi interés personal. Tengo obligaciones como funcionario, pero también, ahora, como persona atacada en el derecho a la integridad de su nombre y de su imagen, me propongo defenderme de una manera activa. Se me endilga un delito repugnante con el solo fin de consumar la maniobra política y destruirme personal y socialmente, y ello va a tener la respuesta que corresponde, que consistirá el ejercicio de mis derechos, sin descanso, por el bien de mi familia y de la comunidad que merece certeza sobre las personas que ejercen responsabilidades públicas", cerró.