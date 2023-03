Escándalo en la Selección: difundieron una denuncia por abuso sexual contra un campeón del mundo

La felicidad y la pasividad habitan en la Selección Argentina desde hace años y todo remontó aún más luego del 18 de diciembre, con la obtención de la Copa del Mundo. Pero al parecer, las malas noticias estaban al caer y esta tarde se destapó una bomba que se guardó durante años: un jugador de la Selección, partícipe de la final contra Francia, fue denunciado por abuso sexual.

Todas las cámaras apuntaban a la goleada contundente por 7-0 ante Curazao, el nuevo récord de Lionel Messi, tras llegar a los 102 goles con la Albiceleste, los festejos en Argentina con todos los hinchas, pero, el foco se desvió cuando se lo acusó a uno de los jugadores fundamentales del equipo de tener una denuncia en su contra.

El periodista Adrián Sánchez realizó una publicación mediante su cuenta oficial de Twitter, en la cual hablaba de una “grave denuncia”, y enunció: “El futbolista fue parte del plantel campeón del mundo en Qatar. Y fue clave en la obtención del título. No puedo dar nombres. Es un escándalo”, pero minutos más tarde, apareció la confirmación de que el jugador en cuestión es Gonzalo Montiel.

El ex River fue denunciado el 10 de enero del 2019 en la comisaría de la mujer y la familia ubicada en La Matanza, justamente dos meses antes de realizar su debut en la Selección. Y según el periodista Pablo Carrozza, la causa fue archivada el 2 de diciembre de 2022.

No es la primera vez que se involucra a un jugador de la Selección en un caso de género. En el 2020, mientras ocurría la pandemia, Thiago Almada también fue denunciado por abuso sexual, con la diferencia de que en ese caso, había sido en manada junto a sus compañeros de equipo en una fiesta clandestina realizada en su casa.

Si bien esto no le impidió viajar a Qatar, mientras se disputaba el mundial, la abogada de la víctima pidió que el ex Vélez no tenga derecho a ser partícipe de la competencia por la causa que tiene en su contra.

“Mis socios están averiguando el modo de que llegue a Qatar una presentación de la manera más rápida posible. Hay un montón de jugadores que fueron prohibidos para ingresar a Qatar. Thiago Almada está ahí libremente”, afirmó Raquel Hermida Leyenda.