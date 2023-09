Escraches, pacientes muertos y protección: por qué Lotocki no está preso

Silvina Luna murió sin que su médico Aníbal Lotocki, que le inyectó sustancias en el cuerpo, tenga condena firme en la Justicia. A través de vericuetos legales, su actitud altiva y altanera, presiones mediáticas y un sinfín de excusas pudo salir “limpio” de las causas que le imputaban.

Sin ir más lejos recién en 2023 se lo inhabilitó para ejercer su profesión. Hasta ese momento, posteaba en redes sociales, pagaba a influencers para que le hicieran publicidad y su clínica permanecía impoluta ante la mirada de sus víctimas que luchan hasta ahora para que se lo investigue y sus causas al fin puedan ser resueltas.

El panorama parece ser desolador, sin embargo hay abogodos que trabajan para conseguir respuestas que alivianen el panorama a los y sobre todo las damnificadas. Es el caso de Juan Pablo Fioribello, ex abogado de Pamela Sosa, una de las denunciantes de Lotocki que dio a BigBang algunas presiones sobre el panorama de la causa.

Lotocki tiene en la mira al Estado y a la ANMAT

Aníbal Lotocki irá contra el Estado y la ANMAT alegando que el metacrilato que inyectaba en sus pacientes no estaba prohibido al momento de las intervenciones quirúrgicas. La angustia entre las denunciantes creció, pero ¿es posible que la causa “se de vuelta” si ese dato se prueba como verdadero?

Fioribello fue tajante: “No, absolutamente no” y siguió: “Me parece un disparate absoluto. Acá lo que se probó ya que hay una responsabilidad directa”. Para brindar tranquilidad informó: “Esto no es un tema de análisis, hay una responsabilidad directa. Ya fue juzgado por lo menos en el tema de las lesiones graves de varias personas. Tuvo todas las oportunidades de defensa del juicio y el Tribunal lo encontró culpable y lo condenó a cuatro años de prisión y a nueve de inhabilitación. De manera que intentar desligar la responsabilidad e ir contra el Estado, esa estrategia, a mi juicio es absolutamente muy muy pobre.

Quién protege a Lotocki:

Fioribello dio su punto de vista sobre el rol del periodismo en la causa del entoldado “cirujano de los famosos”: “El rol del periodismo y los comunicadores en esto fue absolutamente importantísimo, le han dado una luz al tema al principio”. Sin embargo reconoció que se trató de “frivolizar” el caso “vinculándolo con temas meramente estéticos” y cuando siguieron denunciando los casos de mala praxis hubo un cambio rotundo sobre el tratamiento del tema: “Se dieron cuenta que era un tema de salud. Se dieron cuenta que gracias a la información que daban los medios se logró avanzar drásticamente el tema y sobre todo alertar a decenas y decenas de personas a que no sigan operándose con esta persona”.

Y continuó: “Cuestiono mucho los medios que se anticipan a las decisiones judiciales (...) acá están reflejando una persona que fue denunciada por un montón de gente, no solamente se encuentra condenada por lesiones graves, se encuentra procesado por homicidio simple que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión en la causa de un paciente que se le murió en el propio consultorio. De manera que la situación del médico es desde el punto de vista judicial, de extrema gravedad”.

Quiénes están detrás de Lotocki

El abogado de Pamela Sosa contesté sin rodeos: “Está más que claro, no hace falta ser un gran investigador del FBI o un servicio secreto para darse cuenta que tuvo una protección en un momento del punto de vista político o judicial porque era imposible, sino que cada medida que se trataba de llevar a cabo alguien siempre le avisaba.”

Además contó detalles sobre esa situación: “A mí esto no me lo contó nadie”, dijo y siguió: “Tuvimos que realizar un allanamiento con un área de Delitos contra la Salud porque cada vez que se intentaba algo vinculado con un área que él podía llegar a tener contacto, alguien le avisaba. Nunca quedó claro quién era la persona que lo protegía, pero en su momento alguien lo protegió, no me cabe la menor duda”.

La situación, al parecer en este momento, es diferente: “Obviamente esa protección no existe más. Le soltaron la mano hoy claramente se encuentra sin ningún tipo de protección de ningún tipo gracias a Dios. Por eso la Justicia pudo avanzar de otra forma en todo esto”.

¿Por qué no está preso?

Fioribello explica que: “La condena firme no se pudo obtener por la sencilla razón de que nuestro procedimiento penal tiene varias etapas, procesales y todas son lentas. Tuvieron una condena y esa condena es revisada ahora por la Cámara de Casación, que no me cabe la menor duda que lo va a confirmar y la persona va a cumplir la pena en prisión”.

Con respecto a la causa anterior a la de Luna, dijo que: “Va a ser detenido y puesto en una en una unidad penitenciaria”, y agrega: “Después habrá que ver en la causa de Silvina Luna que todavía simplemente hay averiguación de muerte porque no es una causa por homicidio la que se está instruyendo, simplemente se está averiguando de qué murió, hay que ver si hay una relación causal entre las lesiones y la muerte”. Según el abogado, “Hasta el momento no está imputado por homicidio, ni tiene ninguna responsabilidad directa por la muerte de Luna, porque está en plena investigación. Es la autopsia y la pericia lo que van a arrojar luz sobre eso”.

Marchas y escraches:

Se fogonea un acto en memoria de Silvina Luna en el domicilio de Lotocki, las redes sociales se plagaron con carteles con la cara del médico y sus datos personales para escracharlo y tras ese accionar, la abogada de Lotocki, Ileana Lombardo amenazó con iniciar contradenuncias. Con respecto a eso, Fioribello opina: “Creo que las cosas se dirimen en la Justicia y así se están dirimiendo que a veces tarda mucho más de lo previsto. No sirve ir a atacar a una persona, a hacer escraches vandalizando la casa o autos. Creo que es la Justicia la que tiene que hablar, lo que pasa que cuando la Justicia a veces tarda, la gente no lo entiende e interpreta y hace este tipo de actividades. Yo no estoy de acuerdo con los escraches en absoluto (...) no lo comparto lo más mínimo, pero sí entiendo que haya gente que familiares y que ven como viene la mano y que el médico tiene una actitud absolutamente soberbia desde el minuto cero. Nunca tuvo la más mínima empatía ni con la gente, ni con las víctimas. Al contrario, siempre fue desafiante, soberbio, altanero, responsabilizando siempre a los demás”.

Y sigue: “La culpa la tuvieron los periodistas, después la tuvieron los pacientes que ‘buscaban fama’, decía que ‘se quería hacer famosas para ir al Bailando’. Y ahí pasaron a tener la culpa nosotros los abogados y así siempre la culpa la tiene el otro. Lo que menos le importa a la gente que ha perdido familiares es esta payasada de las cartas documentos”. Pero Fioribello responde con tenacidad: “A los abogados que hacemos Derecho Penal, que estamos acostumbrados a conflictos de meter presos a secuestradores, a narcotraficantes, ¿usted piensa que realmente que alguien nos va a silenciar porque la abogada nos mande tres renglones en una carta documento?”, y agrega: “Es una payasada que no tiene mucho sentido debatirlo. Me parece, que tendría que tener una actitud de respeto por las víctimas, de respeto por la gente, los comunicadores nunca atacarlos, sino explicarles, amablemente. Me parece que capaz viene por un poco de la inexperiencia de la profesional (Lombardo) en esta materia”.

El silencio no es una opción

Tanto es el manejo mediático y de la Justicia que muchas de las víctimas de Lotocki no se animan a denunciarlo por miedo a lo que les pueda suceder en un futuro. Pero ahora, la causa toma un rumbo nuevo y es por eso que el abogado de Pamela Sosa da un discurso reparador y alentador para quienes quieran denunciarlo: “Ninguna persona que interviene en esto se tiene que sentir amedrentada, vivimos en un país con libertad de expresión donde cada uno puede hacer y decir lo que quiere. Acá se está hablando sobre una persona que está condenada en una causa judicial. Esto es algo inobjetable. De manera que la abogada puede mandar las cartas documento que quiera y si piensa que con cinco renglones va a intimidar a los medios, a los abogados, a los médicos, no le va a alcanzar la vida para terminar estos juicios, porque la verdad es ridículo. No va a lograr absolutamente nada, eso es lo más significativo”. Además dejó claro que: “Los medios sigan informando, que los profesionales que intervinieron sigan opinando con respeto, no incitando la violencia. Opinar puede opinar cualquiera, mire si la doctora Lombardo le va a decir a la gente lo que tiene que decir, lo que hacer. Es una cosa que roza lo absurdo”.