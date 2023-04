Esposado y con el alta médica, Eloy Rivera rompió el silencio: “Mi ex está re loca, me quiso matar”

“Soy inocente”, fueron las primeras palabras de Eloy Rivera tras salir del Hospital Fernández, donde estaba internado luego de recibir siete puñaladas por parte de la actual pareja de su ex novia. Según la denuncia de la joven y la investigación que aún continúa en curso, el ex gran hermano se presentó con un cuchillo y tras intentar acuchillarla, resultó herido.

Rivera quedó imputado por el delito de intento de femicidio a su ex pareja Thalía de Mario, quien denunció que el joven se acercó a su domicilio, intentó clavarle un cuchillo, y producto de eso su actual pareja Franco Coronel lo golpeó, le sacó el arma y le hizo siete puñaladas en todo su cuerpo. “No intenté matar a mi ex”, manifestó el detenido.

El ex Gran Hermano 2015 permanece en la Alcaldía 12, en donde será indagado por el fiscal por videollamada. Sin embargo, sus dichos los manifestó en la puerta de la comisaría 12 de Belgrano, tras ser interceptado por Socios del Espectáculo.

“Mi ex está re loca, ¿cómo me va a querer matar?, fue la última frase que expresó con esposas y dentro del móvil policial. Cabe destacar que el pasado miércoles, el papá del ex participante del reality afirmó que hijo no era un asesino, sino que padecía una enfermedad basada en las adicciones.

Por su parte, los dos denunciantes también hablaron del episodio, y Coronel reveló: “El siempre anda con cuchillos y yo me defendí. Yo en ningún momento supe que lo iba a perforar tan fuerte, o el espacio. Fue todo una guerra. Fue un acto de defensa, pero jamás de homicidio. Si yo quisiese matar a Eloy le hubiera dado 10 puñaladas más fuertes, y me iría corriendo a la fuga. Cuando vi lo que pasó, tiré el cuchillo y le dije a Thalía que nos vayamos, pensando que él ya estaba reducido en el piso. Pero el chabón corrió, agarró el cuchillo y nos empezó a correr”.

No obstante, Thalía afirmó que Eloy la acosaba vía Instagram, y que de hecho tras mirarle las historias que publicó en su perfil, se enteró que la joven estaba en Buenos Aires, motivo por el que pudo adivinar su paradero y dirigirse a su domicilio. Intentó asesinarme en varias ocasiones, no sólo a mí, sino con hacer una búsqueda en Internet se pueden encontrar más datos. Yo estaba en el departamento con mi pareja y él intenta acuchillarme mientras estábamos en la calle y habíamos salido a comprar. Él sé que me persigue y me busca, siempre estuvo obsesionado. Franco dio su vida por la mía. El cuchillo era de Eloy, que siempre anda con un cuchillo”, concluyó en Desayuno Americano.