Esquema Ponzi, publinotas y nexos con Nico Ochiatto y otros famosos: La mega estafa de Turismo Felgueres

El fin de semana largo de Pascuas fue una tragedia para cientos de pasajeros que llegaron al Aeropuerto de Ezeiza, ilusionados con un viaje que nunca se iba a cumplir. Entre el jueves 6 y el viernes 7 de abril, las denuncias contra la agencia Turismo Felgueres se multiplicaron por una estafa a gran escala. La fórmula se repetía en todos los casos: compras de pasajes que nunca fueron reservados por la empresa, cientos de damnificados y millones de dólares que no aparecerán jamás.

Los primeros indicios de la estafa quedaron en evidencia cuando cientos de pasajeros recibieron mails en el que le avisaban, sin previo aviso, que sus pasajes habían sido reprogramados por “complicaciones en la operatividad”. Lo mismo sucedió un par de días después con los pasajeros que tenían como destino Turquía, Egipto, Dubai y Grecia en 25 vuelos diferentes.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Para todos ellos la confirmación de la estafa sería el fin de semana largo en Argentina. En Ezeiza les confirmaron que ninguno de sus pasajes tenía reserva por parte de Felgueres. De hecho, los compradores de los paquetes notaron que jamás habían recibido en sus casillas de correo electrónico el número de pasaje. Cuando quisieron respuestas por parte de la agencia de turismo, se los volvió una tarea imposible.

De inmediato, las quejas se hicieron sentir en las redes sociales. Desde mediados de 2020, Turismo Felgueres se había vuelto en uno de los sitios favoritos de aquellas familias que querían viajar al exterior. El motivo era simple: precios a la mitad que en cualquier otro lado, hoteles gratis y hasta grandes descuentos si se paga todo en efectivo.

Para colmo, la fama de la agencia iba in crescendo. A la infinidad de publicidad en distintos medios, también aparecían entrevistas a su dueño Gerardo Berra, mexicano y de 28 años, cuyo nombra completa es Mario Gerardo Berra Rojo, quien se presentaba como CEO y Co-founder. En esas notas, su empresa era tildada como un “éxito” por su imparable y rápido crecimiento. El reportaje en el Diario La Nación, por dar un ejemplo, fue titulado como “Caso de éxito. Conocé la empresa de turismo que sacó provecho de la crisis”. Por supuesto, salió en la sección content lab del periódico, es decir que era contenido pago. Una publicidad encubierta o lo que se suele llamar “publinota”.

El mismo caso se repitió en Revista Noticias, de la Editorial Perfil. En ese caso, la entrevista con Berra llevó el título: Gerardo Berra, CEO de Turismo Felgueres: "Argentina es un país único". Ahí el dueño posa en su oficina. La misma escena se repitió en Infobae, en Ámbito, en Forbes y otros sitios de noticias de Argentina.

En una nota realizada el 21 de marzo en Forbes, Felgueres era descripta así: “La empresa logró consolidar un equipo de más de 70 empleados, y 3 oficinas en la Ciudad de Buenos Aires en donde se distribuía el equipo de ventas, el de operaciones, administración, rrhh y marketing. Pero el 2023 trajo crecimiento, cambios y avances, fruto de años de trayectoria”.

Y continuaron: “En el mes de marzo nos vimos obligados a frenar un poco para re estructurar, nos encontramos con un crecimiento avanzado y no queremos perder la esencia de la marca. En esta reestructuración que nos encuentra con una plantilla de empleados superior al 2022 y con más de 5000 pasajeros programados para este 2023 quisimos mirar para adentro”. En 2021, la empresa organizó un evento con varios influencers y que contó con la participación de Carolina Ardohain. No fue el único vínculo con famosos. El empresario también se fotografió junto a Lionel Messi.

Lo cierto es que en su publinota, los dueños de Felgueres, cuya razón social es Luxury Travel Corp S.R.L, no explica el esquema Ponzi que utilizaban para solventar su negocio. Es que la agencia de turismo no contaba solo con un equipo de 70 empleados sino que tenía un ejército de vendedores que cobraban un porcentaje por cada paquete turístico que vendían. A eso, se le sumaban más ingresos si conseguían más vendedores que pasaban a depender de él y le daban más ganancias con cada venta. Así sucesivamente hasta que la base se hizo enorme. Tanto es así que no se sabe con certeza cuántas personas vendieron para Felgueres.

Pero, en redes sociales, un grupo de esos vendedores salió a pedir disculpas por la estafa y confirmaron que no tenían idea de lo que sucedía con la empresa. “Los empleados de Turismo Felgueres queremos manifestar que no tenemos nada que ver con lo sucedido, somos intermediarios”. Y siguieron: “Si bien entendemos que somos la única vía de comunicación que ustedes tienen con la empresa, no podemos darles una solución”. A esta altura, el dueño de la empresa ya había vuelto a México y del dinero ya no se pudo saber más nada.

Según Mario Ijelman, presidente de AVIABUE (Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires), la estafa de Felgueres se trató del típico esquema Ponzi, que hace que funcione al principio pero luego se cae. Y explicó: "Hacen que funcione una vez. Esa gente recomienda a otra gente y así se hace la pirámide hasta que la base es muy grande y ahí es donde suceden estas situaciones”.

Desde Aviabue también explicaron: “Captó a viajeros a los que les ofrecía paquetes por valores muy por debajo de la media. En algunos casos, ofrecían un 2x1 si pagabas en efectivo, otros planes eran 50% más baratos que los precios de la competencia. También lo extraño era que ofrecían viajes para dentro de dos años o más. Comprabas en 2021 para viajar en 2023 o 2024. Los pasajes aéreos internacionales se pueden emitir máximo 11 meses a futuro, no más. Por eso era imposible saber los valores de un pasaje para dentro de dos años”.

En ese contexto, la periodista María Julieta Rumi dio una primicia desde su cuenta de Twitter: "Hablando con damnificados de la agencia turismo Felgueres señalan que entre los vendedores había familiares de Nico Occhiato y que los dueños de Felgueres son en parte dueños de Luzu TV". Horas después agregó: "Creo que con toda la publicidad que le hicieron mínimo tendrían que salir a aclarar que no tienen nada que ver. La prima (de Occhiato) era subgerente de ventas de turismo Felgueres. De un día para el otro borró su Linkedin".

Es que el vínculo entre la agencia de turismo y la productora de Nicolás Ochiatto es muy cercano. Además de los familiares del ex de Flor Vigna que ocupaban cargos en la empresa, fue Felgueres quien pagó los viajes de todos los intengrantes de Luzu TV al Mundial de Qatar 2022, en donde estuvieron más de 40 días. Y también la agencia que llevó de viaje a Ochiatto y al resto de las figuras por distintas partes del mundo. ¿Lo hacían gratis? Claro que no, de hecho, en sus cuentas de Instagram están las publicaciones en donde promocionaban a la firma estafadora.

Hace pocas horas después, Rumi sumó otro dato: “En Luzu tv dicen que felgueres turismo era sponsor pero no accionista. Por otro lado hoy ya se presentaron 7 denuncias de pasajeros en el Ministerio de Turismo y la página turismo felgueres fue dada de baja”. En solo 24 horas, en el Ministerio de Turismo recibieron 200 denuncias y creen que podrían sumarse cientos más en los próximos días. En tanto, desde el Ministerio de Turismo y Deportes afirmaron que si bien la agencia está inscripta como corresponde y renovó su póliza, se inició una investigación de oficio. Las inspecciones en los locales de Fitz Roy 2252 y de Darwin 1154 dieron resultados negativos: ambas sucursales están cerradas. La denuncia de los damnificados se tramita en la Fiscalía Criminal y Correccional Nº56 de la Nación, a cargo del doctor Edgardo Orfila. Las redes sociales de la empresa y de su dueño fueron dadas de baja. La estafa sería por millones de dólares. La ilusión de miles de turistas llegó a su fin de la peor manera.