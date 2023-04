Esquizofrenia, alucinaciones y un hermano secreto: Nahir, otra pericia y su plan para evitar la perpetua

Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua el 3 de julio de 2018 por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, en la madrugada del viernes 29 de diciembre de 2017, en Gualeguaychú, Entre Ríos, puso sobre la mesa su última carta antes de llegar a la última instancia en la Corte Suprema: los informes psicológicos y psiquiátricos del perito de parte donde describen abuso, esquizofrenia, un hermano secreto y un aborto forzado.

Según las conclusiones del perito de parte, Enriquye Stola, Nahir relató que descubrió que además de su hermano Aron, su padre tenía otros dos, pero que no llevan el apellido paterno. Se enteró de la existencia de ambos cuando tenía 13 años por medio del hermano de su padre, quien presuntamente abusó de ella entre los 7 y 12 años.

En cuanto a los abusos, relató que a los 16 años fue víctima de un ataque sexual. “Fue en un descampado al salir de gimnasia, es lo que me acuerdo, me había quedado sola, recuerdo que oía voces que me hablaban y me sentí abusada. Quedé muy mal, me quedé encerrada mucho tiempo”, manifestó Nahir al perito, quien lo determinó al hecho como posible episodio psicótico.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En este sentido, la joven condenada remarcó que la relación con su madre no es cercana e hizo hincapié en que la mujer la obligó a realizarse un aborto a sus 19 años. De acuerdo con Stola, consideró que Galarza presenta esquizofrenia de inicio temprano y que posee alucinaciones auditivas, visuales, cenestésicas y alucinaciones olfativas.

“Si, soy de ver cosas. De ver cosas como que me golpean la puerta, o la abren o la cierran, ver gente en el pasillo en la comisaría o aquí (en la cárcel), también sentí varias veces el perfume de Fernando”, explicó Nahir al perito de parte. “Estando acá, una vez lo vi también y me choqué con él, cuando me pasaba eso no sabía qué hacer y después estaba llorando como una hora.”, agregó.

En esta línea, el perito marcó en el informe que Nahir presenta “el juicio desviado y una percepción alterada de la realidad”. De acuerdo con el diagnóstico presuntivo, la joven “cumple con los criterios diagnósticos de CIE 10 para Esquizofrenia F20.9” y descartan comorbilidad con trastorno del espectro autista. Además, remarcó que por el presunto abuso sexual y el aborto Galarza presenta estrés postraumatico. Al terminar, el profesional concluye que Nahir “llegó a su enjuiciamiento en las peores condiciones de salud mental sin haber tenido la contención médica, psicológica y psicofarmacológica adecuada”.

La joven, quien actualmente tiene 24 años, fue con 19 la mujer más joven del país en haber sido condenada a prisión perpetua tras ser considerada autora del crimen de Pastorizzo (20), cometido entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo. Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado con el arma de su papá policía pero que había sido de manera "accidental"

Los puntos clave de la pericia psicológica

Tiene otro hermano, el mayor, de su padre Silvio Román Galarza que presenta AS (ASPERGER, Espectro Autista) y otro hermano Ignacio, 25 años, no reconocido por su padre (de una tercera madre) que se ha tratado de suicidar varias veces. El espectro autista tiene altos índices de suicidios pero desconocemos su patología aún. Nahir se encuentra en este momento en Pericia Psicológica y le esperan pericias psiquiátricas y neurológicas.

Esta defensora pidió las pericias ante el Superior Tribunal y requerirá análisis y diagnósticos por imágenes. Nahir no comprende el significado de prisión perpetua, es muy pueril y tiene una edad emocional de 9 años, habiendo confesado un abuso sexual, por parte de su tío, de los 7 a 12 años de edad.

Sus hermanos

“Con Román tuve contacto una vez me habló, pero yo no quise saber nada. Cuando tenía 16 y él 20 nos encontramos, mi familia no sabía, lo saludé y me fui".

"A Nacho lo conocía, iba al colegio de mi primo, no sabía que era medio hermano mío, me enteré a los 19 años. Ignacio no lleva el apellido Galarza. Es igual a mi papá. El año pasado se comunicó con mi papá, tiene problemas psiquiátricos, estuvo internado por intentos de suicidio, me dijo mi mamá que todo era por lo que pasó al no ser reconocido, se quiso matar. Siempre ocultaban cosas pero yo me daba cuenta de todo y ellos siguen haciendo las mismas cosas”

Sus abuelos

Abuelo materno separado de su abuela, relación violenta: “Mi abuela siempre estaba en la casa y hacia lo que él le decía, la humillaba y mi mamá sufrió con ella, hasta que después de mucho tiempo mi abuela se separó. Hoy está viviendo sola, trabaja, hace su vida, cuida a otra señora", sostuvo Nahir.

La relación con sus padres, el maltrato, los gritos y la apariencia

“Mi papá es bastante autoritario, pero nunca fue de gritar ni maltratar, de decir malas palabras”. Para Alicia Castro, la psicóloga clínica M.N. 52607 a cargo de la pericia, protege al padre y tiene una alianza con él.

"Mi papá no la dejaba salir, ni con las hermanas, no la dejaba salir a mi mamá... a veces la veía a mi mamá llorar, le preguntaba y me decía que le dolía la cabeza y era mentira porque yo lo había escuchado”

“Mi mamá era violenta. Muchas veces veía como a mi hermano lo ahorcaba hasta quedarse sin aire y a mí también, si ella me hubiese sentado a hablarme… tal vez yo entendía pero no, ella me pegaba, me pegaba…”

Una historia de abuso a los siete años

"En la casa de al lado vivía el hermano de mi papá y a veces cuando se iba a comprar nos dejaba con él y a mí me abusó mucho tiempo él".

“Yo era chica, tenía 7 u 8 años hasta los 12 años, me quedaba con él las veces que mi mamá tenía que ir a comprar”.

“Me tocaba y me miraba como si fuera una mujer grande, yo era una nena y me miraba como esos viejos verdes…”

“Me da mucho asco… era de acercarse, me hacía hacer juegos (sexuales).”

“A veces, me ataba con las esposas, él era policía. Mi papá en el parque tenia algunas máquinas de gimnasio, y me ataba en una máquina y me decía que me tenía que salir sola y el me hacía que me ayudaba hay que asco… y ahí me tocaba, un asco.”

Otra denuncia por abuso sexual a los 16 años

“No me acuerdo mucho tengo imágenes, estaba sola, salía de gimnasia, me fui con una amiga caminando dos cuadras nada más y me quedé sola, me sentí mal y después no me acuerdo, se me nubló la vista cuando desperté me encontraba lejos al otro lado, era un descampado.”

“No sé, me sentí abusada. Me acuerdo haber escuchado voces que hablaban. Me desperté, me sentía mareada, me fui corriendo un par de cuadras hasta que me ubiqué cerca de la Iglesia, la plaza, el trabajo de mi abuela (materna) fui y le dije que me sentía mal, si podía llamar a mis papás.”

“Me quedé encerrada, no tenía ganas de salir, la causa se cerró, mi papá no dijo nada, mi mamá pensó que había mentido (llora) no me creyó, no le conté más nada, fue a los 16.”

El último año de Nahir antes del Homicidio

Antes del hecho Nahir queda embarazada y no sabía de quién podía ser, en ese momento salía con Fernando y con otro chico que conocía: “Se lo conté a una amiga. Yo no quería abortar. Ya había pensado en trabajar y como organizarme: Pero mi mamá no me dio opción. Mi mamá me compró pastillas yo no lo quería hacer (el aborto), primero no me hicieron efecto, entonces me trajo más para tomar. Me obligó".

"Fernando se enteró, porque yo le conté, no le dije que podía ser, le dije que era de él, se quedó quieto y se puso mal, se descompuso y se fue a la casa, no me habló por tres días. Esto pasó el mismo año que pasó todo, yo me enteré en Septiembre que estaba embarazada y el aborto lo hice el 12 de Octubre y en Diciembre ya pasó todo esto.”

Experiencias extrañas

“Veo cosas, de que se cierre la puerta, que se abra, que me golpean la puerta y no hay nadie… Una vez vi una persona sentada en la cama… He visto gente pasar por el pasillo… he sentido el perfume de alguien, de Fernando sentí muchas veces.”

“Estando acá (en la cárcel), una vez lo vi también y me choqué con él, cuando me pasaba eso no sabía qué hacer y después estaba llorando como una hora.”

"En mi casa (antes del hecho, diciembre 2017) me pasó una vez antes de venir acá, yo estaba en mi pieza, estaba estudiando y empecé a escuchar ruidos, que estaban revolviendo las cosas, yo pensé que estaban entrando a robar y me tapé la cabeza y empecé a llamar a mi mamá por el WhatsApp".

"Después escuché, por la ventana que da a la calle que el árbol chocaba con la ventana y yo me largué a llorar y mi mamá se quedó conmigo, A la mañana abrí la ventana y el árbol estaba re lejos, era imposible que tocara la ventana, estaba paranoica, tenía mucha ansiedad, no sé qué me pasaba…"

A cinco años del crimen de Fernando Pastorizzo, Nahir aguarda una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la revisión del fallo. En enero del 2022, la joven declaró más de una hora ante el fiscal Mauricio Romero y ratificó que su madre era víctima de violencia de género por parte de su padre, Marcelo Galarza, a quien apuntó como autor material del crimen de Fernando.

A su vez, sus abogados presentaron un "recurso de revisión" ante la Fiscalía General para apelar la decisión de Ministerio Público de Gualeguaychú de desestimar la nueva hipótesis que plantea Nahir sobre el homicidio. Es que la fiscalía de esa ciudad entrerriana resolvió que "se debe proceder a la desestimación in límine en relación a lo expresado de que sería el Sr. Marcelo Galarza -padre de Nahir- el autor del homicidio de Fernando Pastorizzo, por haber sido tratado ese evento y ventilado en Juicio Oral y Público, y confirmado en diversas instancias superiores y estar a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

"Debo manifestar que advierto que se trata de una nueva versión exculpatoria, novedosa y posterior a la condena, aportada en su defensa por la ya condenada Galarza, la que se encuentra en etapa de cumplimiento de pena, por lo que deberá presentar su nueva versión -si así lo considera- ante el Tribunal que se encuentra interviniendo en el presente", señaló la fiscalía de Gualeguaychú.}

También se desestimó con los mismos argumentos la denuncia de la defensa de Nahir relacionada a un posible "acuerdo espurio" entre el primer abogado de la joven, Víctor Rebossio, y el fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, aunque sí se hizo lugar al inicio de una investigación por el abuso sexual presuntamente sufrido por la joven por parte de un familiar.

Inicialmente, al declarar como testigo, Nahir dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado con el arma de su papá policía pero que había sido de manera "accidental". La sentencia a prisión perpetua fue dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y confirmada en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.