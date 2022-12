Está acusada de matar a 5 bebés, niega todo y ahora culpó a un compañero: la declaración de la enfermera de Córdoba

El caso conmovió a todo el país. En pocas semanas, cinco bebés fallecieron de manera repentina en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba. Enseguida se descubrió que todos los pequeños habían sido inyectados con un líquido que les causó paros cardiorrespiratorios. La investigación dio con una enfermera del lugar llamado Brenda Agüero de 27 años. Al poco tiempo, fue acusada de la muerte de cinco bebés y del intento de homicidio de otros ocho recién nacidos. Ahora la mujer rompió el silencio y aseguró que el culpable es otra persona.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En una entrevista que le dio a Cadena 3, la enfermera acusada de cinco homicidios de bebés aseguró desde el Complejo Penitenciario de Bouwer, donde fue encarcelada desde el 20 de agosto: “A mí el fiscal (Raúl) Garzón me acusa porque estuve en el hospital todos los días en los que ocurrieron estos casos. Pero no soy la única. Me tiene detenida injustamente. Cuando me lee las pruebas no tiene ninguna en contra mío. Lo único que tiene es que estuve en el hospital”.

Además de la enfermera, que es la única detenida, hay seis imputados más que están acusados por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica el ex ministro de Salud provincial Diego Cardozo, el ex secretario de Salud Pablo Carvajal, el ex vicedirector administrativo del Hospital Neonatal Alejandro Escudero Salama, la ex directora Liliana Asís y las ex empleadas jerárquicas Marta Gómez Flores y Adriana Morales.

Tras romper el silencio en la entrevista, la enfermera también negó haber estudiado como matar a los bebés y dijo que jamás buscó en Google la manera de suministrar potasio a los recién nacidos para matarlos. Además acusó a un enfermero que trabajaba en el lugar con ella: “Mi compañero que estaba en todos los partos, cuando declaró dijo que él sí conocía el potasio y que se aplica a los bebés en casos de urgencia y no lo debería saber”.

También dijo: “Mi compañero declaró en la causa y dijo que sabía dónde se guardaba el potasio. Dijo que estaba en Neonatología, que lo aplicaban las enfermeras y que solo había una ampolla. Eses chico sabía todo y yo no manipulaba el potasio”.

También se quejó del fiscal Garzón, que fue recusado, porque la mantuvo aislada en la prisión. El fiscal “me respondió que esto no era Disney y me dijo que tenía indicios para condenarme”, dijo en la entrevista. También dijo que quiere salir lo antes posible porque es inocente.

Lo cierto es que la investigación sigue. Hasta ahora se sabe que los cinco bebés que murieron, al igual que los ocho que se salvaron, tenían potasio en sus cuerpos. Según se pudo comprobar los inyectaron por arriba de la ropa y en la espalda. Los fallecimientos fueron entre marzo y junio de 2022.

Los chiquitos morían de paro cardíacos. El fiscal comprobó que la enfermera Agüero había googleado cómo aplicar potasio e insulina en bebés. Además, en el hospital informaron que no se registró ningún solo hecho más cuando la cesaron. En ese momento, la acusada intentó mudarse a Buenos Aires de repente.