"Está frío": detuvieron a una mujer y a su pareja por el asesinato a golpes de un nene de dos años

El horror y la bronca reinan por estas horas en el partido bonaerense de Zárate, luego de que Tobías Suárez, de 2 años, perdiera la vida producto de los golpes que le habría propinado su madre y la pareja de ella. Todo ocurrió el pasado 17 de julio, cuando cuando Erika Julieta Suárez, de 30 años, trasladó a su hijo al hospital San José de Campana porque supuestamente "estaba frío".

En el hospital, los testigos resaltaron que la mujer "no paraba de llorar" y repetía una y otra vez que el nene se había caído mientras jugaba en la casa el día anterior. Sobre las razones por las que no lo trasladó en ese momento a la clínica, explicó que no le había parecido "que estaba mal", ya que había comido.

Poco pudieron hacer los médicos frente al grave cuadro de lesiones que presentaba el cuerpo del chico: Tobias falleció poco después de haber ingresado al centro asistencial. Tras la muerte del pequeño de dos años, los médicos dieron aviso a la Policía y el fiscal Matías Ferreiros dispuso que se realice una autopsia. Los estudios arrojaron que el pequeño sufrió un golpe en el cráneo y que tenía varios traumatismos por todo el cuerpo.

Según detallaron, el nene tenía en el torso y en la espalda quemaduras y lesiones de vieja data. "Es un chico que padeció maltratos, habrá que dilucidar en qué circunstancias sucedió el último ataque", añadió la fuente. Ante esta situación, el funcionario judicial ordenó la detención de su madre y la imputó por el delito de "homicidio agravado por el vínculo".

Además, el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Campana detuvo a la pareja de Suárez, identificada como Jorge Julio Rodríguez (34), por "homicidio" y remitió el expediente a manos del fiscal de Zárate, Alberto Gutierres. Este miércoles, la mujer se negó a declarar por el crimen registrado en su casa ubicada en Buchardo y Saavedra del barrio Bosch, unos 90 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que su pareja, también acusada del crimen, aseguró que la autora del hecho fue la mujer. El fiscal Gutierres los imputó como coautores del "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y ensañamiento" en perjuicio de Tobías Suárez, que prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.

A pesar de que Suárez se negó a declarar ante el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Zárate - Campana, su concubino declaró que él no tuvo nada que ver con los golpes y que la responsable del visible maltrato que sufrió Tobías en vida fue ella. Cabe remarcar que a autopsia determinó que Tobías tenía golpes y quemaduras de cigarrillo en distintas partes del cuerpo que habían ocurrido por lo menos hacía una semana.

Rodríguez sostuvo que vio a la mujer pegarle a su hijo en cuatro oportunidades diferentes, aunque no pudo responder a la consulta sobre por qué no intentó evitar el calvario al que era sometido el nene. "Cada uno queda en la responsabilidad de lo que tenía que haber hecho y no hizo, uno por omisión y otro por acción", precisó una fuente de la investigación.

El entorno del menor resaltó que Tobías estaba bajo el cuidado de su tía paterna dese que tenía 15 días, debido que Suárez lo había abandonado al nacer. Sin embargo, resaltaron que la mujer decidido llevárselo a vivir consigo hace poco más de un mes cuando su tía contrajo COVID-19. "Mató al bebé que crío mi mamá porque (Suárez) lo abandonó cuando él tenía 15 días", escribieron los familiares del menor.

Y agregaron: "Mi hermana tuvo Covid-19 positivo, el bebé fue a los brazos (de quien) cualquiera podía imaginar eran los mejores, su mamá biológica, que le arrebató la vida a golpes. Esta mugre fue quien mató a mi sobrino. Suárez vino a buscar al nene hace un mes, se lo llevó y pasó esto. Una jueza había dictaminado que ella tenía la custodia porque era la madre"