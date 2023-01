"¡Está perfecta!": hallaron en una parada de colectivo a Maricel, la mujer que buscaban en La Plata

Efectivos del Departamental de Seguridad La Plata hallaron a Maricel González, la mujer de 37 años que salió de su casa en la ciudad de La Plata para ir a encontrarse con su novio y era intensamente buscada por su familia. "Personal en recorrida procedió a ubicar a la persona buscada en la cual recaía un pedido de Averiguacion de Paradero por parte de Comisaria 7ma La Plata", detalla el parte oficial al que tuvo acceso BigBang.

La mujer fue encontrada sentada en una parada de colectivo cerca de las 14.40 horas, entre las calles 12 y 475. "Estas circunstancias se dieron luego de descender de un tren en la estación de City Bell procedente de Capital Federal. Se trasladó a una parada de ómnibus para continuar el viaje de esa forma", agrega el parte de las autiridades y señala que se la trasladó a la Comisaría Décima de La Plata. "Está en perfectas condiciones físicas", según refiere el personal de seguridad.

La familia de la joven había denunciado que había ido hasta la casa de su novio, Jorge Luna, que vive en 206 y 518. "Él dijo que cuando se fue a trabajar ese viernes a las 5 de la mañana ella estaba durmiendo y que cuando regresó por la tarde ya no estaba”, había detallado el entorno de González.

De acuerdo a las imágenes tomadas por una cámara de seguridad ubicada en la zona de la terminal de micros de la ciudad de las diagonales, a Maricel “se la puede ver en buen estado, con una remera floreada, una pollera de jean y unas sandalias”. Casi el mismo look con el que fue hallada este martes. Sin embargo, para su familia no era normal que la mujer se ausentara sin avisar.

Incluso, advirtieron que no respondía a los llamados ni a los mensajes. “No es normal que no se comunique y que tenga el celular apagado, en todo caso ha hecho llamados a la casa de sus padres desde teléfonos fijos”, destacaron. La última vez que fue vista, Maricel vestía una pollera color blanca, cabello a la altura de los hombros teñidos de color rubio, un piercing en el labio superior del lado izquierdo arriba de un lunar.

El propio Luna, acorralado por las acusaciones que recibió en las últimas horas a raíz de la ausencia de la mujer, se había mostrado "preocupado" por la situación y había dado detalles de la rutina que mantenía con la joven de 37 años. Según sus dichos, Maricel solía quedarse en su casa de martes a viernes . Ella desapareció el último viernes 20 de enero.

Según había relatado su pareja, la mujer se fue de su casa cerca de las 13:00 y luego ya no pudo contactarse porque su teléfono permanece apagado. Sin embargo, esto no le resultó sospechoso hasta que el sábado el hijo de Maricel lo llamó para preguntarle por su mamá. "La pareja le revisó el celular y le encontró mensajes con otro hombre. Se corroboró su coartada y se determinó que la mujer no se fue sola, sino con un hombre con el que se la vio en La Plata", explicaron.

Maricel había sido captada en Plaza Constitución el viernes 20 de enero a las 19.14 horas. En la filmación se la podía observar caminando con una mochila, pollera azul y una remera blanca de flores. Otra de las cámaras mostraba a la mujer caminando por La Plata, en la zona de 7 y 46, junto a un hombre que llevaba consigo una guitarra.