Estaba borracho, pidió un remís y como se lo negaron, mató al dueño de la agencia

La madrugada del lunes empezó con un asesinato en Laferrere. Cerca de las tres de la mañana, José Luis Sosa, un vecino de 35 años, llamó a la remisería ubicada a la vuelta de su casa y pidió un auto. Al llegar al domicilio del hombre, el chofer notó que estaba en completo estado de ebriedad y se negó a llevarlo. El remis volvió a la agencia.

Tras unas horas de calma, el vecino volvió a pedir autos pero nunca salió de su casa. Cerca de las siete de la mañana llegó a los gritos a la remisería. Primero se enfrentó con varios choferes y luego con Daniel Gutiérrez, el dueño del comercio. Hubo una dura discusión, rotura de autos y varios gritos. Pero nadie esperaba que ocurriera un crimen. El vecino sacó un cuchillo, se lo clavó en el pecho Gutiérrez, que murió en poco tiempo. Tenía 50 años.

En una entrevista con TN, el chofer que había ido hasta el domicilio para buscar a Sosa y a su mujer, y notó que estaba completamente borracho, aseguró: “Apenas le dije que no lo podía llevar, me empezó a amenazar. Me dijo que siempre le mandaban los remises tarde y que me iba a romper todo el auto. Pero todo quedó ahí porque me fui del lugar”.

Y continuó con el relato del asesinato que tuvo como víctima a su empleador: “A las siete de la mañana pidió otro dos autos. Los choferes estuvieron en el lugar y lo esperaron durante 15 minutos. Pero los pasajeros nunca salieron del domicilio. Así que se retiraron: Después de eso apareció el asesino”.

Como los remises se habían ido de la puerta de su casa, el hombre se presentó en la remisería. Según el relato de un chofer: “Dijo que venía a tomar represalias. Primero rompió un auto y le pegó a dos empleados, porque decía que no lo habían querido ir a buscar. Después rompió los vidrios de la agencia y empezó a patear las puertas”.

Como el hombre esta fuera de sí, los empleados de la agencia se encerraron en una oficina y llamaron al dueño. A los 5 minutos, Gutiérrez ha estaba en el lugar para calmar al atacante. Pero todo se iba a salir de control.

En ese sentido, el chofer que fue testigo del asesinato, contó: “En todo momento trató de calmarlo, le decía que no haga quilombo que era solo un remis. Y le explicó que no lo quería llevar porque estaba alcoholizado”. Y finalizó: “En un momento se generó un forcejeo, y este tipo le clavó un cuchillo en el pecho”.

En ese momento, el criminal borracho huyó. En tanto, el dueño de la remisería fue trasladado a una salita de la zona y luego al Hospital Simplemente Evita, en la localidad de Dorrego. Pero murió en la ambulancia a raíz de la hemorragia que había sufrido.

En ese momento, al Policía de la Provincia de Buenos Aires habían desplegado un operativo para dar con el asesino. Tras la agresión, uno de los empleados había dado aviso al 911. El Grupo Táctico Operativo (GTO) supo por el relato de los testigos que el criminal había huido por la calle García Merou.

Por eso se inició un rastrillaje que duró pocos minutos. Sosa fue detenido a pocas cuadras del lugar. Estaba consciente y su ropa tenía manchas de sangre. También llevaba escondida una navaja negra. Detenido, fue imputado por Homicidio y la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 1 del Departamento Judicial de La Matanza.