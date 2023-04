“Estaba como el exorcista": el dramático relato de una testigo de la muerte de Emmily Rodrigues

Hace dos semanas, Emmily Rodrigues Santos Gomes murió al caer de un sexto piso y el desenlace de su vida aún tiene muchas preguntas inconclusas. Por esa razón, el fiscal a cargo de la causa, Santiago Vismara, ha citado a varios testigos para que puedan aportar la mayor cantidad de datos posibles sobre el fallecimiento de la joven que se encontraba en una fiesta dentro un departamento del barrio porteño de Retiro el pasado 30 de marzo.

Una de las amigas del empresario Francisco Sáenz Valiente, llamada Lía Figueroa Alves de 36 años, aseguró ante el fiscal de la causa que Emmily "estaba como el exorcista", al mismo tiempo que señaló cuáles fueron sus sensaciones sobre esa dramática noche: "Me dio un re miedo, pensé que iba a agarrar un cuchillo y nos iba a matar a todos", manifestó.

"Encima arriba de la mesada había un cuchillo, veo el vaso de vidrio en su mano y eso me alarmaba. Yo pensaba ‘no quiero estar cerca’, por mi protección y la de todos. En ese momento, me puse adelante del cuchillo para que ella no lo agarre”, dijo Figueroa en su declaración testimonial. Si bien fue la primera en llegar, Lía no presenció el momento en que Emmily cayó de un sexto piso y murió, dado que ya se había retirado "por su seguridad", de acuerdo a lo indicado por ella misma.

Al ser consultada por su relación con el empresario, manifestó que lo conocía desde hace años y que esa noche llegó al departamento de Sáenz Valiente antes que el resto de las chicas, es decir, cuando el anfitrión aún estaba solo. En ese momento, el principal sospechoso por la muerte de la joven brasileña le contó que estaba por llegar otra amiga suya, junto a dos jóvenes más, entre las cuales se encontraba Emmily.

La joven relató que una vez que llegaron las personas que mencionó comenzaron a escuchar música, a tomar alcohol y a consumir drogas de todo tipo: marihuana, cocaína y "tusi", también conocida como "cocaína rosa", compuesta por LSD y éxtasis, de acuerdo a lo indicado por Figueroa Alves.

"No sé qué le pasó a esa chica, tuvo un cambio, una transformación, una transición. Veo que a Emmily le cambió la cara, los ojos y empujó a Fran (por Sáenz Valiente), no le dice nada cuando lo empuja, y Fran le dice 'ya está, ya está, ya te descargaste'", contó

"Yo tuve miedo, percibí que algo malo había, un ambiente raro. Le pregunté qué le había pasado. Ella me repreguntó: '¿Vos quién sos, cómo te llamas?'. Me lo dijo furiosa, con una voz de monstruo y los ojos para afuera", continuó describiendo.

Cuando vio esta situación, la joven se marchó a su casa y, según el testimonio de la mujer, al llegar a su departamento en el barrio porteño de Recoleta le envió un mensaje a Francisco Sáenz Valiente para consultarle de "dónde había sacado a esa chica", en clara referencia a Emmily, a lo que el empresario del agro respondió que "algo terrible había pasado": "No la pude frenar, se tiró por la ventana", escribió el acusado.