"Estaba con bajo peso y sucia": la angustia del papá de Milena, la beba asesinada en Merlo

La muerte de Milena, la nena de dos años que falleció producto de los golpes que le habría propinado su madre y su padrastro, generó indignación, repudio y malestar por igual. Con el caso de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que fue abusado sexualmente y asesinado a golpes en La Pampa a fines de noviembre de 2021, en la retina de todos los argentinos debido a que el próximo 2 de febrero el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa dará a conocer el veredicto contra la madre del nene, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, el fallecimiento de la pequeña oriunda de Merlo no hizo más que desencadenar un estruendoso grito de "¡Justicia!"

Milena fue brutalmente asesinada a golpes y por el hecho fueron detenidos su madre, Milagros Esther Torres, de 22 años, y su padrastro, Darío Eduardo Chamorro, de 26. Ambos la trasladaron al hospital Héroes de Malvinas de Merlo sin signos vitales y señalaron que la nena se había caído de la cama mientras miraba la televisión con su hermanastro de 4 años en la casa que comparten en la localidad de Mariano Acosta, en la zona Oeste del Conurbano Bonaerense.

De acuerdo con su primer relato a los médicos, fue Chamorro quien escuchó un ruido fuerte y al llegar a la habitación descubrió que la beba "se había caído de la cama". Como la nena reaccionó, le preguntó "si estaba bien", luego cenaron y al día siguiente, cuando regresó de su trabajo, notó que la chiquita comenzó a manifestar distintos problemas como perdida de conocimiento. Pero todo era mentira.

Las placas radiológicas determinaron que Milena sufrió golpes de distinta evolución y en distintas partes del cuerpo. "Era evidente una lesión importante en la tibia de una de sus piernas”, describieron los investigadores. Como si esto fuera poco, la autopsia reveló que la menor sufrió "un golpe en la cabeza muy fuerte y una laceración en el hígado, con hemorragia interna". "La nena tuvo agonía prolongada, agonizó toda la noche", detallaron los profesionales.

Además, aclararon que la nena "tenía hemorragias internas, golpes en la cabeza, una de sus piernas quebradas y más de 15 lesiones en el cuerpo". Sin ir más lejos, los médicos que asistieron a Milena observaron que la pequeña presentaba un hematoma en el rostro del lado derecho y otro en el abdomen, por lo que se dio intervención a la Policía y la Justicia.

La autopsia señaló que la nena de dos años presentaba un "traumatismo de cráneo con sangrado, úlcera en la vejiga con daño hepático, traumatismo de abdomen con lesión hepática y una fisura en la tibia de la pierna derecha de aproximadamente un mes". La nena estaba bajo la custodia de su madre desde hacía unos tres meses, luego de que un Juzgado de Familia de Pilar le restituyera la tenencia de la menor, quien vivía anteriormente con su padre biológico, Franco Sena.

El propio Sena dialogó con Arriba Argentinos y reveló que había pedido la tenencia de su hija porque "estaba muy descuidada, baja de peso y sucia”. “Me cuesta mucho, un montón. me cuesta hablar con la gente, estoy shockeado. Es un sufrimiento, no sé cómo explicarlo. Lo único que quiero es que se haga Justicia y que estas cosas no pasen más. Tengo mucha angustia, me duele el pecho. No puedo ni dormir, lloro todas las noches”, agregó.

Sobre cómo se enteró de la muerte de su hija, Sena explicó que fue su ex pareja la que le informó que su hija había fallecido. "Me enteré alrededor de las dos de la mañana por un mensaje de Facebook que me mandó su mamá. Me dijo que Milena había fallecido y ahí no me contesto más. Me acerqué con mi hermano al Hospital y ahí me confirmaron que era verdad. Me dijo que había fallecido, antes de que me insulte me dijo que la nena se había caído de la cama y que llegaron tarde al hospital. Después de eso no se comunicó más conmigo y no supe que hacer, no sabía para dónde salir corriendo. En el Hospital nos dijeron que la bebé había llegado fallecida y que no pudieron hacer nada", relató el papá de Milena.

De acuerdo con Sena, pidió ayuda pero no tuvo respuestas. “Ella la tenía muy descuidada a la nena, con bajo peso y sucia”, contó. Es por eso que a fines de noviembre pasado, en una de las visitas de su hija, decidió quedársela con él y buscar un abogado. Fueron a una comisaría primero, a un Juzgado después, nadie lo escuchó: “Pedí ayuda y me dijeron que se la tenía que entregar a la madre”. Milena volvió con su mamá el 2 de diciembre. El 14, el día que cumplió dos años, Franco ya no pudo verla. “La madre se desconectó y me dio una dirección falsa”, apuntó. A su lado, el letrado que lo representó agregó: “El estado de sufrimiento y abandono de Milena era realmente impactante”.