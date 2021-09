Estafa virtual y fraudes: detienen a una joven de 22 años por robarle $11 millones a clientes del Banco Provincia

La investigación arrancó en junio de 2020, a raíz de la denuncia de una mujer oriunda de Quilmes que aseguraba haber sido víctima de una estafa virtual: su cuenta del Banco Provincia había sido vaciada a través de préstamos y adelantos de haberes a su nombre. En total, le habían generado una deuda a su nombre de 246 mil pesos. Como ella, otras 23 personas acusaron haber recibido ataques similares en sus cuentas de la misma entidad bancaria.

Por esta razón, la fiscal Ximena Santoro de la UFI N°7 de dicha jurisdicción dio inicio a la investigación junto a la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía Bonaerense que determinó el modus operandi de los delincuentes: a las víctimas les ofrecían el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el seguro social que se le entregó a los trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías durante la emergencia ocasionada por la pandemia.

Al aceptar el acceso al mismo, los delincuentes aprovechaban para robarles los datos de home banking para sacar créditos a su nombre. Y en otros casos, accedieron a los datos de las víctimas mediante phishing. La causa trabaja sobre la hipótesis de una asociación ilícita dedicada a cometer estafas virtuales en distintas zonas del país. Las estafas se realizaron a través de medios informáticos y en plena pandemia, una situación que facilitó las defraudaciones.

Si bien el juez de garantías en un primer momento rechazó las aprehensiones pedidas por la fiscal, la investigación arrojó como resultado la detención de cinco personas en Bahía Blanca, entre ellas, la mujer que sería la cabeza de la banda y la acusada de recibir el dinero en una billetera virtual Ualá: Nicole C, quien con 22 años ya le ocasionó un daño de 11 millones de pesos a las víctimas.

Los detectives de Delitos Económicos siguieron la ruta del dinero sin mucho esfuerzo, ya que la plata de las cuentas de todas las víctimas fue destinada a una misma billetera virtual, luego redireccionada a cuentas de diversos bancos o extraída de cajeros automáticos. Nicole es hija de un trabajador de la construcción, sin registros en rubros de la AFIP o trabajos en blanco.

Al parecer, la estafa y el robo serían un "negocio familiar", ya que dos familiares suyos -dos hermanos, un hombre y una mujer, de 20 y 28 años respectivamente- también fueron arrestados. La mayor percibe una serie de planes sociales como la AUH, el Plan Progresar y el estímulo para comprar garrafas, según sus registros personales, y todos compartían la misma dirección: una casa en la calle Lugones de Bahía Blanca.

El Banco Provincia aportó información sobre cuentas de otros beneficiarios de transferencias en extracciones de cajeros y varios consumos: hubo pagos de 90 mil pesos cada uno, hechos por un sospechoso que todavía no fue arrestado, a una empresa de Córdoba capital registrada en el rubro de venta de camiones. De hecho, los allanamientos llegaron incluso a Villa Carlos Paz, donde se secuestraron documentación, teléfonos y computadoras.

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, señaló que es "muy alentador" que se avance significativamente contra las estafas virtuales. “Durante la pandemia, las estafas virtuales se convirtieron en un problema para el sistema financiero a nivel global, porque las medidas de distanciamiento hicieron que todas las personas se volcaran masivamente a operar a través de los canales digitales y el delito también se trasladó a ese ámbito. Desde Banco Provincia fuimos desarrollando nuevas medidas de seguridad para prevenir este tipo de fraudes, pero aún restaba que la Justicia atrapara a los responsables”, agregó el director del banco, Sebastián Galmarini.

Ante el aumento de las estafas virtuales desde el inicio de la pandemia, las entidades bancarias aconsejan mantener actualizado tu sistema operativo, tener instalado antivirus y firewalls, no instalar software no autorizado o proveniente de sitios no confiables, desactivar la opción autocompletar en tu navegador web, borrar el historial y las cookies periódicamente y no hacer click en las ventanas emergentes en la web con advertencias de seguridad o promociones especiales.

También le piden a sus usuarios tomar precauciones al ingresar información personal en la web: verificar que sea un sitio seguro en la barra de direcciones, empezando con la sigla “https://” y a su vez muestre el ícono de un candado cerrado. No ingresar información personal en ventanas emergentes y tampoco poner información personal desde equipos o redes de wifi públicas o desconocidas.

Con respecto al cuidado personal sobre el uso de las tarjetas de crédito y débito, se le aconseja nunca revelar la clave a un tercero, evitar enviar los datos por servicios de mensajería como WhatsApp o redes sociales y al realizar pagos con tarjeta verificar cuando es deslizada (no perderla de vista, principalmente en restaurantes o estaciones de servicio) y que solamente lo hagan una vez.