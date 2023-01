"Estamos colapsados": la respuesta de la policía ante las denuncias de "zona liberada" en La Matanza

La maniobra duró menos de un minuto. Tres jóvenes armados se bajaron de una Renault Kangoo y robaron el sábado a la tarde un Citroen Aircross en el barrio Villa Insuperable de Lomas del Mirador en La Matanza. El vehículo en el que llegaron también había sido robado media hora antes y la víctima tuvo que esperar más 75 minutos hasta que se acercaron efectivos de la Policía bonaerense.

Los asaltantes cruzaron a las 18:13 el Citroen estacionado sobre la calle Salguero, entre General Paz y Vito Donato Sabia, pero menos de un minuto antes ya habían pasado por el lugar y notaron que estaban subiendo cosas al vehículo. "Recién vi a uno cuando me abrió la puerta", le confesó la víctima a BigBang, quien estaba distraído viendo el celular. "Ahí corrió la recámara de la pistola y me dijo 'tirate al piso'. Yo no me resistí ni un segundo y me lancé de palomita. Me sacaron también la biletera y el celular", agregó el propietario del coche patente MMW 300, que todavía se encuentra desaparecido.

"Además me dejaron otro ahí", confesó en tono jocoso. "Por suerte al dueño de la Kangoo lo pudo ir a buscar un vecino. Estaba haciendo la denuncia en La Tablada, a menos de 20 cuadras, donde lo habían robado a él", detalló. El hecho quedó registrado por la cámara de seguridad de una vecina que vive a metros del lugar de los hechos. El asaltado se encontraba en el lugar, esperando a un amigo que guardaba algunas pertenencias personales que tenía que mudar de esa casa a su nuevo domicilio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A las 19:30 aproximadamente, un móvil de la Policía Bonaerense se acercó al lugar, con más de una hora de demora respecto al llamado al 911. Allí fue que notaron que en la parte de atrás estaban los papeles del dueño y los vecinos decidieron buscarlo antes de que secuestren el rodado. "Yo zafé. A él le pegaron un culatazo y a mí solamente una patada en las costillas, como para que no me haga el vivo", reconoció tristemente la víctima.

Según pudo ver en su cuenta de Google, la última vez que su teléfono estuvo activo fue a las 18:29 en la esquina de Antezana y Almirante Brown, a sólo unas cuadras de la Villa de Las Antenas, por lo que las sospechas son que el auto todavía puede estar por la zona "durmiendo" para comprobar que no tenga control satelital.

"Yo creí que era una joda, que era alguien del barrio, porque estaba con remera de Nueva Chicago", precisó el asaltado. "Mi amigo que estaba saliendo de la casa también, él se acercó pensando que los ladrones eran conocidos, hasta que lo apuntaron y le dijeron que se meta adentro", agregó.

"Encima que esperé más de una hora, después en la Comisaría La Matanza Oeste 4° Lomas Del Mirador, esperé casi cuatro más para que me tomen la denuncia. ¿Sabés dónde estaban ya los chorros?", se preguntó con bronca el asaltado. Según su relato, los policías que estaban allí le confesaron que estaban totalmente colapsados, sin móviles propios, con pocos efectivos y con estadísticas de robos violentos creciendo sin parar.

"Es una zona liberada, y eso es más allá de que haya algún corrupto o no trabajando con la delincuencia. Es algo de hecho, porque con el poco potencial de acción que tienen en un distrito tan grande como La Matanza, cualquiera puede robar sin miedo a ser apresado o castigado", reflexionó la víctima del delito. En la Comisaría no atienden siquiera el teléfono. Sólo funciona presentarse en el lugar para realizar denuncias y visitar a los detenidos que se hospedan allí.

Otros testimonios de vecinos también hacen hincapié en la insólita desprotección que viven en la zona, en comparación con otros años. Un día antes, a dos cuadras de allí, sobre la calle Polonia, le sustrajeron celulares y billeteras a cuatro personas que esperaban el colectivo. Del otro lado de la General Paz.

Con la Kangoo que abandonaron anduvieron sólo 20 cuadras y 33 minutos, por lo que se supone que los asaltantes iban bajo una modalidad de robo al voleo de coches, celulares y billeteras.

Otro robo en Villa Madero

A cuadras del hecho y sólo unas horas después, cuatro delincuentes robaron a una familia que estaba sobre su auto, en un episodio del tipo entradera, que duró menos de 20 segundos. El episodio se dio en Rosetti al 800, en Villa Madero, La Matanza. A sólo unas cuadras de la Av. Vélez Sarsfield y de la Av. General Paz. A menos de 30 cuadras del lugar donde robaron el Citroen Aircross.

"No se pudieron llevar el auto. Se llevaron billeteras, celulares, la cartera", confesó la dueña del vehículo.