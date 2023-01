“Están a tiempo de mostrar valentía”: la carta para los rugbiers que un testigo no pudo leer en el juicio

En la cuarta jornada del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, en la que están imputados Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23), hubo diversos testimonios. Uno de ellos fue el de Marcos Acevedo, un taxista que vio el momento del ataque a la víctima.

En el Tribunal de Dolores, Acevedo se presentó con una carta, escrita de puño y letra, que estaba dedicado a los rugbiers. Pero el Tribunal no dejó que la leyera. Lo primero que dijo el taxista fue: “Lamento haber presenciado ese acto inhumano pero a la vez le agradezco a Dios ponerme en este lugar y darme la valentía de testificar”.

En la carta que escribió, el taxista escribió: "Hoy estoy acá pero me hubiese gustado no estar, me hubiera gustado por el contrario que Fernando cuente su verdad". Y en otro párrafo, apuntó a los rugbiers: “Quisiera recordarles a los acusados las acciones que los han traído a estas sillas (..) hoy es tarde para pedir perdón, sí, pero todavía están a tiempo de mostrar valentía y aliviar su alma porque su cuerpo y mente deben estar consumidos”.

En otra oración, Acevedo afirmó: “Fue una salvajada. Aún tomados o alcoholizados, todos sabemos que una patada en la cabeza puede costar la vida. Fernando no recibió una, sino varias, y eso lo vi". Pero todo eso no lo pudo leer en el Tribunal. Es que los jueces le explicaron que solo había sido citado para declarar y que no podía hacer uso de la palabra, a excepción de las respuestas a las partes.

En su testimonial, el taxist contó que vio el brutal ataque a Fernando y que le pegaron “sin mediar ningún tipo de palabra”. También afirmó que le gritaron: “Negro de mierda, por qué no pegás ahora, porque no me repetís lo que me dijiste adentro. Ahora que estamos afuera hablá”. También miró a la cara a los imputados tras ponerse de pie para ver unos videos.

A la salida de la declaración, el taxista mostró la carta que había escrito y le dijo a Télam que su intención era leerla para que supieran el pensamiento de la mayoría. "Quería que sintieran la mirada de la sociedad".