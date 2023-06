“Están intentando crear un monstruo”: la carta que escribió el detenido por el crimen de Madeleine McCann

El misterio que ronda la desaparición de Madeleine McCann, la menor de tres años que fue vista por última vez en el 2007, continúa siendo de interés para cualquiera que leyó sobre el caso. En las últimas horas, la aparición de un nuevo elemento descolocó a los investigadores: el sospechoso y detenido Christian Brueckner escribió una carta desde la cárcel en donde mantuvo su postura de inocencia.

Bruckner, de 45 años, está detenido en una cárcel de Alemania, su país de origen, y es el principal sospechoso de la desaparición de la menor, ya que según los investigadores de la causa, en la noche de los hechos se encontraba en el lugar.

Sin embargo, el alemán cumple una condena por haber violado a una mujer de 72 años en el lugar y en el momento que ocurrieron los hechos. Además, está acusado de violar a tres mujeres en Portugal y de exponerse indecentemente a dos menores de 10 y 11 años.

“No podés imaginarte cómo es cuando el mundo entero cree que sos un asesino de niños, y no lo sos. Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de Maddie porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio. Los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados, y contienen mucho material que confirma mi inocencia. Están intentando crear un monstruo para distraer y dejar que la gente piense que soy el correcto”, escribió en su carta de puño y letra el acusado.

Por otra parte, denunció que es víctima de abusos y agresiones por la Policía alemana y afirmó: “La tortura por la que estoy pasando es la mejor evidencia que puedo tener. Si alguien me hubiera dicho cosas así antes, habría dicho: ‘No, no te creo’. Esto es Alemania y no Pakistán. No puedo decir el tratamiento real que recibo porque no tengo las palabras adecuadas para describirlo. Por supuesto, todo esto sucede por orden de la BKA”.

Por último, concluyó: “Nunca entenderán que la idea que tuvieron fue brillante, ya dije que Hollywood no podría hacerlo mejor, pero eligieron al actor principal equivocado: yo”.“Estoy escribiendo esto sin autocompasión y mi autoconfianza y autocontrol nunca estuvieron en un nivel más alto. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¡Ánimo! Mejores días están llegando”.