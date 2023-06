“¿Estás despierta? Quería despedirme": el premonitorio mensaje de la joven desaparecida en Chaco

El caso de Cecilia Strzyzowski conmueve a los vecinos de Chaco y de todo el país. La joven de 28 años fue vista por última vez el pasado 1° de junio, cuando César Sena, su ex pareja e hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña (líderes del Movimiento Emerenciano, una de las organizaciones sociales con más poder dentro de la provincia, vinculada al gobierno de Jorge Capitanich), la pasó a buscar por la casa de un familiar para llevarla a Ushuaia.

Según se supo, allí Acuña le había conseguido un trabajo por sus contactos en la política. Desde entonces, su familia no la vio ni tuvo contacto con ella hasta el punto que su tía, Elizabeth Carina Gómez, señaló que el fiscal de la causa "confirmó que ya no está con vida", a la vez que remarcó que los siete detenidos que declaran este martes "son los piqueteros más grandes y mafiosos aliados al poder" . “El fiscal confirmó que Cecilia ya no está con vida", indicó Gómez.

La mujer dialogó con Antonio Fernández Llorente para el programa Sin Relato que se emite por Radio Splendid Am 990 y añadió: "Hay siete detenidos que declaran hoy, que son los piqueteros más grandes y mafiosos aliados al poder". Al ser consultada acerca del principal sospechoso, la tía de la joven manifestó: “César Sena es un hombre peligroso, de lo peor que hay en Chaco. Mi sobrina estaba casada con César Sena y la sospecha cae sobre toda la familia”.

Muy angustiada por lo que está atravesando su familia, dijo que la última vez que se la vio a Cecilia "fue ingresando a la casa de los Sena y nunca más salió”. “Se creen impunes porque están apañados por el poder político y no sabían que a la que tocaron es a mi sobrina y que yo soy una abogada conocida y penalista en el sistema chaqueño”, manifestó Gómez y recordó que este miércoles harán una marcha de antorchas a las 20:30 "para pedir justicia por Cecilia”.

Cecilia lleva desaparecida hace casi dos semanas en Chaco y por el hecho detuvieron a su ex pareja, César Sena, hijo del citado matrimonio piquetero que maneja organizaciones sociales de choque en toda la provincia, los cuales también fueron detenidos. Sena se entregó el pasado sábado y sobre sus padres recae la sospecha de que participaron en la desaparición de la joven. Tras un allanamiento a su casa, encontraron manchas de sangre y millones de pesos en efectivo.

En este contexto, salió a la luz un mensaje que la víctima le envió a su hermana Ángela, de 26 años. “¿Estás despierta? Nos estamos yendo pal sur (sic) y quería despedirme por si se cae el avión jeje”, le dijo en un mensaje de WhatsApp que envió a las 1.33 de la madrugada del viernes 2 de junio. “¿Sabías que hay menos posibilidades de que tengas un accidente en avión que en un coche?”, retrucó Ángela.

Y agregó: “Que tengas un lindo viaje”. “Gracias. Te amo”, le contestó Cecilia. Gloria, la mamá de la joven desaparecida, aseguró que “siempre” tuvo un presentimiento de que “iba a terminar mal”. Además, lamentó: “Ya no hay esperanza (de encontrarla con vida)”. “Pedimos que se haga justicia, porque ya está, para que esto no quede impune, para que no se salgan con la suya. Para mi hija ya es tarde, pero para la tuya no”, afirmó Gloria en una charla con TN.

La causa quedó en manos del titular de la Fiscalía Especial en Violencia de Género 4, Sergio Cáceres Olivera. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal local decidió sumar al fiscal Jorge Fernando Gómez a la investigación dada su magnitud. “Hablo en pasado porque es la sensación de madre y te puedo asegurar que una madre no se equivoca. Cuando tu madre te diga que no te metas con alguien hacéle caso, el amor no merece que arriesgues la vida”, dijo la mamá de Cecilia.

En referencia a una marcha que se realizará este miércoles a las 20.30, señaló: “Marchá por Cecilia, tocá la bocina para Cecilia. Hay tantas Cecilias y van a haber más si no hacemos nada”. A su vez, su abogada, tía de Cecilia, indicó: “Quiero informar que todos los resultados de hoy fueron positivos para el esclarecimiento del hecho”. De ese modo, aseguró que la causa fue caratulada como “femicidio” y dejó en claro que “se va a hacer justicia”.