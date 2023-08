"Este fue el wacho que mató a More": los vecinos fueron los que identificaron a los asesinos

La muerte de Morena Domínguez, la nena de once años que sufrió un paro cardíaco después de ser asaltada por dos motochorros cuando iba al colegio en Lanús, expuso la inseguridad que viven los vecinos de Villa Damiante. En efecto, fueron los propios ciudadanos los que colaboraron para que las autoridades pudieran identificar a los dos jóvenes que pasadas las siete y media de la mañana atacaron y asesinaron a la menor.

"Es una banda. Uno de los que la mató es el mismo que le robó hace unos días a una compañera al entrar a la casa. Son los mismos que nos roban todos los días, a todo horario. Mi marido se va a las 5.45 a trabajar y tienen que ir juntos con los vecinos porque les roban en la parada del colectivo", denunció Melanie, una de las vecinas del barrio.

Después de que el municipio dispuso el blindaje de la comisaría ubicada a pocas cuadras de la escuela de Morena, los vecinos se autoconvocaron en las inmediaciones de la institución educativa y denunciaron que los dos asesinos de la menor pertenecen a una banda que opera en la zona desde hace tiempo.

"Sabemos quiénes son", reconocieron los vecinos al ser consultados por los medios apostados en el lugar. Y, mientras todo esto sucedía, los amigos y compañeros de Morena comenzaron a difundir en redes sociales fotos de los asesinos.

"Rastrero, hijo de put... Este fue el wacho que mató a More. Escráchenlo al put... que se la da de chorro y es alto rastrero. Mató a una nena de once años. Es un gil de mierd... Wacho, put... morite bien en la cárcel. Wacho, no te merecés nada porque sos una mierd... put... sos un gil. Mataste a la hermana de mi amigo, gil. No te merecés nada. Pudrite bien en la cárcel, rastrero de mierd...", escribió uno de los compañeros de Morena en sus redes sociales, al tiempo que compartió una foto de M.A., el primero de los detenidos por el asesinato.

Casi de inmediato, la Policía se hizo presente en el domicilio de uno de los apuntados por los vecinos y procedió a la detención de M.A., el joven de 14 años que confesó el crimen ni bien se presentaron las autoridades en la puerta de su casa. Una hora después, gracias a las cámaras de seguridad que permitieron identificar la moto utilizada para el robo, la Policía detuvo al segundo sospechoso de 19 años.

"Son la misma gente que metimos presa hace unos días", advirtió Diego Kravetz, precandidato a intendente de Lanús, secretario de Seguridad del municipio y actual intendente en ejercicio. "Son quince muchachos que se dedican a esto. Sigo pidiendo explicaciones de por qué los liberaron 48 horas después", sumó.

Pese a las declaraciones del funcionario local y precandidato, el único antecedente que tiene el detenido de 14 años data de febrero de este año, cuando fue detenido con una moto robada. Al intentar esquivar el control policial, el ahora menor recibió una patada en la cara de uno de los oficiales que participaban del operativo.