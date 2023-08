“¡Este hijo de put... tiene que ir preso!”: el repudio de las víctimas de Lotocki por su apelación para volver a operar

Las dos caras de la moneda se presentaron en las últimas horas y es totalmente imposible no indignarse con lo sucedido. En la tarde del jueves se dio a conocer que la salud de Silvina Luna empeoró, que debió regresar a la terapia intensiva y su estado es muy delicado. Como si fuera poco, horas más tarde, también sucedió la noticia de que a la par, Aníbal Lotocki apelará a la decisión que tomó la Justicia de inhabilitarlo para ejercer.

Morboso como pocos, Lotocki sigue argumentando que es inocente, cuando una paciente de él se encuentra internada por mala praxis y cientas de personas con diversos problemas de salud, producto de sus inyectables dentro del quirófano. Hasta el momento, el cirujano se encuentra condenado a cuatro años de prisión e inhabilitado para ejercer la profesión. Aun así, tomó la decisión de apelar ante el Tribunal de Casación y espera su respuesta porque, tal y como él mismo explicó, quiere volver a operar.

A la vez, Luna se encuentra en uno de sus peores momentos desde que ingresó al hospital hace tres meses. Su hermano, contó que regresó a la terapia intensiva porque tiene los pulmones con agua, no reacciona a los tratamientos, se encuentra débil, su aparato digestivo no funciona y su estado actual es muy crítico y delicado.

La noticia golpea y conmociona porque la modelo también se encontraba en la lista de espera para que le trasplanten un riñón, algo que también se lo provocó Lotocki. Y lamentablemente, no es la primera ni la única persona que está sufriendo o que sufrió en manos del médico cirujano. En diálogo con Big Bang, Gabriela Trenchi, una de las víctimas, aseguró que se encuentra muy mal de salud por el mismo motivo, que lo único que está esperando es que la Justicia ordene su detención y que está segura de que "se merece lo peor" aunque "nada es suficiente" para tanto dolor.

"Cuando veo que Lotocki quiere volver a operar, pienso que el Tribunal de Casación está tocando la guitarra o no entiendo qué es lo que sucede que no dan la fecha. Sinceramente debería dejarlo firme y ya tendría que estar preso. No entiendo qué es lo que están esperando. ¿Qué se siga muriendo la gente? No entiendo cuál es el acomodo. Estoy en shock. Estoy muy mal anímicamente", manifestó.

Al leer la noticia de que el médico apelará en la justicia para volver a operar porque se declara inocente, no esquivó cuáles son sus sentimientos actuales y el enojo e indignación que eso le provoca. "Lotocki es un hijo de put... que debería pudrirse. Ojalá existiese algo que haga que lo lleven preso a las patadas así no jode ni le caga la vida a más nadie. Yo creo que si el Tribunal de Casación lo acepta, es para ir y romperles todo. Ya eso no lo podemos permitir, ya sería una cargada a la gente que se está muriendo", sentenció.

"No pueden tardar tanto desde la Justicia. ¿Para qué les pagan a esas personas? ¿Para que tomen café? Que le levanten los cinco años, que le den los nueve más lo que merece de Zárate. Que se pudra en la cárcel y es poco por tanto daño realizado. Nada es suficiente. El dolor en carne propia, el dolor por Silvina, el dolor por las cientos de chicas dañadas y la muerte de Zárate, nada lo repara", manifestó.

"En mi causa, yo apelé los cinco años de estafa porque él me aplicó un veneno que está matando a Silvina y que yo no lo pedí. Acá la culpa también la tiene la Justicia, porque lamentablemente, si el juez Carlos Rengel Mirat lo hubiese inhabilitado en el momento, no hubiese muerto Cristian Zárate, no hubiese muchas chicas dañadas hoy y por lo menos estuviese inhabilitado. Pero ahora, teniendo que estar muriéndose Silvina, yo apelé con el fiscal y el tribunal de Casación la negó y cuando la internaron a Silvina, recién ahí la dieron. O sea, ¿qué se puede esperar? No sé quién más nos puede ayudar a las víctimas para que este hijo de put... vaya preso. Yo quiero que hagan algo antes de que pasen cosas peores", sostuvo.

A la par, indicó la tristeza que siente al estar pendiente de lo que le pasa a Luna, porque entiende que en poco tiempo, podría estar atravesando por lo mismo. "Hoy se va hacer una cadena de oración por Silvina a las 20 horas. Ella la está pasando muy mal, cada día está peor. Todo te va trayendo consecuencia de otra cosa. Y yo me pregunto: ¿A mí qué me va a pasar? Mi familia está muy preocupada, bajé de peso, la endocrinóloga y traumatóloga me piden que haga gimnasio y no entienden lo mucho que me duele. No tengo fuerzas, tengo mucho dolor. Y a veces sentís que te queres morir antes de sentir tanto dolor".

"Esto para mí es como si me hubiesen puesto un hacha en la cabeza. Siento que me va a pasar lo mismo que a Silvina. Tengo todos los dolores y es tremendo lo que se siente. Solo lo saben quienes lo padecen. Y encima aparece esto de que él quiere volver a operar... Es increíble. Ahora, anda a saber qué está esperando el tribunal de justicia para actuar".

Lo cierto es que la salud de Trenchi todos los días empeora un poco más y para peor, los médicos no encuentran tratamiento, por lo cual en su cabeza, todo deriva a la muerte. "Todos los médicos dicen lo mismo: contra el veneno no saben cómo luchar. Te ayudan en lo que pueden, tratan de calmar cada síntoma, pero cada síntoma que se calma trae otros problemas. Todos te terminan contestando 'no sabemos qué hacer'. Es terrible, porque decís ¿Qué hago? ¿Me quedo en mi casa esperando a morirme?", planteó.

"No estoy bien de salud y con el shock por lo de Silvina Luna, entro mucho más en pánico. Estoy teniendo un problema en el tubo intestinal por la medicación del dolor que ya no la tolero y tengo que ir a otro médico para ver de tomar otro derivado o preparado. Fui al dermatólogo, no tengo artrosis pero todo el problema que tengo es que me salieron pésimos los estudios y eso me está trayendo un montón de problemas en los huesos, a tal punto de que me puedo quebrar hasta sentada. Encima, además de los dolores, el psiquiatra me aumentó los medicamentos porque estoy cada vez peor", comentó.

En la misma línea, aseguró que siente que las víctimas se encuentran "desprotegidas" y que no sabe con quién más hablar para obtener alguna ayuda. Para peor, apuntó directamente contra Luis Ventura por ser la única persona del medio que está del lado de Lotocki, algo que genera "visibilidad" y no entiende cómo puede ser posible que lo defienda viendo el estado de salud de Silvina, la muerte de Zárate y la cantidad de víctimas.

"Encima de todo, tener que bancarse que Ventura lo defienda... hay cosas que no tienen lógica. Está defendiendo a un asesino serial prácticamente. Creo que es una de las pocas personas o quizás la única que lo defiende sacando a los abogados. Claramente en el medio de toda su defensa y su discurso hay plata. Si no, no se entiende por qué actúa así y teniendo en cuenta la visibilidad que tiene. Es un desastre", señaló.