"Esto es un mamarracho": la palabra de Thelma Fardin tras el video de Darthés

Una denuncia. Una resolución luego de cinco años y la palabra de los protagonistas a la vez. En el 2018, Juan Darthés fue denunciado judicialmente por abuso sexual por Thelma Fardín por un hecho que ocurrió en el 2009, mientras se encontraban de gira con la telenovela “Patito Feo”.

La denuncia fue hecha 11 años después y fue trasladada hacia Brasil, lugar en el cual vive Darthés desde que recibió el aviso de lo que estaba pasando, y tras varias idas y vueltas judiciales, la justicia brasileña decidió absolver el caso.

La razón por la cual la Justicia de Brasil decidió que el actor fuera absuelto de la causa, es que no se pudo comprobar que haya existido el acceso carnal, y que si bien podría ser que sí existió un abuso sexual, eso se encuentra prescripto por el paso del tiempo, entonces la causa no tiene justificación alguna.

El ex actor de Patito Feo realizó un video en el cual habló tras todos estos años de silencio: "Cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabes y no me voy a quedar en eso porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes y por eso quiero agradecer. Agradecer a Dios porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo", manifestó.

“Quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y corazón. Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia, sino que une a la alegría de verdad. La verdad existe", señaló.

Pero, pocas horas después, Fardín se mostró en contra de todo lo que está pasando, de la decisión de la justicia y del comunicado de Darthés. “Todo es un mamarracho”, cuestionó. En diálogo con TN show, arremetió: "Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo. Seguirá mintiendo".

Y continuó: "Denunciarme no puede, porque no hay jurisprudencia. Lo hace solo para asustar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar. Mi mensaje es para las pibas: estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado".

Por su parte, la abogada defensora de Thelma, Carla Junqueira, habló sobre lo que dejó el video de Darthés y explicó detalladamente cómo se manejó la Justicia de Brasil. “Hay errores técnicos”, explicó.

“No me generó nada (ver el video de Darthés). Jurídicamente no tiene impacto alguno. Hay errores técnicos. No hay dos fallos. Hay un fallo. No sé si nombró dos fallos porque no conoce, porque desconoce la ley, porque no fue instruido por sus abogados o es una estrategia de crear un discurso. Pero fallo hay uno”, sentenció.

Sobre el error del actor, de decir que existieron dos fallos, comentó: “La traducción de fallo a portugués es 'sentencia', que es una sentencia de primera instancia y es uno. Lo que hay, el segundo, se llama 'decisión', de un recurso que se llama 'embargos', pero no es un fallo que cambia la decisión primera”.

“Que un juez de primera instancia cambie su propio fallo, es muy difícil que pase y eso nosotros lo sabíamos. Presentamos un recurso que se llama embargos y de ese recurso hay una decisión pero no hay un fallo. Es lo primero que hay que saber. No hay dos fallos. El segundo fallo vamos a buscar con la legación en el Tribunal donde van a definir tres jueces”, determinó.

Asimismo, sobre la decisión del juez de dividir el abuso sexual y el abuso con acceso carnal, por lo cual absolvió la causa, detalló: “Los actos libinosos de esta causa son la penetración de cuatro dedos y el sexo oral no consentido. Esto es el divisor de aguas entre el acceso carnal, que es la violación y lo que es acto libinoso”.

“El juez en el fallo no entró en análisis de lo que era los actos libidinosos. Dijo ‘no hay tipo de consistencia en las pruebas’, o sea, las pruebas, el relato de la víctima junto con el relato de 11 testigos, junto con ocho informes de pericias, todos llevan a un conjunto probatorio que atestan los actos libidinosos. ‘Ahí no voy a entrar a definir, lo que sí tengo que definir es la confusión con el acceso carnal y no estoy convencido así que lo disuelvo’”, asentó.

“El fallo de primera instancia se filtró y todos tuvimos acceso. Acá en Intrusos, leímos una parte que demuestra que no soy yo la que lo está diciendo, el fallo está ahí, en lo que dijo el juez. Que la prueba no es consistente. El juez en este fallo dijo que estaban prescriptos. Primero dice que estaba prescripto porque él no quería entrar ahí, es más fácil disolver. Nosotros presentamos un recurso de reposición para decir que no está prescripto, que lo defina, que calculó mal. Y ahí el juez dijo que teníamos razón en la decisión del recurso de reposición”, planteó.

Por último, concluyó: “Nosotros avisamos que un juez cambiar una decisión por embargo, que es dar un efecto infringente de cambio de decisión por un recurso de reposición, es muy difícil, no pasa”.