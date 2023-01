"¡Estoy bien!": la reacción de la mamá de Fernando y de Tomás D’Alessandro tras el alegato de Tomei

Durante el alegato del abogado defensor, Hugo Tomei, solo Silvino Báez, padre de Fernando, estuvo presente y no dejó de mirar con atención a cada una de las palabras que dijo el letrado. El papá de Fernando se puso mal cuando escuchó decir: "No hubo saña, Fernando tenía algunos moretones y raspones. El supuesto golpe de Fernando a (Máximo) Thomsen, que ninguno de sus amigos y testigos mencionó, sin embargo, un agente de seguridad nos trae que sí pasó".

Graciela Sosa no estuvo presente minetras que el abogado defensor argumentaba su postura. Se retiró apenas terminó de decir sus "últimas palabras", antes del alegato de la defensa, sobre el penoso momento en que se encuentra por la pérdida de su único hijo en esa trágica noche del 18 de enero de 2020. En las afueras de la Sala, estuvo acompañada en todo momento por familiares que viajaron desde Paraguay para estar presentes. “Estoy bien”, le dijo a BigBang.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Volvió luego de que la fuera a buscar uno de los colaboradores de Fernando Burlando, el representante de la familia. Ingresó cuando Tomei estaba a punto de terminar su alegato en el que pidió por la nulidad de las sentencias. "Quiero plantear la nulidad del secuestro de los teléfonos y de las prendas de vestir, porque cuando se los detuvo no se les informó sus derechos, y ellos lo hicieron voluntariamente", acusó el abogado.

Después de un poco más de una hora de su defensa, en las afueras del Tribunal de Dolores se inició un revuelo entre los Policías y las personas que fueron autoconvocadas por Facebook para pedir “Justicia por Fernando”.

Tomás D’Alessandro el mejor amigo de Fernando (quien además fue víctima de los acusados la noche del crimen) escuchó con atención el alegato de Tomei desde la tercera fila. En todo momento, estuvo escoltado por su madre y pese a la munición pesada que disparó el abogado defensor, se mantuvo estoico. “¿Cómo te contuviste?”, indagó BigBang. “Ya sabía que podía ser así, me preocupaba más mi mamá”, reconoció con educación Tomás. “Me contuve, estuve hecha una duquesa”, destacó su madre, quien lo acompañó en cada audiencia desde el inicio del juicio hace cuatro semanas.

“No iba a entrar en su juego. Presté más atención cuando habló de él (por Tomás), porque si llegaba a mentir también con eso sí me sacaba y no me iba a importar que me sacaran de la sala. Pero no dijo nada, así que seguimos esperando justicia”, cerró la mamá de D'Alessandro.