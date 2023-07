"Estoy muerta en vida": el dolor de la mamá de Lucas González y su expectativa por el fallo

El juicio por el crimen de Lucas González, el joven de 17 años asesinado cuando salió de un entrenamiento en el club Barracas, llegará a su fin este martes cuando los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, den a conocer el veredicto en el juicio a los 14 policías de la Ciudad de Buenos Aires acusados por el crimen.

En el día del cumpleaños de Cintia López, la mamá de Lucas, finalizará el juicio a partir de las 10 en el auditorio AMIA de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, con mayor capacidad para la asistencia de público y donde se desarrollaron las dos primeras audiencias. Allí, la mujer acompañada por su ex marido y padre de la víctima, Héctor González, pidió "justicia" por su hijo y aseguró que está "muerta en viva".

Los más implicados son Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva acusados de los delitos de "homicidio cuádruplemente agravado por haberse cometido con alevosía, placer y odio racial con el concurso premeditado de dos o más personas, abusando de su función o cargo por ser miembro de una fuerza policial", en referencia a Lucas.

También están acusados de "tentativa de homicidio agravado", en el caso de Julián Salas (19), Joaquín Zúñiga (18) y Niven Huanca (19), los amigos del fallecido. "Si hasta el momento no hubo arrepentimiento creo que hoy no va a ver. De mi parte no los voy a perdonar, que los perdone Dios. Estoy como el primer día, destrozada. Creo que por algo se dan las cosas, yo no tendría que estar acá hoy. tendría que estar en casa, con mi hijo, festejando o preparando mi cumpleaños", dijo López.

Y continuó, visiblemente afectada: "Me destrozaron la vida, estoy muerta en vida. ¿Cómo voy a estar? No tengo vida, no tengo rumbo. No tengo nada. Puede que una buena sentencia me ayude a estar mejor, pero no va a modificar nada porque a mi hijo no lo tengo más. Lo único que le pido a los jueces es la condena para los asesinos de mi hijo. Cuando yo saque a Lucas del cementerio, quiero que ellos salgan de la cárcel. O sea, nunca".

Frente a los Tribunales, la mamá de Lucas confesó que si tuviera enfrente a los acusados de asesinar a su hijo les preguntaría "¿por qué? ¿por qué hicieron eso con mi hijo? ¿por qué tanta maldad y ensañamiento?". "La fuerza me la está dando Lucas el día de hoy", sentenció. Por su parte, Héctor, el papá de Lucas, sostuvo que llegaron al último día del juicio "con más fuerza que nunca". "Estamos contentos y agradecidos con todos ustedes", le dijo a los medios.

Y agregó: "Sin ustedes y la gente que tengo a lado mío, esto no hubiera sucedido. estamos esperanzados en la mejor sentencia, la que buscamos y la que pidió mi abogado, el Dr Gregorio Dalbón. Con todo respeto al Tribunal N 25 que siempre nos trató con respeto y acudimos a todos los pedidos que ellos quisieron, así que ojalá que Lucas ponga en manos del Tribunal, se haga Justicia y que le den a su madre en el día de su cumpleaños el mejor regalo".

El 17 de noviembre de 2021, el joven de 17 años salía con sus amigos de un entrenamiento en el Club Barracas y se subieron todos juntos en un auto Volkswagen Suran para volver a sus casas en provincia de Buenos Aires. A los pocos metros son interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4.

Sin tener identificación policial que pudiera confirmar que se trataban de efectivos de la fuerza de seguridad, comenzó una persecución a tiros. "Lo estigmatizaron, lo discriminaron, lo vieron dos veces chicos... porque era morocho, lo vieron salir de una villa, de un barrio carenciado como es el de Barracas, salieron de entrenar, lo vieron dos veces, salieron de entrenar, lo eligieron, lo esperaron, me lo acribillaron, torturaron y quemaron con un cigarrillo", detalló Héctor.

Cuadras más adelante sucedió el fatal desenlace. Los policías asesinaron de dos balazos en la cabeza a Lucas, que murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela tras estar en coma. "La fuerza la saco de Lucas. Lucas vive en mi corazón. Le pido todas las mañanas, todos los días de mi vida, que me dé fuerzas para esta lucha", afirmó segundos después el papá de la víctima.

La fatídica imagen de sus amigos no se borra más. No solo vieron la muerte del joven, sino que además fueron esposados y maltratados. Durante la investigación y por lo anunciado por Héctor Cuevas en el juicio, efectivos colocaron un arma de juguete en el baúl del auto de los chicos para que pareciera que sí eran ladrones y no simplemente jóvenes saliendo de un entrenamiento. "Tengo que vivir el día a día viendo a mis chicos llorar esperando a su hermano en los rincones, diciendo que lo extrañan y eso me da mucha impotencia porque no lo pude defender. Si hubiera tenido la oportunidad de dar mi vida por la de Lucas....", siguió Héctor, con la voz quebrada.

Finalmente aseguró que a su hijo "no le dieron la oportunidad de vivir" y le pidió una audiencia a Horacio Rodríguez Larreta. "Ese 17 de noviembre se cumplía el aniversario de la Policía de la Ciudad y ese día fue la tragedia más grande que nos tocó vivir en nuestra vida. Entonces le voy a pedir con todo respeto al señor Rodríguez Larreta que nos dé una audiencia y que ese día, el 17 de noviembre, no sea más el Día de la Policía de la Ciudad, que elija otro porque ese día nos arruinaron la vida a nosotros. Que no se manche el uniforme, los buenos policías merecen ser conmemorados", sentenció.