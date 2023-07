“Estuvo colgado 3 horas”: la indignación de la familia del ladrón que murió atascado en una ventana

Luego de que se conociera el caso de un hombre que al intentar robar a una casa ubicada en Llavallol, en el partido de Lomas de Zamora, quedó atascado entre las rejas de una ventana y murió por asfixia, su familia rompió el silencio y cuestionó a los vecinos de la zona.

“Lo dejaron morir, no lo ayudaron y ahora está bajo tierra”, denunció su madre en diálogo con los medios locales. Al mismo tiempo, su otra hija manifestó: “Estuvo colgado desde las 7 a las 10 de la mañana, nosotros nos desesperamos y rompimos algunas cosas, pero fue por la desesperación de verlo colgado ahí. La Policía no lo bajaba”.

Según el testimonio de la familia, el joven de 29 años, identificado como Luciano Verón, tenía una grave adicción a las drogas y ya había estado preso por robo. “Maldigo la hora que el juez me lo dejó salir por buena conducta, hubiese preferido que quedara preso y no que terminara así”, agregó la madre y lamentó: “Esa maldita droga me lo llevó a esto”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por otro lado, pidió que dejen de “decir mentiras y cosas feas”, de su hijo en los medios y en las redes sociales. Además, contó que Luciano tiene una hija de 10 años que aún no sabe qué ocurrió con su padre. “¿Cómo le explico esto a ella?”, se lamentó.

Cómo ocurrió el suceso

Muchos vecinos amanecieron muy sorprendidos cuando descubrieron la mitad de un ladrón de 29 años, totalmente inmóvil, saliendo por uno de los orificios de una casa tras intentar entrar a robar. Todo ocurrió el último sábado, el delincuente murió asfixiado y sus familiares saquearon el comercio en busca de venganza, aunque fueron dispersados por la Policía Bonaerense.

El insólito suceso ocurrió cerca de las 7 de la mañana, en un local ubicado en la esquina de Machado de Asís y Liniers en la localidad de Llavallol. El hombre ingresó al comercio e intentó escapar con el botín por una pequeña reja ubicada en la parte superior del local, pero los planes no salieron como esperaba: quedó atrapado entre los hierros y la mitad de su cuerpo colgando en el aire.

Los vecinos no habían escuchado los pedidos de auxilio del delincuente y muchos de ellos se levantaron aquella mañana con la sorpresa de que una persona colgaba sobre una ventana de un local muy conocido de la cuadra. Fueron los mismos vecinos los que alertaron al 911 y de este modo, personal de la comisaría 4ta de Llavallol y del Comando de Patrullas llegaron hasta la esquina de la polémica.

Al cabo de unas horas, familiares y amigos del delincuente arribaron hasta el lugar y comenzaron a saquear en represalia por la muerte del ladrón. Sin embargo, este acto delictivo duró pocas horas porque los agentes de la bonaerense lograron disuadir a los agresores. “La amenazaron y le dijeron que le iban a prender fuego la casa. Entonces la mujer sacó todo lo que pudo y se fue”, contó otro vecino. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. El delincuente estaba siendo buscado por la Justicia por otros delitos en la zona.