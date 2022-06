Ex militar, presidente de un club y con antecedentes violentos: quién es Domingo, el abuelo que mató a su nieto

El nombre de Domingo Faustino Berna recorrió todos los medios de comunicación este jueves debido al salvaje crimen que cometió en la puerta de su casa: mató a balazos a su propio nieto luego de mantener una violenta discusión. Si bien el asesinato ocurrió el lunes, las imágenes tomadas por la cámara de seguridad de la propiedad comenzaron a recorrer las redes sociales este jueves.

Tal y como se observa en el video, Brian Berna, de 29 años, aparece en la vivienda ubicada en la calle Cobián al 600. A su lado se logra ver cómo una mujer intenta por todos los medios posibles -se le colgó de las piernas y tironeó su ropa sin éxito- impedir que el joven agreda a su abuelo que hacia pocos segundos había vuelto a su casa a bordo de su bicicleta.

Brian estaba dispuesto a atacar a su abuelo, logró quitarse de encima a la mujer, atravesó la reja y comenzó a darle golpes al jubilado. De hecho, producto de los puñetazos que recibió, Domingo quedó arrinconado contra la puerta de la casa hasta que la mujer logró reaccionar, se puso en el medio de los dos hombres finalmente logró separarlos con insultos de por medio.

Pero el daño ya estaba hecho. Tan solo cinco minutos después, Brian regresó en busca de más, nuevamente volvió a cruzar la reja y comenzó a petar con fuerza el portón de madera de la casa de su abuelo. Pero esta vez, Domingo ya se había preparado. Abrió la puerta de la propiedad, apuntó y disparó contra su nieto al menos cinco veces. El estruendo se escuchó en toda la cuadra y quedó filmado por la cámara de seguridad.

Casi de forma instantánea, Brian cayó herido de gravedad y falleció sobre el pequeño jardín de su abuelo ante la atenta mirada de su abuela y la mujer que intentó evitar la pelea. El resto ya es noticia. Tras un llamado al servicio de emergencias 911 acudieron al lugar integrantes del Comando de Patrullas y personal de la comisaría 4ta., con jurisdicción en la zona, quienes encontraron sin vida a Brian.

Luego de lo sucedido, acudió al lugar personal médico, de Policía Científica y el fiscal Jorge Viego quien ordenó detener al jubilado. Durante una inspección en la casa los detectives hallaron varias armas, entre ellas un revólver calibre 32, al parecer utilizado para cometer el hecho y hasta un palo de escoba quebrado.

La autopsia del cadáver reveló que la víctima recibió 5 disparos que le causaron heridas en abdomen, tórax, cuello, mejilla y hombro. Los voceros señalaron que el imputado también presentaba escoriaciones. El fiscal le imputó al anciano el delito de homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego, habiéndose excedido en la legítima defensa que habría ejercido.

Luego de que el acusado se negara a declarar por consejos de sus defensores, recuperó la libertad. “Teniendo en cuenta la pena prevista por ley para este delito y la edad avanzada del acusado se dispuso su libertad”, se indicó desde el Ministerio Público Fiscal, que continuará con la investigación. Domingo Faustino Verna tiene 76 años, es un militar retirado y también es el titular de una Sociedad de Fomento de la zona, la Rosendo López.

La sociedad de fomento se constituyó el 7 de enero de 1988 y Miguel Angel Celendano fue su primer presidente. En 2009, los socios -con Domingo Berna, quien es su actual presidente- concentraron sus esfuerzos para que el espacio tuviera gas, una cocina y agregara otra batería de baños para completar el salón y poder alquilar su uso para múltiples fiestas y otros acontecimientos. Algo que lograron.

Por entonces, el jubilado agregó que las viviendas del Bahía Blanca (conocido como Banco Provincia, porque esa entidad lo financió, en los años 60), son antisísmicas y de muy buena calidad, y que, incluso, se entregaron con pavimento y teléfono. En diálogo con el medio local La Nueva, Berna sostenía que los problemas de la inseguridad "son los mismos que padece la ciudad, pero que, últimamente, no han sufrido hechos graves y que la situación parece bastante controlada".

Berna comenzó siendo tesorero de la Sociedad de Fomento La Rosendo López, pero con el tiempo llegó a la presidencia. "Con mayor presencia vecinal, se podrá impulsar muchas más obras. ¿Cómo llegué a la sociedad de fomento? Fue en 1987, cuando asistí a la primera reunión para la integración de la directiva. Miguel Angel Celendano estaba a la cabeza y el 97 por ciento de los vecinos era del Rosendo López. Como faltaban completar cargos, me dio vergüenza y levanté la mano, porque del barrio Bahía Blanca sólo éramos tres. Con el tiempo, me fui formando, pero lo más importante es asumir el compromiso con responsabilidad", explicaba por entonces.

De acuerdo con varios testigos y familiares del jubilado, la relación con su nieto Brian estuvo marcada siempre por la violencia tanto física como psicológica. "Brian y yo estuvimos toda nuestra infancia juntos, por suerte yo me pude escapar de eso y él no pudo. Lamentablemente él no tuvo una infancia muy buena que digamos, mucho maltrato, mucha violencia tanto física como psicológica que fue lo que lo llevó al punto de actuar, tanta provocación que tuvo de su abuelo y su mujer y se tuvo que defender como pudo y terminó en esa desgracia”, reveló una mujer que pidió mantener en reserva su nombre en el programa Nunca es Tarde.

En ese sentido, aseguró que el joven asesinado “no tenía problemas de adicciones". "Vamos a esperar las pericias, porque si fue así allí se va a saber la verdad. Domingo está mintiendo, eso lo va a determinar las pericias, para que se sepa que no es verdad”. La mujer insistió y remarcó que el jubilado “siempre fue violento" con todos en la familia. El tema de violencia tanto con todos sus nietos, con la gente del barrio. Les apuntaba con una carabina a los chicos para que no hagan ruido en la plaza. Siempre fue muy violento, tanto psicológicamente como físicamente”, sostuvo sobre el ex miembro del ejército.

En esa misma línea, Mariel, la madre del joven de 29 años asesinado aseguró que el crimen fue "premeditado", que su padre es un hombre "violento" y que habitualmente acosaba a su hijo porque le debía dinero. "Yo sé que la decisión de lo que pasó de mi padre fue premeditada", dijo la mujer. Además, sostuvo que ese lunes "cerró el portón, fue a buscar el arma y le dijo a mi mamá que cierre la puerta". "Ahí pasó todo y yo lo vi, nadie me lo transmitió. Siempre fue violento, imponente y aplicando su profesión contra todo, tanto en la vida diaria, en la familia, en todo", en referencia a que es un militar retirado. “Yo no me trataba ni con él ni con mi madre", agregó.

En ese sentido, la mujer señaló que "siempre su concepto era que yo era la culpable de lo que le pasaba a mi hijo”, a quien le diagnosticaron un trastorno de personalidad y de conducta. "Brian es mi vida, a pesar de tener sus problemitas nerviosos y desde los seis años ha sido atendido con un neurólogo en Buenos Aires", contó la mujer, quien agregó que su hijo "fue atendido en la adolescencia, siempre fue tratado y debía estar medicado psiquiátricamente". "Yo me mudé acá y mis padres le retiraron la medicación, la culpa de que mi hijo sea así era toda mía, siempre me culparon de que mi hijo era así por culpa mía", manifestó, entre lágrimas.

Y sentenció: "Mis padres no asumieron nunca que mi hijo está enfermo mentalmente, el diagnóstico de mi hijo son trastornos de personalidad y de conducta", dijo al indicar que el muchacho "no estaba tratado porque era mayor de edad y no lo podía obligar a tratarse. El requería de una medicación para controlarse. Mi hijo no era malo, era un bueno hijo. Ha tenido sus problemas de conducta, pero lo traté y en ningún momento lo abandoné".