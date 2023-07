Exclusivo BigBang: Lotocki y el pagaré por 85 mil dólares que demuestra que está lejos de ser insolvente

La estrategia judicial del Dr. Aníbal Lotocki ante tantos juicios por "daños y perjuicios" de sus pacientes estafados, y otras causas laborales en su contra, es siempre la misma: declararse insolvente para no pagar lo que corresponde. Así lo hizo en cada proceso en su contra, aun con decenas de testigos que afirmaban haberle pagado dólares -en negro- para realizarse cirugías estéticas. Aunque esto no sería tan así. Según un documento exclusivo al que accedió BigBang, el falso cirujano plástico, intentó ejecutar un pagaré por 85 mil dólares en marzo de 2020, lo que acredita que su falta de solvencia no es tan así.

"El día 3/3/2020 pagaré sin protesto al Señor Aníbal Lotocki, a su orden, la suma de dólares estadounidenses ochenta y cinco mil (US$ 85.000), por igual valor recibido a entera satisfacción", cita el documento donde también identifica los datos personales del médico y su domicilio como lugar para abonar la deuda y que tiene como fecha de origen el 3 de octubre de 2017. "El presente pagaré se emite de conformidad a lo dispuesto en el decreto ley 5965/63, ratificado por Ley 16.478 y de acuerdo a las normas de la Comisión Nacional de Valores", se lee en el documento que está con firma, domicilio, nombre y DNI de la persona deudora.

Llegada la fecha de ejecución, la abogada Valeria Franchino del estudio jurídico integral Reibel, Vommaro & Asociados, apoderada de Lotocki según un documento avalado por la escribana Leticia Sued Dayan, avanzó en "una acción ejecutiva" contra la persona que lo adeudaba, solicitándole a la Justicia que "la condene al íntegro pago del capital reclamado, debidamente actualizado desde la mora hasta su efectivo pago, con más sus intereses y las costas del juicio".

En el capítulo del documento legal titulado hechos, la letrada aclaró que "al ocurrir la expiración del plazo de la cambial, el crédito no fue cancelado" y que "las gestiones enderezadas a obtener el cobro extrajudicial fueron infructuosas, motivo por el cual no resta otra salida que iniciar esta demanda a fin de que en la estación procesal oportuna del proceso se dicte sentencia de trance y remate".

El pedido de ejecución está acompañado de un informe de dominio de un inmueble matriculado en la ciudad de City Bell en el partido bonaerense de La Plata, el cual tiene como titular a la deudora del pagaré. Esta propiedad, que cuenta con 345,28 metros cuadrados y está a pocas cuadras de la estación homónima del Ferrocarril Roca, en una zona económicamente privilegiada para el contexto del país, es la que puso en la mira Franchino, en el capítulo "se trabe embargo" del documento presentado en 2020.

"A fin de salvaguardar el crédito de mi mandante y a fin de que el mismo no se torne ilusorio a vuestra señoría solicito se sirva ordenar la traba de embargo por la suma reclamada con más la que vuestra señoría presupueste provisoriamente para responder a intereses y costas, sobre el inmueble de propiedad de la demandada", escribió la abogada en el documento al cual le adjuntó el pedido de dominio.

Lo último en el caso es realmente reciente. El 6 de julio de 2023, la Secretaría N° 50 el Juzgado Comercial 25, a cargo del juez Federico Campolongo y del subrogante Javier Cosentino, elevó al "señor Oficial de Justicia de la zona" un mandamiento de intimación de pago y embargo contra la persona que le firmó el pagaré a Lotocki, donde además de los 85 mil dólares originales, establece 17 mil más en concepto de intereses y costas.

"El ejecutado quedará citado para oponer excepciones e intimado a constituir domicilio dentro del plazo de cinco días, bajo el apercibimiento previsto en el art. 542 del Código Penal, Civil y Comercial", precisa el documento. En días hábiles, esa fecha fue el miércoles 12 de julio, y en caso de no existir respuesta de la parte deudora, todo estaría dado para que Lotocki cobre los dólares que pide.

Los documentos a los que accedió BigBang pueden servir como prueba de que la insolvencia manifestada por Lotocki no es tal, ya que deja preguntas abiertas al respecto, como por ejemplo de dónde salió el dinero que prestó. Al mismo tiempo, en caso de que se cobre esa deuda, podría ser reclamada por todos sus demandantes a quienes se les negaron las compensaciones civiles correspondientes.

BigBang habló con al menos dos demandantes que fueron intervenidas por el médico con materiales tóxicos que les dejaron secuelas, y que descartan realizar acciones civiles y comerciales contra el médico, sólo por el hecho de que no tiene nada a su nombre, algo que podría devenir en largos e infructuosos procesos. Este panorama puede cambiar, ante la certeza de que la trama de cobertura comienza a caerse.

La revelación se da en el duro contexto legal que atraviesa el cirujano, mientras Silvina Luna pelea por su vida en la terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, en donde está internada desde el 13 de junio. Al mismo tiempo, cuenta con un proceso vigente por la muerte del empresario Cristian Zárate en abril de 2021, en otra abierta mala praxis cometida.

Fue por esto que el fiscal Sandro Abraldes de la Fiscalía N° 29 solicitó ante la Justicia porteña la "inhabilitación provisoria" de Lotocki como médico y en el rubro de el "comercio en el ámbito estético y cosmético". "Resulta procedente y merece ser decretada en forma inmediata por los Señores Jueces de la Cámara, en atención al peligro latente que se cierne sobre la salud de aquellos que hasta el día de hoy se someten a las intervenciones del médico Lotocki”, aseguró la denuncia de Abraldes. "Cabe poner de relieve que la salud pública como valor comunitario es inmanente a la sociedad, y que el Ministerio Público tiene el deber de promover la defensa de los intereses de la sociedad", agregó allí

"No es para asegurar los fines de este proceso penal ni adelantar el cumplimiento de la pena impuesta, sino evitar que los actuales pacientes del acusado se vean sorprendidos en su buena fe mientras que las distintas instancias judiciales se abocan al tratamiento de la resolución definitiva del asunto", concluyó el pedido legal.

A su vez, la presión social por la difusión e instalación de su accionar fraudulento y que atenta contra la vida de sus pacientes, comenzó a hacer efecto. El último fin de semana, el médico intentó ir a disfrutar una función en el Circo Rodas, pero no pudo hacerlo, ya que fue escrachado y repudiado por el público presente, quien le gritó "asesino" y le pidió que se vaya del lugar, como finalmente hizo.

También, fuentes cercanas a la investigación en su contra, aseguraron a BigBang que la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendría en la mira al médico procesado y que estaría al caer varias acciones en su contra. Quien hace 10 años se paseaba por los canales de televisión como el cirujano de los famosos, hoy se encuentra acorralado. El apoyo denunciado por sus víctimas, de políticos, jueces y hasta periodistas, ya parece no surtir efecto en las causas que tiene. La insolvencia, en el marco de este escenario, no tiene cómo sostenerse en ninguno de los 44 procesos judiciales en su contra.