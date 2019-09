Exclusivo: La defensa de Nahir presentó un nuevo recurso para que se revise la pena a prisión perpetua

El 14 de agosto el Tribunal de Casación Penal de Concordia resolvió ratificar el fallo que condenó a prisión perpetua a Nahir Galarza por el crimen de su novio, Facundo Pastorizzo, asesinado de dos tiros el 29 diciembre de 2017 en Gualeguaychú.

¿Cuál era el objetivo final? Reducir la sentencia de prisión perpetua a menos años. La joven de 20 años fue condenada a 35 años de prisión por “homicidio calificado por una relación de pareja”. La intención de los abogados de Nahir era lograr el cambio en la figura del delito a “homicidio culposo”, una pena máxima de 5 años, al considerar wur no se la juzgó "con perspectiva de género".

Por esta razón, solicitaron la nulidad de la sentencia por afectación al derecho de defensa, situación que los jueces Mauricio Derudi, Arturo Dumón y la jueza Alicia Vivian rechazaron. A pesar de esto, los abogados de la condenada no dan el brazo a torcer en este lunes presentaron un nuevo recurso para que la Justicia de Entre Ríos revise la pena de prisión perpetua.

Esta vez, la defensa técnica en esta instancia presentó el recurso de "Impugnación Extraordinaria" encuadrado dentro del Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos y serían entonces la Sala I de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Entre Ríos, integrada por los Jueces Daniel Carubia, Miguel Angel Giorgio y Claudia Mizawak quien revisarían el fallo.

Si bien la defensa de Nahir, a cargo de los abogados José Ostolaza, Darío Germanier y Pablo Sotelo, así también como su ex vocero Joge Zonzini y ,la abogada española Marta Turbau, manifestaron que hasta que el fallo no salga de la “jurisdicción de la justicia machista y patriarcal” no habrá cambios significativos, señalaron que era “requisito obligatorio” dar éste paso para intentar reducirle la pena a la joven.

Se trata de segunda instancia de revisión a la que acude la defensa de la joven para intentar demostrar que no se trató de un homicidio agravado por la relación de pareja. Los abogados utilizaron un recurso extraordinario con miras a que el caso sea analizado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJE), luego del revés del 14 de agosto último.

Además, la defensa apunta a demostrar que Galarza y Pastorizzo no habían tenido una relación de noviazgo y que la joven había sido víctima de violencia de género, lo que fue descartado en el juicio.

Este nuevo planteo fue presentado ante la Cámara de Casación Penal de Concordia, por lo que en un plazo de entre tres y cinco días debe resolver si cumple con los requisitos legales para elevarlo al máximo tribunal provincial.

En caso de estar debidamente fundamentado, el recurso quedará habilitado para ser revisado por miembros del STJE, quienes deberán pronunciarse sobre si la condena a Galarza fue o no arbitraria, como sostiene la defensa. Sin embargo, en el caso de no admitirse la última palabra será de la Corte Suprema de Justicia.

En el fallo de Casación del mes pasado, los camaristas Silvina Gallo, Darío Perroud y Aníbal Lafourcade concluyeron de manera unánime que "entre imputada (Galarza) y víctima (Pastorizzo) existía una relación de pareja en los términos de la ley penal".

"La evidencia permite sostener acabadamente que Fernando y Nahir habían mantenido una relación de corte sentimental durante varios años, vínculo que tuvo interrupciones temporales pero que se pudo mantener largamente hasta escasos días antes del crimen", señalaron.

En base a ese argumento, la Cámara de Casación confirmó entonces la condena a prisión perpetua y accesorias legales por el delito de "homicidio calificado por ser de una persona con la cual mantenía o ha mantenido una relación de pareja".

Además, el fiscal coordinador de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, quien intervino en el debate oral junto a Sergio Rondoni Caffa, había afirmado que "no se afectó el debido proceso" y que Galarza "no era víctima de violencia de género".

El crimen de Pastorizzo (20) ocurrió entre las 5:10 y 5:15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el joven fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.

Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a su ex novio la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado pero que había sido de manera "accidental".

El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, condenó por unanimidad a Galarza a prisión perpetua por considerar que "ha quedado destruida la hipótesis de la defensa de que los disparos se produjeron de manera involuntaria". Actualmente, Nahair permanece detenida en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de Paraná.