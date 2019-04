En julio del año pasado, Nahir Galarza, acusada de matar a su ex novio, Fernando Patorizzo, el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, fue condenada a la pena de prisión perpetua. A poco de que se cumpla el primer aniversario de aquel veredicto, se filtró el manuscrito de su puño y letra que la joven habría escrito el día de su detención.

En esta línea, en los próximos días será la primera instancia revisora del fallo que estará a cargo del Tribunal de Casación Penal de Concordia integrado por los jueces Adolfo Lafourcade, Gustavo Perroud y Silvina Gallo, con la cual la defensa de Nahir busca reducirle la pena al considerar que el crimen se originó a raíz de la violencia que la víctima ejercía sobre la joven de 20 años.

En la carta, dividida en cinco puntos, Nahir hace foco en la supuesta “violencia de género”, tanto física como psicológica, que recibía de parte de Fernando, mientras relata una vez más lo que ocurrió aquella madrugada que terminó con la vida del joven. Según Galarza, aquel día decidió desbloquear a Pastorizzo del WhatsApp para pedirle que le devolviera el cargador del celular.

“No me contestó, así que lo bloqueo nuevamente. Me llama telefónicamente, pero no sé qué problema había que él no me escuchaba: cortó y me volvió a llamar dos o tres veces más….”, contó. Además, explicó que decidió ir directamente a la casa de su por entonces novio y que la recibió de manera “muy agresiva” al abrirle la puerta.

“Cuando llegué, golpeé la puerta y agresivamente comenzó a preguntarme por qué no le atendía las llamadas. Yo me limité a decirle que había ido a buscar el cargador y que ya me iba. Me insistió a que entre en su casa y yo le contesté que no quería, que lo buscara (el cargador) que lo esperaba afuera”, siguió con su descargo la condenada a cadena perpetua, una pena de 35 años.

En la carta, a su vez, se puede leer como Nahir asegura que Fernando salió de su casa “a los gritos e insultándome de nuevo porque no le atendí el teléfono”. Para terminar con la discusión –según señala en el manuscrito- accedió a que la víctima la llevara a su casa en su moto. “No quise empeorar su enojo irrazonable hacía mi…”, explicó.

Y siguió: “´Él se ponía violento y yo tenía que hacer lo que él quería. Y además no me gustaba verlo así ene se estado irreconocible”. Al verlo “calmado”, asegura, le permitió a Fernando entrar en su casa para pasar “un rato” con ella. “Al pasar por la cocina, él agarró la pistola de mi papá que estaba visiblemente arriba de la heladera”, contó.

Siempre según lo escrito por la propia Nahir, Fernando comenzó a jugar con el arma, manifestando que le gustaría “aprender a tirar” con esa pistola: “Me enojé, empecé a decirle cosas; él se reía y hacía gestos. Se la quité, la dejé donde estaba y me fui enojada a la habitación…discutimos un poco, pero él logró que se me fuera el enojo”.

Durante el quinto punto de la carta, Nahir relata que mantuvo relaciones sexuales con Fernando y que, una vez más, comenzó a discutir con él. “Empezó a reclamarme y a reprocharme por los chicos con los que yo me veía (…) me había agarrado muy fuerte de los brazos, insultándome con palabras como ´zorra, rápida y puta´ porque me bese con otro chico”, agregó.

En ese momento, Nahir cuenta que Fernando “se puso violento” y que al decirle que no quería continuar con la relación, comenzó a agredirla. “Me agarró de los pelos y no paraba de decirme insultos muy graves que no quiero repetir porque me dan vergüenza”, aclaró.

Y continuó: “Al ver que yo trataba de zafarme, directamente me agarró del pelo y me dijo ´vos te vas conmigo´. Cuando pasamos por la heladera, agarró la pistola de mi papá. Yo me quedé helada, no lo reconocí y solo le preguntaba llorando qué le pasaba”.

Acto seguido, Nahir sostiene en su carta que Fernando la habría “amenazado” con el arma y obligado a subirle a la moto. “Antes de sacar la moto, él apretó el gatillo diciéndome que no se me ocurra correr o gritar. Sacó la moto y ahí se guardó el arma en el pantalón”, detalló.

Antes de terminar con su relato, contó -además- que iba a altas velocidades en su moto, que no hacía otra cosa que amenazarla, insultarla y preguntarle “por qué se veía con toros chicos”. “En el momento en que me sujeto de él para no caerme, toqué la pistola y se me ocurrió sacársela”, dijo.

Y volvió a contar cómo fue que le disparó: “Fue todo muy rápido. Cuando me hice para atrás al soltarlo, él frenó de golpe y se me salió el disparo. Yo ni siquiera miré de dónde había agarrado la pistola, no sabía ni pensé en si estaba cargada o no”.

“Él cayó de costado con la moto…Me agaché para mirarlo y me sorprendió el segundo disparo. Yo estaba temblando y lo primero que se me cruzó por la cabeza fue mi papá, era su arma y yo no sabía qué hacer, no sabía si Fernando se iba a morir(…) Nunca quise que pasara…”, sentenció.

Si bien los padres y abogados de Nahir no quisieron dar declaraciones sobre la misiva ni precisiones sobre su contenido, el ex vocero de la joven condenada, Jorge Zonzini, precisó: “El manuscrito es real, de puño y letra de Nahir. Fue escrito por ella, contando sus vivencias y lo hizo durante los minutos previos a entregarse en la fiscalía”, sostuvo el manager de medios.