“Exijo perpetua porque es la justicia que mi hija se merece”: el pedido de la mamá de Agustina Fernandez

El caso de María Agustina Fernández, la estudiante de medicina de 19 años asesinada a golpes de manera feroz dentro de un departamento en Cipolletti durante el 2022, tiene actualizaciones en la causa. El principal acusado del femicidio, su amigo Pablo Parra, quién fue el último en verla y en encontrarla sin vida, continúa detenido. Si bien pidió la prisión domiciliaria, la justicia no se la otorgó.

El 2 de julio del 2022 Agustina ingresó al Hospital Pedro Moguillansky con un diagnóstico de muerte cerebral producto de un salvaje ataque, que luego de tres días, la llevó a perder la vida. En ese entonces la principal causa del ataque había sido un “robo” en el cual solo ingresaron por su celular y 1000 dólares. Tras la ardua lucha de Silvana Cappello, mamá de la víctima, la causa pudo dar un giro de 180 grados, y gracias a la investigación, se encontraron pruebas que coinciden con la sospecha de Parra.

Cabe recordar, que en el momento del asesinato, el imputado declaró que él había salido a comprar comida para ambos, sin su celular, y que cuando regresó a su hogar donde lo estaba esperando Agustina, se encontró con la joven tirada y brutalmente golpeada. Si bien en su momento pudo comprobar sus dichos, según la investigación pudo haberlo hecho antes de salir ya que la autopsia indicó que el asesinato se cometió entre las 19 y las 22 horas.

Entrevista a Silvana Cappello

-¿Cómo avanza la causa?

-El lunes pasado tuvimos una audiencia, y el abogado nos contó que era para poder acceder a la nube tanto de la computadora de él como de su teléfono, así que eso es bueno. Lo que me enteré por el abogado nuestro es que él tiene otro abogado más, así que eso también habla de su participación y como yo te digo, llamalo intuición de madre, o como quieras decirlo, pero en el momento en el que él me llamó, yo ya sabía lo que pasaba. Yo ya sabia que que Agustina no se iba a despertar y cuando la vi, dije no.

Actualmente Parra Oyarzun Pablo Demian (37 años) está como principal sospechoso del femicidio de Maria Agustina Fernandez Barreiro Aguirre (19 años). Él está con prisión preventiva desde el día 22/12/2022 por seis meses en el Penal Nº 5 de la ciudad de Cipoletti, Rio Negro.

-¿Tuviste algún contacto con el detenido o con alguien de su entorno? ¿Y con algún vecino del domicilio donde ocurrió el hecho?

-No he tenido contacto con él. Se apareció al otro día del ataque en el hospital acompañado por sus padres, pero fue justo en el primer parte médico que salimos devastados, le pedí que por favor no era el momento. Luego sólo me envió un WhatsApp diciendo que se había puesto a disposición de la fiscalía, le agradecí y nada más. No hablo ni escribo con ningún vecino del complejo.

-¿Por qué consideras que la causa ha dado distintos giros pero sin resolución alguna?

La causa dio los giros que a este señor le dio la gana. Primero porque fue el principal colaborador con la investigación, siempre desviando todo a su favor, pero como lo dije en un principio, si todos hubiesen visto el estado de agresión que recibió mi hija, hubieran descartado inicialmente un robo. La resolución es que él no soportó que ella lo rechazara.

-¿Sentís que existe un motivo extra por el cual se han tardado en realizar las pericias?

-En la justicia todo lleva su tiempo, fijate el caso de Fernando Báez Sosa, tardaron tres años para la condena, yo realmente como madre no voy a parar para que a este señor le den la condena justa, que no se iguala a lo que sufrió Agustina.

Si no hubiese sido que no paré de hacer marchas, reclamar, publicar fotos de mi hija, difundir y lo seguiré haciendo, porque estoy viva solo para eso, para que mi ángel descanse y tenga paz.

-¿Tenes vos y tu familia en este momento apoyo psicológico por parte de la justicia?

-En su momento todo el mundo se ofrecía a lo que necesitáramos pero enseguida conseguimos un psiquiatra, que el mio ahora me derivó a una psicóloga que voy una vez por semana. Tenemos con que pagarlo pero a mí el gobierno de Rio Negro en su momento me transferían 20 mil pesos para costear la nafta, pero uno no hace nada con eso. Pero bueno a uno a esta altura no le importa lo económico, lo importante es que la causa se mueva. No voy a permitir que esto se estanque. he sido clara cuando he ido allá.

En La Pampa no tenemos el acompañamiento de la sociedad, porque la sociedad no se siente identificada, pero allá en Cipoletti las respuestas en las marchas es bastante, el grupo de las chicas de la asamblea de Ni Una Menos siempre están, mucha gente que se ha ofrecido, incluso hacen volantes y no me cobran nada. Pero yo lo que insisto siempre, es que más allá de que en diciembre se detuvo a esta persona, que obviamente apeló para tener la prisión domiciliaria pero no se lo permitieron, para mi eso es un avance.

-¿Crees que Parra es el autor del crimen?

-En todo momento insistí en fiscalía que si a ella le habían robado solamente un teléfono no podía ser tal la agresividad que ella había recibido en su cabeza. Yo ya sabía el interés que este señor de 37 años tenía con ella pero la verdad que jamás uno se imaginaría semejante agresividad. Él estaba muy interesado en ella, se le hacía el tío, el ayudante, estaba constantemente a las necesidades y se aprovechó. Se que Agustina se defendió. Obviamente era flaquita contra este agresor, obviamente no pudo. La atacó por detrás. No necesito que el perito me lo diga, me di cuenta lo sentí y lo presentí. Soy muy mística y con ella desde el primer momento me conecté. Ahora la justicia tiene que hacer su trabajo. Obviamente que es él, no hay otra posibilidad. Por eso el día que más lloré fue cuando publicaron el identikit porque no lo creía. No creía en la postura del robo. Pero pasó el tiempo, y gracias al trabajo en conjunto con el perito Eduardo Prueger, por parte nuestra, con el trabajo en conjunto con la fiscalía y mi insistencia. porque si me hubiese acostado a dormir y llorar como todos querían, hoy todavía estaríamos buscando un posible robo, que todos sabemos que no fue así. Lo único que yo pido es perpetua. Es la mínima justicia que Agustina se merece.